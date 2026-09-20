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Более миллиарда гривен: Налоговая массово штрафует украинских моделей OnlyFans

ГНС провела 4,5 тысячи проверок авторов OnlyFans и насчитала 1,07 млрд грн штрафов. Сколько уплачено в бюджет

20 сентября 2026, 09:45
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Slava Kot

Государственная налоговая служба Украины развернула масштабную кампанию по принудительному взысканию налогов с авторов контента OnlyFans, скрывших свое состояние. Благодаря данным, полученным от британских коллег, украинские фискалы массово проводят внеплановые проверки и начисляют модели OnlyFans значительные суммы штрафов. Об этом свидетельствует ответ ГНС Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".

Более миллиарда гривен: Налоговая массово штрафует украинских моделей OnlyFans

Налоговая насчитала более 1,07 млрд грн долга для украинских моделей OnlyFans

Как оказалось, попытки работать в тени превратились для многих создателей контента OnlyFans в финансовую катастрофу. Общая сумма начисленных налоговых обязательств и штрафов для украинских моделей OnlyFans превысила 1 млрд. грн.

По информации ГНС, в период 2024-2026 годов налоговые органы активно проводили документальные внеплановые проверки граждан, получавших доходы от британской компании Fenix International Ltd (владельца OnlyFans), но не подали декларации.

Всего на 1 сентября 2026 года фискалы провели 4,5 тысячи проверок и зафиксировали тысячи актов о нарушении налогового законодательства. Как указывает налоговая, за 2020–2022 годы было проведено 2,8 тысяч внеплановых проверок. По их результатам моделям OnlyFans доначислены налоги и штрафы на сумму 553,3 миллиона гривен. За 2023 год было проведено 1,7 тысяч проверок, а объем налоговых обязательств составил еще 522,7 миллиона гривен. Общая сумма доначисленных средств для украинских моделей OnlyFans по результатам проверок ГНС составляет 1 миллиард 76 миллионов гривен.

Несмотря на более чем 1,07 млрд гривен доначисленных налогов, реальные поступления в бюджет по результатам проверок оказались значительно меньше. Со всего миллиардного долга украинские авторы OnlyFans сейчас оплатили всего 60,6 миллиона гривен (47,8 млн грн за период 2020-2022 годов и 12,8 млн грн за 2023 год). Это составляет 5,6% от всей начисленной суммы.

Такое расхождение объясняется тем, что многие авторы оспаривают решение ГНС в судах, отказываются уплачивать штрафы или уехали за границу, из-за чего принудительное взыскание средств становится длительным или юридически сложным процессом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только 13% украинских моделей OnlyFans платят налоги.

Также "Комментарии" писали, сколько на самом деле зарабатывают украинские модели OnlyFans.



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