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Елизавета Черных
Стало известно, что с апреля стоимость электроэнергии для украинцев останется неизменной. Правительство поддержало данное решение во время сегодняшнего заседания 24 марта, передает ТСН.
В правительстве решили не менять цену на электроэнергию: какая стоимость - фото из открытых источников
Сообщается, что цена за электричество останется на уровне 1 грн 68 коп. за кВт-час. Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль отметил, что "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для украинцев по льготной цене.
Премьер-министр также добавил, что нельзя допустить монополии и злоупотреблений на энергетических рынках страны.
Напомним, что заканчивается отопительный сезон, теряют силу введенные правительством ограничения цены на газ. Интернет-издание "Комментарии" спросило экспертов, чего ждать и какие есть варианты. Специалисты утверждают, что с апреля заканчивается отопительный сезон, так что объемы потребления газа населением будут быстро снижаться, уменьшая средний счет за газ. В ближайшее время правительство должно будет разработать постановление, которое определит, как будут формироваться цены на газ для населения и ТКЭ. Пока не совсем понятно, какой будет финальный результат, но одно из предложений — это годовые контракты на поставку газа, что позволит уменьшить волатильность (изменчивость – ред.) цен в отопительный сезон. При этом остается невыясненным вопрос — как поступать в случае, если рыночные цены на газ упадут ниже контрактных. Эксперты считают, что обязательно найдется кто-то, кто потребует снижения уже законтрактованных объемов.
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