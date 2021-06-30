Повышение акцизов, налогов и штрафов: что особенного дает Украине законопроект №5600

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Вечканова Елена
В среду, 30 июня,
в парламенте собираются рассмотреть вероятности внесения некоторых изменения в
Налоговый кодекс Украины. Также "под прицелом" нардепов находятся и некоторые
другие документы. Авторы проекта надеются, что это поможет сбалансировать
поступления в бюджет. Чтобы проверить, так ли это, "Комментарии" обратились за оценкой
экспертов.
Экспертка Елена Броницкая раскритиковала законопроект 5600. Фото из открытых источников
Так, по мнению
политической экспертки, представительницы Украинского института политики Елены
Броницкой, законопроект №5600 после его принятия может просто "убить" всю
экономику, сделав украинцев нищими.
Кроме того,
объясняет экспертка, авторы этого документа хотят, чтобы украинцы, продающие
жилье на вторичном рынке, заплатили НДС. "Достанется" и физлицам, продавшим за
год три и больше объектов недвижимости. Таких людей обязуют заплатить 18%
налога на доходы физлиц в зависимости от суммы сделки, говорит Елена Броницкая.
Также она
добавляет, что в связи с вероятным принятием такого документа украинские
предприятия могут отказаться от последующих инвестиций в отдельные проекты. В
качестве примера Броницкая приводит компанию "Арселор Миттал Кривой
Рог", владеющую комбинатом
"Криворожсталь". По словам
экспертки, это предприятие может передумать направлять около миллиарда долларов
на инвестиционные проекты.
Представительница
УИП напомнила, что "Арселор Миттал Кривой Рог" подписал 14 апреля 2021
года меморандум "Стальной миллиард" с
Министерством экономики 14 апреля
этого года. В документе шла речь о вероятных инвестициях в модернизацию
производства для снижения выбросов в окружающую среду и внедрения
принципов т.н. "циркулярной
экономики".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как подобную законодательную инициативу оценивает доктор экономических наук Константин Швабий. Подробнее о его взгляде на украинские налоги — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, какие плюсы и минусы, по мнению экспертов, имеет закон о налоговой амнистии, недавно принятый Радой.
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