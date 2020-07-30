Украинские предприниматели массово жалуются на налоговиков: почему количество жалоб растет

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Татьяна Веремеева
Совет бизнес-омбудсмена (СБО) во втором квартале 2020 года
рассмотрел 385 жалоб предпринимателей на нарушения со стороны государственных
органов. 68% жалоб касаются налоговых органов. Включение предприятий в список рисковых налогоплательщиков стало крупнейшим по
количеству предметом обращений бизнеса во II квартале 2020 года. "Комментарии"
вместе с экспертами разбирались, что можно сделать для того, чтобы налоговики
ответственно и справедливо выполняли свою работу.
Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух
бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что статистика жалоб показывает
лишь десятую часть от реального количества инцидентов, касающихся нарушения прав
и свобод предпринимателей со стороны государственных органов.
"И не удивительно, что первое место этого антирейтинга уже не
первый год занимает Налоговая служба, – отмечает эксперт. – Бизнес давно
разуверился, как в институте бизнес-омбудсмена, так и в возможности
справедливости относительно действий чиновников. А суды, в большинстве случаев,
имеют свое "предпочтение" и прайс".
Включение предприятий в список рисковых налогоплательщиков (что,
по идее, должно использоваться для отслеживания компаний, причастных к
незаконным сделкам с НДС), стал, по словам Андрея Гарната, одним из текущих
популярных "инструментов" заработка "новой налоговой".
"Блокировка налоговых накладных, введенная бывшим министром
финансов Данилюком, и поныне является коррумпированным "рогом изобилия" для
причастных к разблокировке, которых, по неофициальным данным, курирует
действующий глава Налоговой службы, – говорит эксперт. – А то, что страдает
именно малый и средний бизнес (МСБ), является логичным продолжением выборочной
налоговой политики. Суть в том, что "зеленый свет" дается вертикально
интегрированным холдингам, принадлежащим олигархам, которые стоят в первых
рядах на возмещение НДС. И к которым лишний раз боятся позвонить
ревизоры-инспекторы офиса крупных плательщиков".
Такая политика, уверен Андрей Гарнат, неминуемо приведет к тому,
что предприятия сектор МСБ сократятся, вследствие чего рынок труда пополнится
новыми безработными.
"Учитывая успешный мировой опыт, где малый и средний бизнес
является основным работодателем, стоит вести кардинально противоположную
текущей экономическую политику, относительно самозанятых и малых предприятий, –
уверен эксперт. – Тем самым создавая благоприятную среду для инновационного
развития экономики".
Включение предприятий в список рисковых – это на сегодняшний день
самая большая проблема со стороны как налогового учета, так и вообще ведения
бизнес, уверена председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент
Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко.
"Беда в том, что блокируются не только операции, которые система
мониторинга определяет как рисковые. Блокируется полностью вся деятельность
предприятия. И невозможно выписать налоговую накладную ни по одной из операций.
Даже если речь идет о покупку канцтоваров", – поясняет эксперт.
Выяснение таких споров обычно затягиваются и длятся порой
несколько месяцев.
"Блокируется всё в автоматическом режиме, а вот разблокировка
происходит лишь по решению комиссий, которые рассматривают соответствующие
документы, – продолжает Елена Хотенко. – И только они решают – оставлять
предприятие в списке рисковых или выводить оттуда. Бывает, блокируют лишь
определенные операции (которые не подтверждаются соответствующими документами).
Но суть в том, что попав в такой список, вплоть до решения комиссии,
предприятие оказывается парализовано в своей деятельности. Оно не может
оформлять документы, связанные с НДС".
Конечно, бизнес защищает свои права и через Ассоциации, и через
омбудсменов, и через юристов, и через суды. Но всё это – потеря нервов,
времени, подчеркивает эксперт.
"Норма деструктивная, так как включен человеческий фактор во время
принятия решений по выведению предприятий из такого списка реестра рисковых, –
уверена Елена Хотенко. – Эту норму необходимо усовершенствовать: чтобы вопросы
лишались на протяжении 24 часов и без ручного вмешательства, без присутствия
человеческого фактора. Чтобы во всем были алгоритмы, решения принимались
компьютером, системой. Тогда таких жалоб будет намного меньше".
Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что
мы имеем дело с глобальной проблемой – и просто так никого не приструнить.
"У нас должна быть проведена налоговая реформа, чтобы упросить
налоговую систему, чтобы фискалы не выискивали поводов штрафовать предприятия,
– поясняет он. – А в Украине так запутано всё со штрафами, льготами, НДС, что
любое предприятие, при желании, можно "прижать". Налоговики часто говорят: "Мы "на
глазок" видим, что вы должны столько-то заплатить. И нас не волнует – можете
ли...". Почему так? Потому что руководству государства это выгодно".
Когда проблемы с бюджетом – власть "включает" налоговиков, чтобы
те "выбивали" деньги из бизнеса, поясняет Тарас Загородний.
"А налоговая у нас до сих пор работает по-азаровски: главное –
выбить деньги, бизнес – это враг, – продолжает эксперт. – Отдельная история –
включение предприятий в список рисковых, что связно с НДС. Критерии отнесения
предприятий к такому перечню зачастую непонятны. А сам инструмент используется
с целью необоснованного давления на бизнес".
По мнению Тараса Загороднего, около 50% экономики работает в тени
не от хорошей жизни, а от беспредела с налогами.
"Так что проблемы нужно решать в комплексе, – говорит эксперт. – И
без налоговой реформы, равно как без изменения подхода государства к
представителям бизнеса, позитивных сдвигов не будет".
Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) прекратит работу в Украине до конца 2020 года. Вместо нее создадут другой государственный орган, лишенный силовых полномочий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это одно из требований Европейского Союза для выделения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, сможет ли государство отказаться от фискалов в их традиционном виде и какие на самом деле есть проблемы в сфере налогообложения.
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