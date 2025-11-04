Польська система для «спрощенців»: що ховається за новою ідеєю Гетманцева

Система єдиного податку потребує істотного реформування за польською моделлю. Є Національна стратегія доходів, де це визначено. Про це заявив Голова парламентського Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він зазначив, що реформа системи єдиного податку за польською моделлю — це не про збільшення податків, як це іноді подається "експертами". Це про те, що єдиний податок мають сплачувати дійсно малі або ті, хто має оборот до EUR 2 млн на рік. А ті, хто має більший оборот, ніяк не зможуть нею користуватися. Чи справді система єдиного податку потребує істотного реформування? Чому за приклад взято саме польську модель? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Реформа спрощенки

Гетманцев генерує ідеї, як би вбити "спрощенку"

Економічний експерт Данило Монін одразу звернув увагу, що 2 млн. євро – це гарний поріг – 100 млн гривень порівняно з поточними до 10 млн гривень. При цьому експерт не в захваті від ініціативи Данила Гетманцева.

"Я думаю, що Гетманцев просто завжди мріяв убити "спрощенку". Тому він весь час генерує ідеї, як би це зробити пом'якше. По факту модифікація спрощеної моделі можлива. Але треба зробити, щоб вона була кращою, ніж у Європі, а не за подобою... Інакше стимули будуть лише виїхати до Польщі", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Данії Монін зазначив, що він зараз зайнятий написанням Євроінтеграційного податкового кодексу і теж зайнятий підходом, щоб реформувати "спрощенку", але вона має бути найкращою в Європі, а не просто скопійованою у Польщі.

"Але, якщо вважати населення і бізнес гусями... То влада робить, як завжди", – обурився експерт.

Самозайняті люди отримають суцільні переваги

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко так прокоментував ситуацію:

"На сьогоднішній момент Україна вступає в Євросоюз. Але для того, щоб вступити в євроспільноту розроблений певний план вступу. Одним із пунктів цього плану є реформація спрощеної системи оподаткування. Тому що з тією системою оподаткування, яка існує у нас зараз, спрощеною, в євроспільноту нас не приймуть. Це принципово заборонено. Тому у нас є план, який взагалі-то розрахований до 2027 року. Але його в якихось моментах можна швидше реалізувати, в якихось повільніше. Так от в ньому Данило Гетманцев пропонує взяти за зразок польський варіант, тому що він відповідає стандартам євроспільноти, і трансформувати нашу спрощену систему оподаткування".

Олександр Охріменко звернув увагу, що польські відсотки оподаткування в Україні вони можуть бути іншими. Це не означає, що ми повинні чітко скопіювати, що є на зараз у Польщі.

"Підхід наступний: ФОПів як таких не існує. Людина може бути ФОПом, але працюватиме на загальній системі оподаткування. У нас на сьогоднішній день навіть прийняли закон про так званих самозайнятих. Що це означає? Ті люди, які можуть працювати самостійно. Яка тут є перевага? Якщо людина хоче працювати самостійно, вона відкриває рахунок у банку і на цьому все, людина самозайнята. Якщо людина не хоче більше працювати самозайнятою, закривай рахунок у банку. Звісно, всі платежі мають відбуватися через цей рахунок. Кеш заборонено. При цьому використовується дуже простий метод. Не потрібно ніяких величезних звітів. Людина пропрацювала місяць, кнопочку натисла і файл відправила у податкову. І далі людина платить податок з обороту. Відповідно, податок різний у залежності від того, чим займається людина", – зазначив експерт.

На його думку, для багатьох людей, які працюють зараз на себе це досить вигідний варіант. Вони будуть задоволені. Олександр Охріменко погоджується, що звісно буде деяка частина людей, які будуть незадоволені, що є цілком природнім.

"Але тут є одна принципова ситуація. Цей варіант забороняє наймати працівників. Наприклад, у вас сімейне кафе. Або у вас сімейна ферма. Тут без проблем. Але ви не маєте права наймати працівників. Тобто, як тільки ви найняли працівників, ви переходите на загальну систему оподаткування. Сюди можна додати, що перукарі репетитори, дизайнери, тобто всі ті люди, які самостійно працюють, то всім їм навіть вигідно, щоб була така система, тому що для них буде мінімум звітування. Тому, якщо реалізують задумане, буде непогано. Адже ця система не дозволяє "відмивати" гроші, а, як всім відомо у нас більша частина ФОПів займається "відмиванням" грошей. Звичайно вони будуть проти", – підсумував Олександр Охріменко.

