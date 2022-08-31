Альтернативная модель налогообложения, возможная отмена ЕСВ, прямые и косвенные налоги. Мнения экспертов



















Альтернативная модель налогообложения была предложена экспертной группой "Экономической экспертной платформы" во главе с ее координатором Олегом Гетманцевым. Эта реформа предусматривает заморозку НДС и ставок на прибыль предприятий на текущем уровне, но увеличение налога на доходы физических лиц до 30%. А также возможный отказ от ЕСВ.

Налоги в Украине. Фото из открытых источников

Координатор экспертных групп Олег Гетманцев рассказал о том, как должен был работать законопроект, в каких секторах налоги могли снизиться, а также, где были бы введены новые.

"В законопроекте предусмотрена замена налога на прибыль, налогом на выведенный капитал. Там качественно прописан режим для самозанятых, которых у нас более миллиона человек, которые могли бы стать на этот простой специальный режим. Снижение нагрузки на фонд оплаты труда, первый год до 30%, затем каждый год снижение на 1%, то есть через четыре года мы выходим на 25% По мнению экспертов это качественная реформа, которую в январе можно было вносить, обсуждать, искать компенсаторы бюджета. В первую очередь это налоги, которые вводятся в Европе, вроде акцизов на газированную сладкую воду. Сейчас об этом вообще невозможно рассуждать, пока ситуация не стабилизируется", — говорит Олег Гетманцев о законопроекте, который рассматривался в январе 2022 года.

Налоговый консультант Елена Макеева отметила, что существуют две модели по которым двигаются страны. Налог income tax – это налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. Другая же налоговая модель indirect tax – это косвенные налоги. Аудитор Макеева рассказала, что она за косвенные налоги, но из-за изъянов в администрировании НДС, понимает почему акцент в этой реформе делается на прямые налоги, на доходы физических лиц и налог на прибыль.

"Мне кажется, что любые реформы в этой сфере будут удачными, если мы оставим упрощенную систему налогообложения, потому что всегда будет выгоднее платить 2% или 5% единого налога. Я бы рассматривала реформы по налогообложению доходов физических лиц и налогу на прибыль вместе с реформой упрощенной системы налогообложения, потому что в таком виде как она существует сегодня – это никакой не малый бизнес, это вообще бессмыслица. Она себя исчерпала и по времени, и по эффективности", — высказывает мнение Елена Макеева.

Далее налоговый консультант Елена Макеева добавила комментарии по отмене ЕСВ.

"Отмена ЕСВ должна коррелироваться с пенсионной реформой и социальными расходами государственного бюджета. Во всех странах социальные взносы платят как работодатель, так и рабочий, но из-за того, что у нас культура воспитания и образования в налоговой сфере очень низкая, существует отсутствие доверия к власти и нежелание людей платить налоги. Это приводит к тому, что мы пытаемся придумать что-то свое, компенсируя повышенную ставку по другим налогам. Я за классическую модель, когда есть налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, но акцент будет на косвенные налоги", — рассказывает консультант по налогообложению.

Координатор экспертных групп Олег Гетман ответил, что новый законопроект имеет смещение в сторону косвенных налогов, например на сладкую воду и имущество.

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