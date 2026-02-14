logo_ukra

Головна Новини Бізнес податки МВФ пішов на безпрецедентний крок щодо України: Свириденко розкрила деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

МВФ пішов на безпрецедентний крок щодо України: Свириденко розкрила деталі

Фонд скасував жорсткі «prior actions» після візиту Кристаліни Георгієвої до Києва - перший транш може надійти вже навесні

14 лютого 2026, 12:49
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міжнародний валютний фонд ухвалив безпрецедентне рішення — скасував попередні умови для запуску нової кредитної програми для України обсягом 8,1 млрд доларів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

МВФ пішов на безпрецедентний крок щодо України: Свириденко розкрила деталі

Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

За її словами, на даний момент для винесення питання на раду директорів МВФ наприкінці лютого не потрібне виконання так званих prior actions. Раніше йшлося про вимоги щодо введення ПДВ для ФОП, зміну мит на посилки, оподаткування цифрових платформ та продовження військового збору. Наразі ці пункти переведені у статус структурних маяків і мають бути виконані вже після затвердження програми.

Свириденко наголосила, що такого кроку в історії співпраці України з МВФ ще не було. Зазвичай невиконані зобов'язання, навпаки, посилювалися. Пом'якшення умов стало можливим після переговорів та візиту голови Фонду Кристаліни Георгієвої до Києва, де вона особисто побачила наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі.

Скасування попередніх вимог відкриває шлях швидкого рішення про фінансування. Перший транш, за словами прем'єра, може становити 1,5 млрд доларів і надійти незабаром після затвердження програми.

Крім того, нова домовленість створює основу для масштабної підтримки з боку ЄС у 2026-2027 роках. В уряді вже готують об'єднаний законопроект щодо податкових змін, який планують розглянути у березні.

Однак, як визнала Свириденко, необхідної кількості голосів у парламенті наразі немає.

У Кабміні розраховують, що пом'якшення позиції МВФ дозволить стабілізувати бюджет та забезпечити фінансування оборонних видатків уже з квітня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ПДВ для ФОПів: кому вигідна реформа і чому експерти б'ють на сполох.




