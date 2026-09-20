Понад мільярд гривень: Податкова масово штрафує українських моделей OnlyFans

Державна податкова служба України розгорнула масштабну кампанію з примусового стягнення податків з авторів контенту OnlyFans, які приховали свої статки. Завдяки даним, отриманим від британських колег, українські фіскали масово проводять позапланові перевірки та нараховують моделям OnlyFans значні суми штрафів. Про це свідчить відповідь ДПС України на журналістський запит порталу "Коментарі".

Податкова нарахувала понад 1,07 млрд грн боргу для українських моделей OnlyFans

Як виявилося, спроби працювати "в тіні" перетворилися для багатьох творців контенту OnlyFans на фінансову катастрофу. Загальна сума нарахованих податкових зобов'язань та штрафів для українських моделей OnlyFans перевищила 1 мільярд гривень.

За інформацією ДПС, у період 2024–2026 років податкові органи активно проводили документальні позапланові перевірки громадян, які отримували доходи від британської компанії Fenix International Ltd (власника OnlyFans), але не подали декларації.

Загалом станом на 1 вересня 2026 року фіскали провели 4,5 тисячі перевірок та зафіксували тисячі актів про порушення податкового законодавства. Як вказує податкова, за 2020–2022 роки було проведено 2,8 тисячі позапланових перевірок. За їхніми результатами моделям OnlyFans донараховано податків та штрафів на суму 553,3 мільйона гривень. За 2023 рік було проведено 1,7 тисячі перевірок, а обсяг податкових зобов'язань склав ще 522,7 мільйона гривень. Загальна сума донарахованих коштів для українських моделей OnlyFans за результатами перевірок ДПС становить 1 мільярд 76 мільйонів гривень.

Попри понад 1,07 млрд гривень донарахованих податків, реальні надходження до бюджету за результатами перевірок виявилися значно меншими. З усього мільярдного борга українські автори OnlyFans наразі сплатили лише 60,6 мільйона гривень (47,8 млн грн за період 2020-2022 років та 12,8 млн грн за 2023 рік). Це становить 5,6% від усієї нарахованої суми.

Така розбіжність пояснюється тим, що чимало авторів оскаржують рішення ДПС у судах, відмовляються сплачувати штрафи або виїхали за кордон, через що примусове стягнення коштів стає тривалим або юридично складним процесом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лише 13% українських моделей OnlyFans платять податки.

Також "Коментарі" писали, скільки насправді заробляють українські моделі OnlyFans.