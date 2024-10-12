Историческое повышение налогов: на кого ляжет основное налоговое бремя и что будет с ценами

На уходящей неделе парламент принял закон об историческом повышении налогов – теперь украинцы будут платить больше. В частности, не очень приятным сюрпризом для стало то, что для некоторых плательщиков налоги будут повышены "задним числом" с 1 октября, несмотря на голосование почти в середине месяца. На кого ляжет основное налоговое бремя и как это отразится на ценах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повышение налогов. Фото: из открытых источников

Громко провален экзамен, который подготовила война

Экономист, член общества финансовых аналитиков (УОФА), экс-член Совета НБУ Виталий Шапран так прокомментировал ситуацию:

"По сути, финансовый блок правительства и финансовый комитет в парламенте громко провалили экзамен, который им подготовила война. Повышение налогов, таким образом как оно было реализовано, будет иметь ряд негативных последствий. Во-первых, вызывает вопрос о законности повышения налогов задним числом, с 1 октября. Принятый закон явно противоречит Конституции Украины и превращает процесс налогообложения в вымогательство. Во-вторых, как обычно законодатели не учли фактор увеличения тени. Повышение налогов будет стимулировать работников получать большую часть з/п в конвертах, так что бизнес будет тяготеть к расширению операций на черном и серых рынках".

Экономист подчеркивает, что у него лично большие сомнения, что государство сможет собрать запланированное.

" Сейчас Украина демонстрирует ошибочную экономическую стратегию, когда расплачивается неверными решениями за свое экономическое будущее. Нам нужно думать о том, как вернуть 4,2 млн граждан из ЕС, как избежать проблемы нехватки кадров внутри страны, как сделать свою экономику конкурентной. Все эти вопросы не предполагают повышения налогового давления на экономику и это точно уже не решение проблемы, которое будет способствовать укреплению национальной экономики, которое так необходимо для финансирования победы", – подытожил Виталий Шапран.

Малый и средний бизнес пострадает больше всего

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук заметил, всегда, когда водятся прямые налоги – это ударяет по конечному потребителю.

"Если мы говорим о военном сборе, то он, в первую очередь, ударяет по малому и среднему бизнесу. В них затраты на фонд оплаты труда занимают значительно большую долю по сравнению с крупными предприятиями. У малых и средних предприятий от 30-90% – это фонд оплаты труда. Соответственно, повышение налога подтолкнет малый и средний бизнес либо к тому, чтобы переводить это на своих наемных работников, либо частично уходить в тень, выплачивая зарплаты в конвертах. Надо понимать, что для работодателя малого и среднего бизнеса есть зарплата, потом есть ЕСВ, есть НДС, военный сбор. Поэтому увеличение налогов – это дополнительный удар по малому и среднему бизнесу. Безусловная часть из них уйдет в тень, часть будет вынуждена повышать расходы и, соответственно, повышать цены на свою продукцию или услуги для того, чтобы компенсировать свои ресурсы", – отметил эксперт.

Что касается банков, то, по словам Бориса Кушнирука, там ситуация еще более абсурдная. Мало того, что налоги вводятся задним числом, так это еще может сформировать проблемы с конституционностью.

"Почему, собственно, возникла идея дополнительного налогообложения? Потому что в результате абсурдных действий Нацбанка у ряда банков сформировались сверхприбыли, но это как средняя температура по палате – у кого эти сверхприбыли есть, а у кого – нет. Они возникли, потому что было много остатков на депозитных счетах юридических лиц. Соответственно, у них были свободные средства, которые они направили на депсертификаты и на облигации государственного займа. А у малых банков таких излишков не было. Соответственно у них сверхприбылей нет, а налогооблагают всех по одинаковым ставкам. Таким образом, большая часть малых и средних банков пострадает в этой истории. Это неправильно с точки зрения подхода", – отметил собеседник портала "Комментарии".

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