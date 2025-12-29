logo_ukra

Касові апарати для ФОП із 1 січня: уряд ухвалив важливе рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Касові апарати для ФОП із 1 січня: уряд ухвалив важливе рішення

Відтермінування діятиме до завершення воєнного стану та ще три місяці після його скасування

29 грудня 2025, 20:52
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Уряд відтермінував обов’язкове використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи, яке мало розпочатися з 1 січня 2026 року.

Касові апарати для ФОП із 1 січня: уряд ухвалив важливе рішення

Касові апарати. Фото: з відкритих джерел

Така "відстрочка" для малого бізнесу діятиме до завершення воєнного стану та ще три місяці після його скасування, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. 

Таке рішення, за її словами, ухвалили у відповідь на звернення представників малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. 

"Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень", — зазначила Свириденко. 

Окрім того, прем'єр-міністр наголосила, що відтермінування обов’язкового використання платіжних терміналів дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди. 

Як повідомляв портал "Коментарі", у січні 2022 року набув чинності закон, відповідно до якого підприємці мають користуватися РРО (касовими апаратами). Податкова служба пояснила, чи всі ФОП мають використовувати касові апарати й коли можна обійтися без них. Зокрема, якщо з підприємцем розраховуються зазвичай тільки безготівкою і якщо гроші надходять не на платіжну карту ФОП, а на рахунок у банку, то можна не використовувати касові апарати.

РРО можуть не користуватися ФОП першої групи, а також другої та четвертої, якщо вони працюють у селі. Також вони не повинні торгувати підакцизними товарами, а річний обсяг розрахункових операцій не має перевищувати 1,09 мільйонів грн.



Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1278
