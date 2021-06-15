Налоговой амнистии быть: какие плюсы и минусы имеет новый закон

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Вечканова Елена
15 июня
украинским парламентом был окончательно поддержан законопроект, прописывающий
тонкости налоговой амнистии в нашей стране. Парламентской корреспондентке издания
"Комментарии" удалось пообщаться с несколькими нардепами сразу после голосования
и узнать их отношение к документу.
В Украине приняли закон о налоговой амнистии. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Представитель
провластной фракции "Слуга народа", глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев не скрывает своего восторга по поводу принятия документа.
Политик отмечает, что данный закон являлся программным положением как "Слуги
народа", так и самого президента Владимира Зеленского.
Даниил Гетманцев
подчеркивает, что у людей, которые воспользуются налоговой амнистией, "налоговики"
не имеют права проверять источник получения декларируемых доходов.
Пытаясь развеять
большинство существующих мифов, Даниил Гетманцев подробно разъяснил, кому не
стоит беспокоиться насчет введения подобных возможностей.
Однако те, кто
регулярно получает "черную" или "серую" зарплату (в конвертах), но хотят быть
честными перед законом, могут с 1 сентября воспользоваться возможностью налоговой
амнистии.
Несмотря на то,
что ответственность за незадекларированные доходы пока отсутствует, Гетманцев объяснил, зачем стоит пользоваться амнистированием.
Также Даниил
Гетманцев отметил, что воспользоваться подобным механизмом может каждый
гражданин Украины. Однако существует ограничения для чиновников, которые подавали
декларацию о соответствующей работе, начиная с 2005 года. Таким образом хотят отмести
возможность законно воспользоваться деньгами, которые могли быть получены с использованием властного влияния.
Кстати, по словам
Гетманцева, в Украине сейчас "на руках" у граждан находится огромное количество
наличных денег. Самые скромные подсчеты говорят о сумме около 50 млрд долларов.
Этот размер хотели бы сократить до 15-20, заметил нардеп.
Не слишком оптимистично
оценивает поддержанный Радой закон председатель фракции "Голос" Ярослав
Железняк. По словам политика, не было единства и в их политической силе.
Как объясняет Ярослав
Железняк, у него самого не слишком радужные впечатления от данного документа.
При этом нардеп
отмечает, что механизм налоговой амнистии работает в очень многих странах мира.
Среди них — Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Индонезия и другие.
Особого восторга
по поводу принятия документа депутат не испытывает, но и негатива к закону не
чувствует.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему некоторые эксперты считают, что с помощью механизма налоговой амнистии власть попытается совершить "крестовый поход" против доходов населения. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, какими "лазейками" могут воспользоваться нечистые на руку украинцы, дабы скрыть свои "лишние" доходы от декларирования.
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