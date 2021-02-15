Увеличивать тарифы следует в неотопительный сезон — предложение Минсоцполитики

Тарифы на коммунальные услуги для украинцев следует менять (особенно в сторону повышения) только в неотопительный сезон. Такого мнения придерживается глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная, о чем и заявила во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Тарифы могут начать повышать в неотопительный сезон. Фото: Наблюдатель

По словам представительницы правительства, государство понимает настроения людей и пытается поддержать их любыми способами. Конечно, получается не всегда, особенно в плане тарифов.

"Если спросить людей, то они вам скажут, что тарифы не справедливые и не обоснованы. Участники рынка будут говорить о необходимости повышения цен, о свободном рынке", — комментирует ситуацию Лазебная.

По ее мнению, рядовые украинцы на удивление мало осведомлены о том, из чего состоит конечная цена в квитанциях, которые поступают к ним на оплату. Поэтому Лазебная убеждена, что людям следует как можно подробнее объяснять причины роста цен и искать необходимый социальный баланс. Также политик озвучила один из вариантов видения решения ситуации.

"В отопительный период повышать тарифы не совсем правильно. Завершается отопительный период — надо повышать тарифы, готовить людей", — отметила министр.

По ее убеждению, до наступления очередных холодов, когда потребление и газа, и электроэнергии (в зависимости от отопительной системы дома/квартиры) увеличивается, люди уже будут знать, какие приблизительные цифры ждут их в платежках. Соответственно, смогут рассчитать необходимые затраты.

Марина Лазебная считает, что тарифы должны увеличиваться в соответствии с ростом доходов людей — во избежание обнищания населения. Если же кто-то имеет довольно скромные доходы, государство должно обеспечить защиту таких лиц. Также во время выступления министр отметила, что в госбюджете хватает денег на субсидии всем украинцам, обратившимся за соответствующими выплатами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что коммунальные тарифы в Украине могут вырасти в два раза.



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