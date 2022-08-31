Надежды не оправдались – налоговая амнистия провалилась: почему так произошло

1 сентября исполняется год с запуска в Украине налоговой амнистии (амнистия капиталов). Какие основные выводы можно сделать? Повлиял ли фактор широкомасштабного российского вторжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Налоговая амнистия. Фото: из открытых источников

Амнистия не сработала – это изначальна было мертворожденная идея

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассуждает так:

"Главный вывод – амнистия не сработала. И не могла сработать изначально. Есть целый набор факторов, но главный – нет доверия к налоговым органам и государству. Да и в целом нигде в мире амнистия капиталов не работает. В Украине в том числе".

Это, подчеркивает эксперт, изначально было мертворожденная идея. Макроэкономически она никогда не оправдывается, никак не помогает, из тени практически ничего не выводит.

"Фактор войны повлиял на всё, но успешность или не успешность налоговой амнистии не зависит от этого", – констатирует Сергей Фурса.

Чтобы такая реформа была успешной, необходимо ликвидировать предпосылки создания теневой экономики

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ также считает, что амнистия капиталов в Украине провалилась.

"Было амнистировано всего несколько миллиардов гривен за все время, несколько сотен миллионов поступило в бюджет. Для такой масштабной реформы – это не результат, это – ничто. Катастрофически мало, – подчеркивает эксперт. – Плохо всё это еще и потому, что амнистия капиталов – разовая акция. Она проводится раз в течение длительного исторического отреза времени (как показывает опыт той же Италии, когда амнистия проводится слишком часто, каждый последующий результат хуже предыдущего). Тогда такой ход помогает перезагрузить налоговую модель, детенизировать экономику (хотя бы на 10-15%) и принести значительные доходы в бюджет (как минимум несколько млрд долларов, а амнистия капиталов – на десятки млрд долл)".

Основные причины провала, по мнению Алексея Куща, – недоверие бизнеса к государству, а также нарушенная логика или технология проведения амнистии капиталов.

"У нас поставили телегу впереди лошади, – поясняет он. – Чтобы такая реформа была успешной, необходимо ликвидировать предпосылки создания теневой экономики. А в Украине таковыми являются высокая монополизация, сильное административное давление и огромное налоговое давление. Это три основных фактора, которые, как вирус бородавки, приводят к появлению бородавок по всему экономическому телу Украины – в виде теневых секторов. Чтобы амнистия прошла успешно, надо было нивелировать все три предпосылки. Провести дерегуляцию бизнеса (снизить административное давление), провести реформу системы регулирования монополий. И третье – в треугольнике бизнес-общество-государство определить равновесную точку фискальной нагрузки. Ту самую, которая позволит бизнесу платить налоги "в чистую". Ничего этого сделано не было. Потому и такой – никакой – результат".

Алексей Кущ не сомневается, что неудачу амнистии ее лоббисты будут объяснять полномасштабной войной.

"Но надо понимать, что крах этой модели был виден еще в 2021-м, до российского вторжения. Так что пенять лишь на военный фактор неверно, – считает эксперт. – Ну, а продление амнистии еще на полгода (до 1 марта 2023 года) ничем не поможет. Потому что, напоминаю, надо ставить лошадь впереди телеги, а не наоборот".

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