Польская система для «упрощенцев»: что скрывается за новой идеей Гетманцева

Система единого налога нуждается в существенном реформировании по польской модели. Есть Национальная стратегия доходов, где это определено. Об этом заявил председатель парламентского Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что реформа системы единого налога по польской модели – это не об увеличении налогов, как это иногда кажется "экспертами". Это о том, что единый налог должны платить действительно малые или имеющие оборот до EUR 2 млн в год. А те, у кого больше оборота, никак не смогут ею пользоваться. Действительно ли система единого налога нуждается в существенном реформировании? Почему за пример взята именно польская модель? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реформа упрощенки

Гетманцев генерирует идеи, как бы убить "упрощенку"

Экономический эксперт Даниил Монин сразу обратил внимание, что 2 млн евро – это хороший порог – 100 млн гривен по сравнению с текущими до 10 млн гривен. При этом эксперт не в восторге от инициативы Даниила Гетманцева.

"Я думаю, что Гетманцев просто всегда мечтал убить "упрощенку". Поэтому он все время генерит идеи, как бы это представить помягче. По факту модификация упрощённой модели возможна. Но нужно сделать, чтобы она была лучше, чем в Европе, а не по подобию... Иначе стимулы будут только уехать в Польшу", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Дании Монин отметил, что он сейчас занят написанием Евроинтеграционного налогового кодекса и тоже занят подходом, чтобы реформировать "упрощенку", но она должна быть лучшей в Европе, а не просто скопированной у Польши.

"Но, если считать население и бизнес гусями... То власти делают, как всегда", – возмутился эксперт.

Самозанятые люди получат сплошные преимущества

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:

"На сегодняшний момент Украина вступает в Евросоюз. Но для того, чтобы вступить в евросообщество, разработан определенный план вступления. Одним из пунктов этого плана есть реформация упрощенной системы налогообложения. Потому что с той системой налогообложения, которая существует у нас, упрощенной, в евросообщество нас не примут. Это принципиально запрещено. Поэтому у нас есть план, который вообще рассчитан до 2027 года. Но его в каких-то моментах можно быстрее реализовать, в каких-то медленнее. Так вот в нем Даниил Гетманцев предлагает взять за основу польский вариант, потому что он отвечает стандартам евросообщества и трансформировать нашу упрощенную систему налогообложения".

Александр Охрименко обратил внимание, что польские проценты налогообложения в Украине могут быть другими. Это не значит, что мы должны четко скопировать то, что есть сейчас в Польше.

"Подход следующий: ФЛП как таковых не существует. Человек может быть ФЛП, но будет работать на общей системе налогообложения. У нас на сегодняшний день даже приняли закон о так называемых самозанятых. Что это значит? Те люди, которые могут работать без помощи других. Какое здесь преимущество? Если человек хочет работать самостоятельно, он открывает счет в банке и на этом все, человек самозанят. Если человек не хочет больше работать самозанятым, закрывай счет в банке. Конечно, все платежи должны проводиться через этот счет. Кэш запрещен. При этом используется очень простой метод. Не требуется никаких больших отчетов. Человек проработал месяц, кнопочку нажал и файл отправил в налоговую. И дальше человек платит налог с оборота. Соответственно, налог разный в зависимости от того, чем занимается человек", – отметил эксперт.

По его мнению, для многих людей, работающих сейчас на себя, это достаточно выгодный вариант. Они будут довольны. Александр Охрименко соглашается, что, конечно, будет некоторая часть людей, которые будут недовольны, что вполне естественно.

"Но здесь есть один принципиальный момент. Этот вариант запрещает нанимать работников. К примеру, у вас семейное кафе. Или у вас семейная ферма. Здесь без проблем. Но вы не имеете права нанимать работников. То есть, как только вы наняли работников, вы переходите на общую систему налогообложения. Сюда можно добавить, что парикмахеры репетиторы, дизайнеры, то есть все те люди, которые самостоятельно работают, всем им даже выгодно, чтобы была такая система, потому что для них будет минимум отчетности. Потому, если реализуют задуманное, будет неплохо. Ведь эта система не позволяет "отмывать" деньги, а, как всем известно, у нас большая часть ФЛПов занимается "отмыванием" денег. Конечно, они будут против", – подытожил Александр Охрименко.

