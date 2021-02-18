Google под прицелом: нужен ли Украине еще один налог

Несмотря на предостережения экспертов, нардепы поддержали в первом чтении законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". "Комментарии" узнали у экспертов, какие риски он несет, что нужно исправить ко второму чтению и как остановить "налоговый принтер" Рады.

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"Ввести подобный налог необходимо"

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач обращает внимание, что так называемый "налог на Google" введен уже во многих странах мира. Разница по странам — в способах взимания этого налога, базах и ставках, которые варьируются от 5 до 27% (с оборота/продаж или с добавочной стоимости, что в случае данного вида услуг с некоторым допуском близко). При этом средний показатель – около 20%, что соответствует предложениям законопроекта №4184.

"Ввести подобный налог необходимо, — уверен Андрей Длигач. – В первую очередь потому, что это ответственный выбор развитых стран, способствующий финансовой прозрачности и созданию равных условий для рыночных игроков. Также немаловажным фактором являются и потенциальные дополнительные поступления в бюджет".

Однако у эксперта есть ряд важных замечаний касательно поддержанного нардепами документа.

1. Администрирование налога.

В Украине, по мнению Андрея Длигача, мог бы появиться универсальный инструмент, позволяющий легко регистрировать плательщика и учет налогов. Такой продукт мог бы повторить историю ProZorro и быть распространенным на другие рынки, которые будут вводить налог в будущем (по нашим оценкам это еще как минимум 20 стран в 2021-2022 году).

2. Минимальный доналоговый порог в 1 млн. грн.

"Это правильное решение, например, по отношению к игрокам, только выходящим на рынок. Минусы возможных злоупотреблений не перекрывают плюсы по экономии на администрировании налога — как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, — поясняет Андрей Длигач. – Однако, есть ещё одно обстоятельство Согласно драфтам Национальной экономической стратегии Украины, которая сейчас активно обсуждается, путь Украины – инновационный экономический рост, содействие миграции в Украину мировых стартапов и экосистем. Наша страна должна стать лучшим в мире местом для развития цифрового бизнеса. Исходя из такого видения, налог должен вводиться, но при этом стать самым либеральным в мировой практике. Например, не добавленная стоимость как база, а конечные продажи. И ставка не 20%, а 3%. Возможно, и 0% для того же порогового значения. Либеральные законы плюс лучшая платформа для администрирования налога дадут стратегический выигрыш для экономики Украины".

"Теневой сектор не раз спасал Украину во время кризисов"

Финансовый эксперт, экономический аналитик Алексей Кущ сравнил намерение украинских властей ввести "налог на Google" со стрижкой свиней – шума много, толку мало.

"Самое смешное, что подобная идея реализована в РФ. Мы теперь, получается, перенимаем фискальный опыт России? Но там всё это делали ради тотального контроля Интернета, при жесткой силовой структуре. Способна ли Украина на подобный тотальный контроль интернет-пространства? Сомневаюсь. Скорее, создается новый повод "кошмарить" бизнес", — считает эксперт.

По его мнению, в последнее время мы видим постоянные попытки власти взять теневой сектор экономики – и забросить в соковыжималку, надеясь выжать сок для роста легальной экономики.

"В этом заключается логика всех законодательных изменений последних лет – фискализация ФОПов, налог на самозанятых, усиление финансового мониторинга, налог на посылки. Теперь вот "налог на Google". При этом подобная концепция глубоко ошибочна. Это как ставить телегу впереди лошади, — уверен Алексей Кущ. – Теневой сектор не раз спасал Украину во время кризисов. Он выполняет роль своеобразного буфера, которые помогает сглаживать дисбалансы. Там трудоустроено 2-3 миллиона украинцев, которые в ином случае были бы безработные и находили на иждивении у государства".

Аналитик не спорит с тем, что теневой сектор экономики – это плохо. Но подчеркивает, что выводить экономику из тени нужно точно не так, как пытаются в Украине.

"Сначала следует найти разумную точку фискальной нагрузки, при которой бизнес будет готов работать легально. Сейчас нагрузка на фонд оплаты труда — 41% общих налогов. А должна быть около 10%. Именно такой условный налог бизнес платит сейчас в тени. Сделайте разумное налогообложение – и бизнесу невыгодно будет заниматься схематозом. А очередное расширение базы налогообложение приведет лишь к росту теневого сектора экономика. После каждой фискальной атаки он будет увеличиваться", — прогнозирует Алексей Кущ.

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