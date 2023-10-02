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Налоговые проверки вернулись: названы первые курьезные моменты

Правовед отметил недостатки налоговых проверок на применение кассовых аппаратов.

сегодня, 12:12
Автор:
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Slava Kot
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Налоговые проверки вернулись: названы первые курьезные моменты

В Украине вернулись налоговые проверки Фото из открытых источников

С 1 октября в Украине отменен мораторий на все налоговые проверки для производителей подакцизной продукции, игорного бизнеса и финкомпаний. Однако уже в первый день зафиксированы некоторые казусы во время возможных проверок о которых рассказал кандидат юридических наук и депутат ВР от партии "Слуга народа" Игорь Фрис.


Игорь Фрис напоминает, что с 1 октября налоговая имеет право проверять предпринимателей, в том числе на применение кассовых аппаратов. По словам народного депутата, такая ситуация может "вылиться со временем в возмущение людей". Правовед привел пример малых предпринимателей, которые покупают утром помидоры, огурцы, морковь и другие продукты, а затем продают эти товары в своих магазинах.

"Сейчас они должны иметь накладную или закупочный акт на этот товар и бить все по РРО у себя в магазине, если рядом они продают подакцизные товары", – рассказал Игорь Фрис.

Юрист критикует недостатки новшества налоговых проверок и считает, что такими шагами не происходит поддержка бизнеса.

"Умение встать на голову вместо умения поддержать бизнес. Вот о чем я... Уважаемые предприниматели выдержки вам и сил...", — пишет Фрис.

Напомним, что отмена моратория на налоговые проверки была одним из обязательств правительства Украины по четырехлетней программе расширенного финансирования от МВФ на 15,6 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в трех областях зафиксирован аномальный рост блокировки налоговых накладных.

Также "Комментарии" писали, что парламент отменяет льготы и возвращает проверки для ФЛП: к чему это приведет.



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Источник: https://www.facebook.com/100003757062782/posts/pfbid0sdEaxtAWPQUYq3j4jm1CXEkSR8Psmgj8K2oJZq9rHq2AoqAieLgsJaAn6353C4fHl/
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