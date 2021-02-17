Амнистия капиталов в Украине: ошибки украинской власти

Базовая ставка амнистии капиталов в Украине запланирована на 5% от общей суммы. Но для активов, которые находятся за пределами Украины, будет действовать специальная 9-процентная ставка. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие ошибки украинская власть уже допустила в вопросе амнистии капиталов и от каких ее следует предостеречь.



Амнистия капиталов. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Налоговая амнистия и доходы бюджета

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин обращает внимание, что на сегодня массив научных исследований и международной практики проведения налоговых амнистий показали, что таковые являются спорным или неоднозначным инструментом для роста доходов бюджета.

"Опыт их проведения весьма богат, но довольно противоречив. Большинство скорее неуспешно, чем успешно", – отмечает аналитик.

Он уверен, что в такой ситуации, необходимо, чтобы проведение амнистии "made in Ukraine" избежало грубых ошибок, а именно:

1. Ставка амнистии

"Как правило, эффективными являются проводимые под умеренные или пониженные ставки, – рассказывает Вячеслав Черкашин. – В случае с предлагаемой базовой ставкой в 5% и 9%, амнистия, скорее всего, не сработает – с учетом того, что существующие схемы оптимизации налоговой нагрузки предоставляют, во-первых, законные, во-вторых, высококонкурентные/менее дорогостоящие для "кошелька и репутации" способы легализации дохода. Например, двухсторонние договора об избежании двойного налогообложения (под 5%), пассивные доходы внутри страны (под 0% – инвестиций в долговые бумаги Украины, 5% и 9%)".

2. Гарантии государства

По мнению аналитика, субстанция, которая предлагается украинцам под видом налоговой амнистии, пока для потенциальных участников не содержит четких и действенных гарантий:

- иммунитета от преследования (информация не станет основанием для дальнейших преследований как со стороны коррумпированных правоохранительных и контролирующих органов);

- безопасности (интерес криминалитета);

- защиты репутации (нарушение конфиденциальности информации, в т.ч. утечка в СМИ).

3. Своевременность

"Крайне неудачный момент проведения амнистии при нынешней ситуации в экономике (кризис и пандемия) и умонастроении в обществе (нарастающая неопределенность, недоверие к властям, массовый непрофессионализм чиновников, высокая коррупция, суды практически не обеспечивают защиту прав и свобод). Подведем итоги: пациент скорее мертв, чем жив", – резюмирует Вячеслав Черкашин.

Амнистия без реформы не будет эффективной

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов Украины Андрей Кривонос уверен, что амнистия без реформы не имеет ценности и эффекта.

"Обсуждать вопросы амнистии не имеет смысла без понимания, к какой системе налогов мы идём. Дискуссия о ставке – вообще трата времени, пока не будет ответа на вопрос "И что дальше?". Ну, задекларировал счёт панамского предприятия, заплатил 9% – и всё?! Так в принципе и не задекларировав его – тоже всё. На предупреждение о том, что не сможет использовать в Украине, будет ответ, что такой предприниматель и планировал это делать", – подчеркивает Андрей Кривонос.

По его мнению, кто больше всего переживает, так это госслужащие и другие, кто обязан подавать декларации.

"Фактически для них сегодняшняя дискуссия о ставке – торги о сумме индульгенции, – считает эксперт. – Написал некий актив, заплатил за него 5% или 9% – получил резерв в декларации для получения новых доходов на основании прошлых – роялти, продажа актива, аренда. "Жомовая яма" (яма, которую используют для отходов при производстве сахара из свеклы – ред.) для всех".

Андрей Кривонос акцентирует, что амнистия без всеобщего декларирования и стабильной налоговой системы – временное решение для узкого круга лиц.

"Просил бы депутатов вернуться к размышлениям над стабильным налоговым полем, например, на базе проекта Налогового кодекса развития, концепция которого подготовлена участниками Украинского совета бизнеса", – говорит вице-президент Ассоциации инвесторов Украины.

Напомним, в отчете бизнес-омбудсмена за 2020 год отмечается, что среди жалоб предпринимателей с огромным отрывом лидируют налоговые вопросы (61%). Идущие на втором месте жалобы на действия правоохранительных органов – лишь 15%. Среди самых распространенных налоговых проблем предпринимателей в четвертом квартале 2020 года были также блокировки налоговых накладных (177 жалоб). "Комментарии" вместе с экспертами выяснили, почему возникают эти проблемы – и как их можно решить.

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