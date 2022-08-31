Что делать с налоговой системой во время войны. Мнения экспертов



















Координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман рассказал об альтернативном налоговом законопроекте, который должен был рассматриваться до начала российского вторжения. Также, Гетман назвал шаги, которые следует воплотить в сфере налогообложения во время войны с Россией. Об этом он сообщил в интервью изданию "Комментарии".

Что делать с налоговой системой во время войны. Фото из открытых источников

Как отмечает Олег Гетман, существовал альтернативный налоговый законопроект, но из-за российского вторжения он был отложен.

"Законопроект о налоговой реформе был готов в январе, но наступил февраль и изменилось радикально все. Сейчас вообще сложно, военное время, когда расходы бюджета просто безумны, когда половина бюджета – это международная помощь, очень сложно сказать как нам сейчас, на следующий год считать такую реформу. Скорее всего, это можно будет обсуждать на 24 год, я надеюсь ситуация улучшится, мы вернем границы хотя бы к состоянию 24 февраля, тогда можно действительно говорить о реформе, которая предусматривает существенные изменения", – сообщил эксперт.

Также эксперт дает несколько советов, что нужно делать государству для привлечения инвесторов в Украину.

"В настоящее время какие бы мы ставки ни сделали, "15-15", "10-10", без разницы, к нам не придут инвесторы, люди не начнут сейчас развивать бизнес. Вместо того чтобы сейчас менять ставки, делать какие-то радикальные вещи, лучше обеспечить качественное страхование военных рисков, чтобы условно британское правительство обеспечивало это, давало гарантии, возможно какое-либо дополнительное государственное страхование или компенсацию. Это единственное, что может побуждать инвесторов в более-менее мирных регионах что-то там строить, инвестировать, производить. Ставки здесь никак не помогут", – рассказал Олег Гетман.

Налоговый консультант Елена Макеева поддерживает мнение коллеги и соглашается, что реформы нужно проводить в более спокойное время, но отмечает, что работу над ними нужно начинать как можно скорее.

"Сейчас воплощать реформы нет времени, но говорить об этом, обдумывать, считать, для того, чтобы быть полностью и хорошо подготовленными после того, как мы победим и начнется экономический рост, я считаю, что это будет только плюс", – отметила аудитор Елена Макеева.

Посмотреть полное интервью по теме налогов можно в видео ниже:

Ранее портал "Комментарии" писал о налоговой реформе "10-10-10" и уместна ли она во время войны.

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