В Минфине назвали главную причину, почему украинцам придется смириться с повышением налогов

Украинскому обществу важно понимать, что страна продолжает находиться в войне и все налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны, но даже их недостаточно. Поэтому крайне важно не откладывать радикальные шаги, а принять налоговые изменения во втором чтении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Налоги. Фото: из открытых источников

"Все собранные налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны. Однако даже их не хватает, поэтому остаток покрывается из других источников, в том числе неналоговых доходов и внутренних заимствований", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что несмотря на рост расходов, ставки налогов не менялись с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, в 2022 году даже были введены льготы.

Уже в 2023 году налоговые поступления в бюджет составляли 32,4% от ВВП, что все еще ниже довоенных показателей 2013 года (37%) и 2021 года (33,1%), и среднего уровня стран ОЭСР (34%).

Для обеспечения финансирования обороны в 2024-2025 годах необходимо принять изменения в Налоговый кодекс во втором чтении, говорится в сообщении Минфина.

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