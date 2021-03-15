Циничнее Януковича: предприниматель рассказал, как власть Зеленского повлияла на малый бизнес

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Вечканова Елена
Нынешняя власть катастрофически
разочаровала отечественных предпринимателей. Почему представители малого бизнес
продолжают протестовать на Майдане и в чем Зеленский циничнее даже беглеца-Януковича,
порталу "Комментарии" рассказал соорганизатор движения #SaveФОП Сергей Доротич.
Предприниматели собираются протестовать и дальше. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
По мнению Доротича,
в 2010 году "Налоговый Майдан" сделал свое дело — правительство во главе с Виктором
Януковичем и Николаем Азаровым пошло на встречу предпринимателям.
Также Сергей
Доротич добавляет, что подобного цинизма от нынешнего президента Владимира
Зеленского и его нардепов никто из представителей бизнеса не ожидал. Поэтому
среди ФЛП нынче так много разочаровавшихся в своем выборе людей.
Протесты малого бизнеса на Майдане продолжаются, утверждает Доротич. Но во многом на проведение акций влияет коронавирусный карантин и введение "красных" зон в отдельных регионах страны.
Все, чего требуют предприниматели у власти, — это возможность для бизнеса спокойно работать. В это входит и ослаблении администрирования, и пересмотр фискализации, и соблюдение законного права — на труд, которое гарантирует Конституция. Также для ФЛП важно сохранить упрощенную систему налогообложения.
Кроме того,
власть должна понять: микробизнес можно изменять законодательно,
лишь поняв истинные последствия принятых решений. Для этого, уверен Доротич,
следует привлечь к обсуждению самих предпринимателей. Люди хотят создания
консультативно-совещательного органа при президенте, который сможет объективно
оценивать все законопроекты, касающиеся малого бизнеса, разрабатываемые
политиками.
Также предприниматели
хотят реформ отдельных госслужб — налоговой и таможенной. До их окончания, по словам
Сергея Доротича, должен быть объявлен мораторий на проверку их представителями микробизнеса
в Украине.
Кроме этого,
большое внимание участники движения #SaveФОП уделяют глобальной проблеме нынешнего времени —
коронавирусу и карантину. Как поясняет Доротич, представители малого бизнеса
требуют, дабы власти принимали максимально взвешенные решения насчет
ограничений. Ведь в большинстве случаев страдают именно микропредприниматели.
По мнению
эксперта, протесты лишь продолжатся. Предприниматели намеренны бороться за свои
права и за будущее предпринимательской сферы в Украине.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, когда, по утверждениям специалиста, в Украине может появиться честный и прозрачный бизнес.
Также на портале удастся узнать, какую помощь отечественным предпринимателям может принести ООН.
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