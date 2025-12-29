Кассовые аппараты для ФЛП с 1 января: правительство приняло важное решение

Правительство отсрочило обязательное использование платежных терминалов для ФЛП 1-й группы, которое должно было начаться с 1 января 2026 года.

Кассовые аппараты. Фото: из открытых источников

Такая отсрочка для малого бизнеса будет действовать до завершения военного положения и еще три месяца после его отмены, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Такое решение, по ее словам, было принято в ответ на обращение представителей малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление.

"Это позволит самым мелким предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений", — отметила Свириденко.

Кроме того, премьер-министр подчеркнула, что отсрочка обязательного использования платежных терминалов позволяет бизнесу подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

Как сообщал портал "Комментарии", в январе 2022 года вступил в силу закон , согласно которому предприниматели должны пользоваться РРО (кассовыми аппаратами). Налоговая служба объяснила, должны ли все ФЛП использовать кассовые аппараты и когда можно обойтись без них. В частности, если с предпринимателем рассчитываются обычно только безналичными и если деньги поступают не на платежную карту ФЛП, а на счет в банке, то можно не использовать кассовые аппараты.

РРО могут не пользоваться ФЛП первой группы, а также второй и четвертой, если они работают в селе. Также они не должны торговать подакцизными товарами, а годовой объем расчетных операций не должен превышать 1,09 миллиона гривен.