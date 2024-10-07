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В Минфине назвали главную причину, почему украинцам придется смириться с повышением налогов

В Минфине подчеркивают, денег на оборону страны недостаточно

сегодня, 15:04 comments2959
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Кравцев Сергей

Украинскому обществу важно понимать, что страна продолжает находиться в войне и все налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны, но даже их недостаточно. Поэтому крайне важно не откладывать радикальные шаги, а принять налоговые изменения во втором чтении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В Минфине назвали главную причину, почему украинцам придется смириться с повышением налогов

Налоги. Фото: из открытых источников

"Все собранные налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны. Однако даже их не хватает, поэтому остаток покрывается из других источников, в том числе неналоговых доходов и внутренних заимствований", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что несмотря на рост расходов, ставки налогов не менялись с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, в 2022 году даже были введены льготы.

Уже в 2023 году налоговые поступления в бюджет составляли 32,4% от ВВП, что все еще ниже довоенных показателей 2013 года (37%) и 2021 года (33,1%), и среднего уровня стран ОЭСР (34%).

Для обеспечения финансирования обороны в 2024-2025 годах необходимо принять изменения в Налоговый кодекс во втором чтении, говорится в сообщении Минфина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада со второй попытки поддержала законопроект о повышении налогов. Как результат, в ближайшее время ожидаем налоговые изменения. Среди прочего в ФЛП впервые появится военный сбор. Кроме того, для Объединенной отчетности планируется изменить период предоставления отчета, установить новые ставки налога на прибыль и вести ряд других изменений. Что нужно знать о новом законопроекте? Помогут ли нововведения должным образом увеличить поступление в госбюджет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_vsi_zibrani_podatki_u_derzhbiudzheti_spriamovuiutsia_na_sektor_bezpeki_ta_oboroni-4816
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