Стало известно, что с апреля стоимость электроэнергии для украинцев останется неизменной. Правительство поддержало данное решение во время сегодняшнего заседания 24 марта, передает ТСН.

В правительстве решили не менять цену на электроэнергию: какая стоимость - фото из открытых источников

Сообщается, что цена за электричество останется на уровне 1 грн 68 коп. за кВт-час. Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль отметил, что "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для украинцев по льготной цене.

"Мы позволили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что позволит компании получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций", — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также добавил, что нельзя допустить монополии и злоупотреблений на энергетических рынках страны.

Напомним, что заканчивается отопительный сезон, теряют силу введенные правительством ограничения цены на газ. Интернет-издание "Комментарии" спросило экспертов, чего ждать и какие есть варианты. Специалисты утверждают, что с апреля заканчивается отопительный сезон, так что объемы потребления газа населением будут быстро снижаться, уменьшая средний счет за газ. В ближайшее время правительство должно будет разработать постановление, которое определит, как будут формироваться цены на газ для населения и ТКЭ. Пока не совсем понятно, какой будет финальный результат, но одно из предложений — это годовые контракты на поставку газа, что позволит уменьшить волатильность (изменчивость – ред.) цен в отопительный сезон. При этом остается невыясненным вопрос — как поступать в случае, если рыночные цены на газ упадут ниже контрактных. Эксперты считают, что обязательно найдется кто-то, кто потребует снижения уже законтрактованных объемов.





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