Нужно ли в Украине отменить НДС и что это даст для экономики

Правительство поддерживает украинский бизнес и приняло с 24 февраля 2022 года немало нормативных документов по освобождению от уплаты НДС некоторых категорий предпринимателей и внедрению упрощенной системы налогообложения. Как могла бы повлиять на экономику отмена НДС для всего бизнеса и помогло бы ли это расти экономике в условиях военного времени, рассказали эксперты.

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По словам соучредителя Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", кандидата наук госуправления Юрия Гаврилечко, Кабмин до сих пор еще не может вернуть НДС за январь 2022 года, а это 17 млрд. грн и проблема не в том, что сейчас в стране война и уменьшились потоки налогов в бюджет. В таком случае Министерство финансов может только предложить предпринимателям вместо возврата живых денег ждать, пока деньги появятся, или взять возврат амортизационными облигациями по 10% годовых, номинальная стоимость от 1000 грн и срок действия облигаций будет три года. И такое предложение будет, по мнению эксперта, вполне правильным, но оно имеет свои нюансы.

"На сегодняшний момент, впрочем, как и на вчерашний и позавчерашний — НДС лишь мешает развиваться экономике и существенно тормозит оборачиваемость денег (а значит и стопорит эффект мультипликации, что делает бессмысленным развитие стартапов в Украине). Мало того, если экспорт начинает расти, так государство часто неспособно осуществить возврат НДС вовремя. Тем самым загоняя бизнес в ловушку кризиса нехватки оборотки и, затем, ликвидности. Одновременно с этим стимулируя рост инфляции, так как при существующих ставках кредитования только инфляция способна дать возможность рассчитаться по кредитам", — подчеркивает Юрий Гаврилечко, акцентируя внимание на том, что НДС нужно отменить.

Также он объясняет, что основная доля НДС – это НДС на импорт (в среднем – в 3 раза больше, чем НДС на производимые внутри страны товары) – при паритете экспорта и импорта эффект "бюджетообразуемости" – нулевой, при превалировании экспорта над импортом он становится отрицательным (т.е. отдавать нужно больше, чем получили или тянуть с возвратом).

"Доля внутреннего НДС по Госбюджету не превышала за последние 20 лет 10% — превалирование импорта над экспортом, которое у нас наблюдается с 2005 года, приводило и приводит к росту инфляции в результате девальвации и ожиданий девальвации", — подчеркивает эксперт.

Все время НБУ сдерживало инфляцию за счет золотовалютных резервов, но в военное время необходимо изменять подходы к налогообложению, чтобы ускорить оборачиваемость денег.

Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) считает, что сейчас этот вопрос не ко времени, сейчас более актуальна поддержка бизнеса отсутствием дополнительных платежей, но НДС таки нужно отменить.

"Если говорить об отмене НДС, то это поддержка для предприятий, но не для населения. Вряд ли в условиях падения экономики, войны, высоких цен на энергоресурсы и недополучения прибыли предприятия готовы переносить риск на себя, не понимая, когда закончится война", — говорит эксперт.

С другой стороны, он отмечает, что отмена НДС стала бы помощью для предприятий, поскольку замедление денежных потоков создает дополнительные кризисы. Одним из таких кризисов была ситуация в 2019 году, когда у предприятий не было дополнительных финансовых ресурсов.

"В таком потоке задержка возврата НДС со стороны государства, которое по разным причинам не может выполнить свои обязательства, это просто экономический шок. Если говорить об отмене возмещения НДС, то государство фактически запустит спираль неплатежей. Решить вопрос невозврата НДС с января можно только имея в приоритете поддержку бизнеса, но в период войны, когда нужно финансировать армию, все деньги уже распределены и вряд ли будет выделено финансирование по НДС", — добавляет Максим Орищак.

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