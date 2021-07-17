Президент Украины подписал закон о налоговой амнистии. Каковы ее окончательные условия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой в июне закон № 1539-ІХ, которым вводится единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Целью внедрения закона отмечается стимулирование детенизации доходов, активов и повышение налоговой культуры граждан, привлечение в экономику государства дополнительных средств.

Президент подписал Закон о добровольном декларировании теневых активов, фото www.president.gov.ua

Специально однократно задекларировать свои активы граждане Украины могут добровольно в промежуток времени с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2022 года. Они имеют право подать декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января текущего года. При этом в добровольной декларации указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов — не нужно. Среди активов граждане могут указывать валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся в Украине или за ее пределами.

Определена и ставка, согласно которой декларанты должны оплатить сбор, предварительно незадекларированные активы. Она будет составлять 5% относительно валюты на счетах в украинских банках, а также других активов, находящихся или зарегистрированных в Украине и 9% — с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, находящихся за рубежом. Еще 2,5% сбора придется заплатить из номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года.

Если гражданин оплатит все необходимые сборы, государство должно гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового или валютного законодательства. К тому же гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в одноразовых добровольных декларациях, если на то не будет решения суда. Также будут внесены соответствующие изменения в четыре налоговых и уголовных кодексов Украины. Изменениями предложено не расценивать умышленным уклонением от уплаты налогов и сборов действия, если они были совершены до 2021 года и связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в одноразовой добровольной декларации и уплатил согласованную сумму сбора. Еще законом № 1539-ІХ устанавливается, что информация указанная в добровольном декларировании не может быть использована против подозреваемого, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и сборов.

Ранее "Комментарии" приводили мнения экспертов относительно того, удастся ли Украине эффективно запустить систему "нулевого декларирования" в этом году.

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