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Украинцы смогут добровольно платить дополнительные налоги: в Раде озвучили подробности

Обсуждаемая инициатива будет добровольной

сегодня, 15:39
Автор:

Елизавета Черных
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В Украине планируют принять закон, позволяющий наемным работникам, дополнительно занимающимся определенным видом бизнеса, но не зарегистрированным как ФЛП, работать легально. Об этом рассказал глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью УНИАН. 

Украинцы смогут добровольно платить дополнительные налоги: в Раде озвучили подробности

Кассовые аппараты - фото из открытых источников

По словам парламентария, обсуждаемая инициатива будет добровольной и относиться к сфере такси и 27 другим отраслям деятельности. 

Гетманцев добавил, что нужно предоставить возможность наемным работникам, которые, помимо основной работы, к примеру, работают таксистами, осуществлять деятельность легально, не оформляя для этого ФЛП. 

Нардеп добавил, что подать заявку на установку кассового аппарата (РРО) можно будет в приложении "Дія", сейчас рассматривается такая модель: 

"Все, больше ничего не нужно делать. Ни счетов открывать, ни регистрироваться негде. Одной кнопкой в ​​"Дії" вы подадите заявку, и вторая кнопка – установить РРО. Это все без регистраций", — объяснил Гетманцев. 

Ставка налога на дополнительный доход будет составлять 5%. 

"Такая система работает во многих странах. Люди довольны этой системой, они пользуются ею, поэтому мы тоже планируем это реализовывать. И еще раз повторюсь, что это будет добровольно", — отметил Гетманцев. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что украинцы оценили инициативу налоговой реформы в Украине. Так большинство читателей портала посчитали идею позитивной, отмечая, что все граждане равны перед законом и должны платить налоги в государственный бюджет.



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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/ukraincam-predlozhat-dobrovolno-platit-dopolnitelnye-nalogi-getmancev-novosti-ukraina-11700697.html?_ga=2.55244521.353912631.1644573280-405118138.1643125714
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