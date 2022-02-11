Украинцы смогут добровольно платить дополнительные налоги: в Раде озвучили подробности

В Украине планируют принять закон, позволяющий наемным работникам, дополнительно занимающимся определенным видом бизнеса, но не зарегистрированным как ФЛП, работать легально. Об этом рассказал глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью УНИАН.

Кассовые аппараты - фото из открытых источников

По словам парламентария, обсуждаемая инициатива будет добровольной и относиться к сфере такси и 27 другим отраслям деятельности.

Гетманцев добавил, что нужно предоставить возможность наемным работникам, которые, помимо основной работы, к примеру, работают таксистами, осуществлять деятельность легально, не оформляя для этого ФЛП.

Нардеп добавил, что подать заявку на установку кассового аппарата (РРО) можно будет в приложении "Дія", сейчас рассматривается такая модель:

"Все, больше ничего не нужно делать. Ни счетов открывать, ни регистрироваться негде. Одной кнопкой в ​​"Дії" вы подадите заявку, и вторая кнопка – установить РРО. Это все без регистраций", — объяснил Гетманцев.

Ставка налога на дополнительный доход будет составлять 5%.

"Такая система работает во многих странах. Люди довольны этой системой, они пользуются ею, поэтому мы тоже планируем это реализовывать. И еще раз повторюсь, что это будет добровольно", — отметил Гетманцев.





Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что украинцы оценили инициативу налоговой реформы в Украине. Так большинство читателей портала посчитали идею позитивной, отмечая, что все граждане равны перед законом и должны платить налоги в государственный бюджет.





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