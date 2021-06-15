Налоговой амнистии быть: какие плюсы и минусы имеет новый закон

15 июня украинским парламентом был окончательно поддержан законопроект, прописывающий тонкости налоговой амнистии в нашей стране. Парламентской корреспондентке издания "Комментарии" удалось пообщаться с несколькими нардепами сразу после голосования и узнать их отношение к документу.



В Украине приняли закон о налоговой амнистии. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Открывая счет в европейском банке, ждите вопроса: "Откуда деньги?"

Представитель провластной фракции "Слуга народа", глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев не скрывает своего восторга по поводу принятия документа. Политик отмечает, что данный закон являлся программным положением как "Слуги народа", так и самого президента Владимира Зеленского.

"А еще это право каждого гражданина "обелить" все ранее необлагаемые налогом доходы, полученные за последние 30 лет, — говорит Гетманцев. — Общая ставка — 5%, если деньги находятся на территории Украины. 9% облагаются финансы, находящиеся за границей и не возвращаемые в Украину. К слову, на первое полугодие действия налоговой амнистии было принято решение установить ставку в 7% для "иностранных" денег".

Даниил Гетманцев подчеркивает, что у людей, которые воспользуются налоговой амнистией, "налоговики" не имеют права проверять источник получения декларируемых доходов.

Пытаясь развеять большинство существующих мифов, Даниил Гетманцев подробно разъяснил, кому не стоит беспокоиться насчет введения подобных возможностей.

"Несмотря на весьма популярные сейчас утверждения, человек, получающий доходы, из которых уплачены налоги, может не беспокоиться о существовании налоговой амнистии. Это "белая" зарплата, наследство и т.п. Даже если у вас дома или в любом другом месте находятся подобные сбережения в наличке, вы не обязаны нести их в налоговую и "сдаваться", — подчеркивает нардеп.

Однако те, кто регулярно получает "черную" или "серую" зарплату (в конвертах), но хотят быть честными перед законом, могут с 1 сентября воспользоваться возможностью налоговой амнистии.

Несмотря на то, что ответственность за незадекларированные доходы пока отсутствует, Гетманцев объяснил, зачем стоит пользоваться амнистированием.

"Если вы сейчас попробуете открыть счет в любом европейском банке, вас спросят, где вы взяли деньги. В Украине пока такого нет, но со временем подобный механизм регулирования обязательно появится. Поэтому если человек смотрит на перспективу одного-двух лет, механизм налоговой амнистии ему может быть неинтересен. Но если он планирует совершать некие крупные финансовые операции через три, четыре и больше года, то задекларировать доходы и уплатить небольшой налог из них сейчас — лучший выход", — уверен политик.

Также Даниил Гетманцев отметил, что воспользоваться подобным механизмом может каждый гражданин Украины. Однако существует ограничения для чиновников, которые подавали декларацию о соответствующей работе, начиная с 2005 года. Таким образом хотят отмести возможность законно воспользоваться деньгами, которые могли быть получены с использованием властного влияния.

Кстати, по словам Гетманцева, в Украине сейчас "на руках" у граждан находится огромное количество наличных денег. Самые скромные подсчеты говорят о сумме около 50 млрд долларов. Этот размер хотели бы сократить до 15-20, заметил нардеп.

"Налоговая амнистия — это, простите, как в ресторан сходить"

Не слишком оптимистично оценивает поддержанный Радой закон председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. По словам политика, не было единства и в их политической силе.

"Каждый из наших депутатов по-разному относится к этой теме, поэтому и было решено позволить свободное голосование. Из "Голоса" законопроект поддержало только шестеро", — рассказывает депутат.

Как объясняет Ярослав Железняк, у него самого не слишком радужные впечатления от данного документа.

"Я не верю, что это принесет много дохода, что это будет массовое декларирование, — признается политик. — Но мы, как государство, закрываем офшоры, мы создаем Бюро экономической безопасности, поэтому позволить такую возможность, как налоговая амнистия, было логично".

При этом нардеп отмечает, что механизм налоговой амнистии работает в очень многих странах мира. Среди них — Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Индонезия и другие.

"К тому же, в Украине этот механизм полностью добровольный. Простите за сравнение, но это как сходить в ресторан: хотите — идите, хотите — не идите", — объясняет Железняк.

Особого восторга по поводу принятия документа депутат не испытывает, но и негатива к закону не чувствует.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему некоторые эксперты считают, что с помощью механизма налоговой амнистии власть попытается совершить "крестовый поход" против доходов населения. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какими "лазейками" могут воспользоваться нечистые на руку украинцы, дабы скрыть свои "лишние" доходы от декларирования.

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