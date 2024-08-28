Будет еще больше налогов: Гетманцев рассказал, какое решение согласовали в Раде

Рабочая группа по законопроекту правительства о повышении налогов согласовала увеличение военного сбора с доходов украинцев с 1,5% до 5%. Для ФЛП третьей группы введут сбор в размере 1%. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников

Нардеп сообщил, что военный сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ.

По его информации, 1% военный сбор для юридических лиц на едином налоге третьей группы убрали.

В то же время, увеличение налога на прибыль банков с 25% до 50% исключили из-за категоричной позиции Минфина и НБУ, сообщил Даниил Гетманцев.

Народный депутат от "Слуги народа" сообщил, что в результате изменений в проект в 2024 году "планируемый ресурс на 125 млрд гривен растаял до 30,1 млрд гривен".

Даниил Гетманцев обнародовал расчеты Минфина, по которым увеличение у военного сбора с доходов украинцев с 1,5% до 5% в 2024 году даст бюджету 27,3 млрд гривен, в 2025 году – 107,7 млрд гривен.

Кроме того, 1% с доходов ФЛП третьей группы в 2025 году получат 5,9 млрд гривен.

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