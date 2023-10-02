Налоговые проверки вернулись: названы первые курьезные моменты

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Slava Kot
В Украине вернулись налоговые проверки Фото из открытых источников
С 1 октября в Украине отменен мораторий на все налоговые проверки для производителей подакцизной продукции, игорного бизнеса и финкомпаний. Однако уже в первый день зафиксированы некоторые казусы во время возможных проверок о которых рассказал кандидат юридических наук и депутат ВР от партии "Слуга народа" Игорь Фрис.
Игорь Фрис напоминает, что с 1 октября налоговая имеет право проверять предпринимателей, в том числе на применение кассовых аппаратов. По словам народного депутата, такая ситуация может "вылиться со временем в возмущение людей". Правовед привел пример малых предпринимателей, которые покупают утром помидоры, огурцы, морковь и другие продукты, а затем продают эти товары в своих магазинах.
Юрист критикует недостатки новшества налоговых проверок и считает, что такими шагами не происходит поддержка бизнеса.
Напомним, что отмена моратория на налоговые проверки была одним из обязательств правительства Украины по четырехлетней программе расширенного финансирования от МВФ на 15,6 млрд долларов.
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