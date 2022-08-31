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Что делать с налоговой системой во время войны. Мнения экспертов

Украина во время войны с Россией испытывает катастрофические проблемы с налогами. Эксперты по налогообложению высказали свои мнения по этой ситуации.

сегодня, 13:30
Автор:

Slava Kot
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Координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман рассказал об альтернативном налоговом законопроекте, который должен был рассматриваться до начала российского вторжения. Также, Гетман назвал шаги, которые следует воплотить в сфере налогообложения во время войны с Россией. Об этом он сообщил в интервью изданию "Комментарии".

Что делать с налоговой системой во время войны. Мнения экспертов

Что делать с налоговой системой во время войны. Фото из открытых источников

Как отмечает Олег Гетман, существовал альтернативный налоговый законопроект, но из-за российского вторжения он был отложен.

"Законопроект о налоговой реформе был готов в январе, но наступил февраль и изменилось радикально все. Сейчас вообще сложно, военное время, когда расходы бюджета просто безумны, когда половина бюджета – это международная помощь, очень сложно сказать как нам сейчас, на следующий год считать такую реформу. Скорее всего, это можно будет обсуждать на 24 год, я надеюсь ситуация улучшится, мы вернем границы хотя бы к состоянию 24 февраля, тогда можно действительно говорить о реформе, которая предусматривает существенные изменения", – сообщил эксперт.

Также эксперт дает несколько советов, что нужно делать государству для привлечения инвесторов в Украину.

"В настоящее время какие бы мы ставки ни сделали, "15-15", "10-10", без разницы, к нам не придут инвесторы, люди не начнут сейчас развивать бизнес. Вместо того чтобы сейчас менять ставки, делать какие-то радикальные вещи, лучше обеспечить качественное страхование военных рисков, чтобы условно британское правительство обеспечивало это, давало гарантии, возможно какое-либо дополнительное государственное страхование или компенсацию. Это единственное, что может побуждать инвесторов в более-менее мирных регионах что-то там строить, инвестировать, производить. Ставки здесь никак не помогут", – рассказал Олег Гетман.

Налоговый консультант Елена Макеева поддерживает мнение коллеги и соглашается, что реформы нужно проводить в более спокойное время, но отмечает, что работу над ними нужно начинать как можно скорее.

"Сейчас воплощать реформы нет времени, но говорить об этом, обдумывать, считать, для того, чтобы быть полностью и хорошо подготовленными после того, как мы победим и начнется экономический рост, я считаю, что это будет только плюс", – отметила аудитор Елена Макеева.

Посмотреть полное интервью по теме налогов можно в видео ниже:

Ранее портал "Комментарии" писал о налоговой реформе "10-10-10" и уместна ли она во время войны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=skYghhHidAQ&t=641s&ab_channel=%D0%AF-%D0%9A%3A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%28comments.ua%29
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