Украинцы смогут добровольно платить дополнительные налоги: в Раде озвучили подробности

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Елизавета Черных
В Украине планируют принять закон, позволяющий наемным работникам, дополнительно занимающимся определенным видом бизнеса, но не зарегистрированным как ФЛП, работать легально. Об этом рассказал глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью УНИАН.
Кассовые аппараты - фото из открытых источников
По словам парламентария, обсуждаемая инициатива будет добровольной и относиться к сфере такси и 27 другим отраслям деятельности.
Гетманцев добавил, что нужно предоставить возможность наемным работникам, которые, помимо основной работы, к примеру, работают таксистами, осуществлять деятельность легально, не оформляя для этого ФЛП.
Нардеп добавил, что подать заявку на установку кассового аппарата (РРО) можно будет в приложении "Дія", сейчас рассматривается такая модель:
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