Конец беспошлинным покупкам: посылки с AliExpress и Temu хотят обложить налогом

Украинцы могут готовиться к переменам в своих онлайн-покупках. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщил о подготовке законопроекта, предусматривающего отмену таможенных льгот для международных почтовых отправлений. Это означает, что популярные онлайн-платформы, такие как AliExpress и eBay могут потерять свою привлекательность из-за роста стоимости товаров.



Покупки онлайн. ФОТО: pexels.com

Как отметил Гетманцев в комментарии "Экономической правде", депутаты уже активно работают над разработкой соответствующего законодательства.

Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Пока он разрабатывается, — заявил Даниил Гетманцев.

Однако сроки, когда этот законопроект будет представлен, председатель комитета не уточнил.

Ранее правительство предлагало упразднить таможенные льготы, оставив исключение для некоммерческих посылок, на которые планировалось начислять НДС, начиная со стоимости в 45 евро. Это решение имело целью обеспечить госбюджет дополнительными поступлениями в размере 3 млрд. гривен в период с сентября по декабрь, а в целом планировалось увеличить налоговые поступления на 125 млрд. гривен. Однако в процессе обсуждения эти цифры были пересмотрены, и от отмены льгот для международных почтовых отправлений решили пока отказаться.

Также "Комментарии" писали, что при покупке или продаже жилья в Украине украинцев ждут несколько обязательных платежей. Это госпошлина, налог на доходы (НДФЛ), пенсионный и военный сбор. Также, если у вас большая квартира или дом, придется платить налог на роскошь.