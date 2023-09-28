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В трех областях зафиксирован аномальный рост блокировки налоговых накладных

Большинство украинских областей имеют тенденцию к уменьшению количества блокировок накладных, однако на этом фоне выделяются три региона.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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В Едином реестре налоговых накладных три области имеют значительный процент количества остановленных налоговых накладных и счетов, в то время как в целом по Украине наблюдается их уменьшение.

В трех областях зафиксирован аномальный рост блокировки налоговых накладных

Три области Украины имеют аномальный рост блокировки налоговых накладных

Эксперт Экономической экспертной платформы Олег Гетьман опубликовал данные системы блокировки накладных в разрезе по каждому региону с января по август 2023 года. Оказалось, что для большинства областей происходит уменьшение количества блокировок, в то время как три области имеют высокий показатель блокировок: Черкасская – 469%, Херсонская – 265,5%, Львовская – 214,3%. Также высокие показатели у Харьковской и Черновицкой областей.


"Усматривается целесообразным проверка работы системы и деятельности комиссий в этих областях и установление обстоятельств аномальных показателей работы системы", — пишет Олег Гетьман.

В целом средний показатель блокировок налоговых накладных по Украине составляет 126,2%. Меньше всего блокировок среди регионов Украины наблюдается в Черниговской области — 45,4%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы в опросе назвали уровень доходов, который им нужен для нормальной жизни. Эта сумма увеличилась более чем на две тысячи гривен по сравнению с 2022 годом, когда украинцы указали, что для нормальной жизни им достаточно 10 тыс. гривен.

Также "Комментарии" писали, что популярная платформа для размещения контента для взрослых заплатила значительную сумму налогов в бюджет Украины. Руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев указал на сумму почти в миллион долларов.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=6601688676605371&set=a.420653741375593
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