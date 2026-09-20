Более миллиарда гривен: Налоговая массово штрафует украинских моделей OnlyFans

Государственная налоговая служба Украины развернула масштабную кампанию по принудительному взысканию налогов с авторов контента OnlyFans, скрывших свое состояние. Благодаря данным, полученным от британских коллег, украинские фискалы массово проводят внеплановые проверки и начисляют модели OnlyFans значительные суммы штрафов. Об этом свидетельствует ответ ГНС Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".

Налоговая насчитала более 1,07 млрд грн долга для украинских моделей OnlyFans

Как оказалось, попытки работать в тени превратились для многих создателей контента OnlyFans в финансовую катастрофу. Общая сумма начисленных налоговых обязательств и штрафов для украинских моделей OnlyFans превысила 1 млрд. грн.

По информации ГНС, в период 2024-2026 годов налоговые органы активно проводили документальные внеплановые проверки граждан, получавших доходы от британской компании Fenix International Ltd (владельца OnlyFans), но не подали декларации.

Всего на 1 сентября 2026 года фискалы провели 4,5 тысячи проверок и зафиксировали тысячи актов о нарушении налогового законодательства. Как указывает налоговая, за 2020–2022 годы было проведено 2,8 тысяч внеплановых проверок. По их результатам моделям OnlyFans доначислены налоги и штрафы на сумму 553,3 миллиона гривен. За 2023 год было проведено 1,7 тысяч проверок, а объем налоговых обязательств составил еще 522,7 миллиона гривен. Общая сумма доначисленных средств для украинских моделей OnlyFans по результатам проверок ГНС составляет 1 миллиард 76 миллионов гривен.

Несмотря на более чем 1,07 млрд гривен доначисленных налогов, реальные поступления в бюджет по результатам проверок оказались значительно меньше. Со всего миллиардного долга украинские авторы OnlyFans сейчас оплатили всего 60,6 миллиона гривен (47,8 млн грн за период 2020-2022 годов и 12,8 млн грн за 2023 год). Это составляет 5,6% от всей начисленной суммы.

Такое расхождение объясняется тем, что многие авторы оспаривают решение ГНС в судах, отказываются уплачивать штрафы или уехали за границу, из-за чего принудительное взыскание средств становится длительным или юридически сложным процессом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только 13% украинских моделей OnlyFans платят налоги.

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