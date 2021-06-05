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Страны G7 заключили историческую сделку по налогообложению крупных компаний

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что значительное, беспрецедентное обязательство положит конец тому, что она назвала гонкой ко дну в области глобального налогообложения

сегодня, 17:02
Автор:

Татьяна Веремеева

Страны "Большой семерки" достигли в субботу знаковой сделки по повышению глобального налогообложения транснациональных компаний, таких как Google, Apple и Amazon. Об этом сообщает Reuters.

Страны G7 заключили историческую сделку по налогообложению крупных компаний

В рамках шага, который мог бы привлечь сотни миллиардов долларов, чтобы помочь им справиться с последствиями COVID-19, группа семи крупных стран с развитой экономикой согласилась поддержать минимальную глобальную корпоративную ставку в размере не менее 15%. Также налог вырастет и для компаний, которые присутствуют на рынках этих стран.

Сделка, которая готовилась годами, также обещает положить конец национальным налогам на цифровые услуги, взимаемым Великобританией и другими европейскими странами, которые, по мнению Соединенных Штатов, несправедливо нацелены на американских технологических гигантов.

Однако сначала эти меры должны будут найти более широкое согласие на встрече G20, которая включает в себя ряд стран с формирующейся экономикой, которая должна состояться в следующем месяце в Венеции.

Министры также договорились двигаться в направлении того, чтобы компании заявляли о своем воздействии на окружающую среду более стандартным образом, чтобы инвесторы могли легче решать, финансировать ли их, что является ключевой целью для Великобритании.

Богатые страны в течение многих лет боролись за то, чтобы найти способ увеличить доходы от крупных транснациональных корпораций, таких как Google, Amazon и Facebook, которые часто регистрируют прибыль в юрисдикциях, где они платят мало налогов или вообще не платят.

Администрация президента США Джо Байдена оживила зашедшие в тупик переговоры, предложив минимальную глобальную ставку корпоративного налога в размере 15%, что выше уровня в таких странах, как Ирландия, но ниже самого низкого уровня в G7.

Германия и Франция также приветствовали соглашение, хотя министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что будет бороться за более высокую глобальную минимальную ставку корпоративного налога, чем 15%, которую он назвал отправной точкой.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что сделка стала плохой новостью для налоговых гаваней по всему миру.

Министр финансов Ирландии Пасхал Донохо, чья страна потенциально является большим проигравшим с ее налоговой ставкой в 12,5%, заявил, что любая глобальная сделка также должна учитывать интересы небольших стран.

В соглашении не уточняется, на какие именно предприятия будут распространяться правила, указано только, что речь идет о крупнейших и наиболее прибыльных транснациональных предприятиях.

Напомним, что в Верховной Раде могут рассмотреть законопроект под номером 4184, который еще называют "налогом на Google". Первое чтение документ прошел еще в феврале этого года. "Комментарии" обратились к экспертам за оценкой позитивных моментов и рисков принятия данного законопроекта.


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