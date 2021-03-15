Циничнее Януковича: предприниматель рассказал, как власть Зеленского повлияла на малый бизнес

Нынешняя власть катастрофически разочаровала отечественных предпринимателей. Почему представители малого бизнес продолжают протестовать на Майдане и в чем Зеленский циничнее даже беглеца-Януковича, порталу "Комментарии" рассказал соорганизатор движения #SaveФОП Сергей Доротич.

Предприниматели собираются протестовать и дальше. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

По мнению Доротича, в 2010 году "Налоговый Майдан" сделал свое дело — правительство во главе с Виктором Януковичем и Николаем Азаровым пошло на встречу предпринимателям.

" Откатили тогда назад фискализацию ФОПов и переформатировали Налоговый кодекс, уменьшив давление на предпринимателей. Сегодняшняя власть нас не слышит ", — утверждает представитель #SaveФОП .

Также Сергей Доротич добавляет, что подобного цинизма от нынешнего президента Владимира Зеленского и его нардепов никто из представителей бизнеса не ожидал. Поэтому среди ФЛП нынче так много разочаровавшихся в своем выборе людей.

Протесты малого бизнеса на Майдане продолжаются, утверждает Доротич. Но во многом на проведение акций влияет коронавирусный карантин и введение "красных" зон в отдельных регионах страны.

Все, чего требуют предприниматели у власти, — это возможность для бизнеса спокойно работать. В это входит и ослаблении администрирования, и пересмотр фискализации, и соблюдение законного права — на труд, которое гарантирует Конституция. Также для ФЛП важно сохранить упрощенную систему налогообложения.

" Чтоб каждый мог легко и просто начать собственное дело с карманных денег без опыта и знаний в бухгалтерии. Упрощенка также нужна для конкуренции микробизнеса и больших сетей. Конкуренция — это сдерживающий фактор от повышения цен на товары и услуги ", — детально объясняет Сергей Доротич.

Кроме того, власть должна понять: микробизнес можно изменять законодательно, лишь поняв истинные последствия принятых решений. Для этого, уверен Доротич, следует привлечь к обсуждению самих предпринимателей. Люди хотят создания консультативно-совещательного органа при президенте, который сможет объективно оценивать все законопроекты, касающиеся малого бизнеса, разрабатываемые политиками.

" Да, президент, в результате протестов движения #SaveФОП, создал 22 декабря 2020 своим указом Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Но туда не был включен ни один из реальных представителей движения #SaveФОП. Включили в состав "прилипал", которые некоторое время побыли в движении, а сейчас отошли и пляшут под дудку власти ", — говорит эксперт.

Также предприниматели хотят реформ отдельных госслужб — налоговой и таможенной. До их окончания, по словам Сергея Доротича, должен быть объявлен мораторий на проверку их представителями микробизнеса в Украине.

Кроме этого, большое внимание участники движения #SaveФОП уделяют глобальной проблеме нынешнего времени — коронавирусу и карантину. Как поясняет Доротич, представители малого бизнеса требуют, дабы власти принимали максимально взвешенные решения насчет ограничений. Ведь в большинстве случаев страдают именно микропредприниматели.

" Ограничения забирают возможность получать доход предпринимателю, в то время как налоги никто не отменял , — акцентирует внимание Доротич. — Власть целенаправленно "зачищает" малый бизнес и, к сожалению, упорно не идет не то, что на уступки, но даже на конструктивный диалог ".

По мнению эксперта, протесты лишь продолжатся. Предприниматели намеренны бороться за свои права и за будущее предпринимательской сферы в Украине.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, когда, по утверждениям специалиста, в Украине может появиться честный и прозрачный бизнес.

Также на портале удастся узнать, какую помощь отечественным предпринимателям может принести ООН.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!