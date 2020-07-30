Украинские предприниматели массово жалуются на налоговиков: почему количество жалоб растет

Совет бизнес-омбудсмена (СБО) во втором квартале 2020 года рассмотрел 385 жалоб предпринимателей на нарушения со стороны государственных органов. 68% жалоб касаются налоговых органов. Включение предприятий в список рисковых налогоплательщиков стало крупнейшим по количеству предметом обращений бизнеса во II квартале 2020 года. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, что можно сделать для того, чтобы налоговики ответственно и справедливо выполняли свою работу.



Налоговики в Украине: реальная картина с жалобами

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что статистика жалоб показывает лишь десятую часть от реального количества инцидентов, касающихся нарушения прав и свобод предпринимателей со стороны государственных органов.

"И не удивительно, что первое место этого антирейтинга уже не первый год занимает Налоговая служба, – отмечает эксперт. – Бизнес давно разуверился, как в институте бизнес-омбудсмена, так и в возможности справедливости относительно действий чиновников. А суды, в большинстве случаев, имеют свое "предпочтение" и прайс".

Включение предприятий в список рисковых налогоплательщиков (что, по идее, должно использоваться для отслеживания компаний, причастных к незаконным сделкам с НДС), стал, по словам Андрея Гарната, одним из текущих популярных "инструментов" заработка "новой налоговой".

"Блокировка налоговых накладных, введенная бывшим министром финансов Данилюком, и поныне является коррумпированным "рогом изобилия" для причастных к разблокировке, которых, по неофициальным данным, курирует действующий глава Налоговой службы, – говорит эксперт. – А то, что страдает именно малый и средний бизнес (МСБ), является логичным продолжением выборочной налоговой политики. Суть в том, что "зеленый свет" дается вертикально интегрированным холдингам, принадлежащим олигархам, которые стоят в первых рядах на возмещение НДС. И к которым лишний раз боятся позвонить ревизоры-инспекторы офиса крупных плательщиков".

Такая политика, уверен Андрей Гарнат, неминуемо приведет к тому, что предприятия сектор МСБ сократятся, вследствие чего рынок труда пополнится новыми безработными.

"Учитывая успешный мировой опыт, где малый и средний бизнес является основным работодателем, стоит вести кардинально противоположную текущей экономическую политику, относительно самозанятых и малых предприятий, – уверен эксперт. – Тем самым создавая благоприятную среду для инновационного развития экономики".

Налоговики в Украине: проблемы налогового учета

Включение предприятий в список рисковых – это на сегодняшний день самая большая проблема со стороны как налогового учета, так и вообще ведения бизнес, уверена председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко.

"Беда в том, что блокируются не только операции, которые система мониторинга определяет как рисковые. Блокируется полностью вся деятельность предприятия. И невозможно выписать налоговую накладную ни по одной из операций. Даже если речь идет о покупку канцтоваров", – поясняет эксперт.

Выяснение таких споров обычно затягиваются и длятся порой несколько месяцев.

"Блокируется всё в автоматическом режиме, а вот разблокировка происходит лишь по решению комиссий, которые рассматривают соответствующие документы, – продолжает Елена Хотенко. – И только они решают – оставлять предприятие в списке рисковых или выводить оттуда. Бывает, блокируют лишь определенные операции (которые не подтверждаются соответствующими документами). Но суть в том, что попав в такой список, вплоть до решения комиссии, предприятие оказывается парализовано в своей деятельности. Оно не может оформлять документы, связанные с НДС".

Конечно, бизнес защищает свои права и через Ассоциации, и через омбудсменов, и через юристов, и через суды. Но всё это – потеря нервов, времени, подчеркивает эксперт.

"Норма деструктивная, так как включен человеческий фактор во время принятия решений по выведению предприятий из такого списка реестра рисковых, – уверена Елена Хотенко. – Эту норму необходимо усовершенствовать: чтобы вопросы лишались на протяжении 24 часов и без ручного вмешательства, без присутствия человеческого фактора. Чтобы во всем были алгоритмы, решения принимались компьютером, системой. Тогда таких жалоб будет намного меньше".

Налоговики в Украине: глобальная проблема

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что мы имеем дело с глобальной проблемой – и просто так никого не приструнить.

"У нас должна быть проведена налоговая реформа, чтобы упросить налоговую систему, чтобы фискалы не выискивали поводов штрафовать предприятия, – поясняет он. – А в Украине так запутано всё со штрафами, льготами, НДС, что любое предприятие, при желании, можно "прижать". Налоговики часто говорят: "Мы "на глазок" видим, что вы должны столько-то заплатить. И нас не волнует – можете ли...". Почему так? Потому что руководству государства это выгодно".

Когда проблемы с бюджетом – власть "включает" налоговиков, чтобы те "выбивали" деньги из бизнеса, поясняет Тарас Загородний.

"А налоговая у нас до сих пор работает по-азаровски: главное – выбить деньги, бизнес – это враг, – продолжает эксперт. – Отдельная история – включение предприятий в список рисковых, что связно с НДС. Критерии отнесения предприятий к такому перечню зачастую непонятны. А сам инструмент используется с целью необоснованного давления на бизнес".

По мнению Тараса Загороднего, около 50% экономики работает в тени не от хорошей жизни, а от беспредела с налогами.

"Так что проблемы нужно решать в комплексе, – говорит эксперт. – И без налоговой реформы, равно как без изменения подхода государства к представителям бизнеса, позитивных сдвигов не будет".

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) прекратит работу в Украине до конца 2020 года. Вместо нее создадут другой государственный орган, лишенный силовых полномочий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это одно из требований Европейского Союза для выделения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, сможет ли государство отказаться от фискалов в их традиционном виде и какие на самом деле есть проблемы в сфере налогообложения.

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