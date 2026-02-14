logo

Главная Новости Бизнес налоги МВФ пошел на беспрецедентный шаг по Украине: Свириденко раскрыла детали
МВФ пошел на беспрецедентный шаг по Украине: Свириденко раскрыла детали

Фонд отменил жесткие «prior actions» после визита Кристалины Георгиевой в Киев — первый транш может поступить уже весной

14 февраля 2026, 12:49
Автор:
Кравцев Сергей

Международный валютный фонд принял беспрецедентное решение — отменил предварительные условия для запуска новой кредитной программы для Украины объемом 8,1 млрд долларов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

МВФ пошел на беспрецедентный шаг по Украине: Свириденко раскрыла детали

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

По ее словам, на данный момент для вынесения вопроса на совет директоров МВФ в конце февраля не требуется выполнение так называемых prior actions. Ранее речь шла о требованиях по введению НДС для ФЛП, изменении пошлин на посылки, налогообложении цифровых платформ и продлении военного сбора. Теперь эти пункты переведены в статус структурных маяков и должны быть выполнены уже после утверждения программы.

Свириденко подчеркнула, что подобного шага в истории сотрудничества Украины с МВФ еще не было. Обычно невыполненные обязательства, наоборот, ужесточались. Смягчение условий стало возможным после переговоров и визита главы Фонда Кристалины Георгиевой в Киев, где она лично увидела последствия ударов по энергетической инфраструктуре.

Отмена предварительных требований открывает путь к быстрому решению о финансировании. Первый транш, по словам премьера, может составить 1,5 млрд долларов и поступить вскоре после утверждения программы.

Кроме того, новая договоренность создает основу для масштабной поддержки со стороны ЕС в 2026–2027 годах. В правительстве уже готовят объединенный законопроект по налоговым изменениям, который планируют рассмотреть в марте. 

Однако, как признала Свириденко, необходимого количества голосов в парламенте пока нет.

В Кабмине рассчитывают, что смягчение позиции МВФ позволит стабилизировать бюджет и обеспечить финансирование оборонных расходов уже с апреля.

Читайте также на портале "Комментарии" - НДС для ФОПов: кому выгодна реформа и почему эксперты бьют тревогу.




