В Украине бизнесу готовят налоговый удар: детали

Украинские предприниматели могут ожидать серьезных изменений в правилах налогообложения. Министерство финансов готовит законопроект, предусматривающий пересмотр условий работы для ФЛП 2-й и 3-й групп. В результате для части предпринимателей налоговая нагрузка может существенно увеличиться.

Налоги. Фото: из открытых источников

В частности, отдельные виды деятельности планируют перевести со 2-й в 3-ю группу единого налога. Одновременно для части предпринимателей могут повысить ставку единого налога до 10%.

Еще более масштабные изменения могут работать с 1 января 2028 года. Именно тогда ФЛПы на упрощенной системе могут обязать регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость после превышения определенного порога дохода.

Ожидается, что предельный показатель будет составлять не более 85 тысяч евро. После его превышения предприниматель вынужден будет перейти на модель работы по НДС.

Больше всего это может ударить по ФЛП 3-й группы, которые сейчас работают без НДС и уплачивают 5% единого налога. В случае введения предложенных изменений ставка может возрасти до 10% – то есть фактически удвоиться.

Таким образом, предпринимателям придется либо закладывать дополнительные расходы в стоимость товаров и услуг, либо мириться с уменьшением собственной маржи. Для бизнеса с оборотами вблизи установленного порога может стать принципиальным изменением финансовой модели.

В то же время речь идет именно о планах Минфина и подготовке законопроекта. Окончательные характеристики реформы могут поменяться при рассмотрении документа.

Если предложенные правила будут приняты, наибольший вопрос для малого бизнеса состоит в том, где именно пройдет граница между "упрощенной" системой и новой налоговой нагрузкой.

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