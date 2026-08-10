logo

BTC/USD

63968

ETH/USD

1875.25

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги В Украине бизнесу готовят налоговый удар: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине бизнесу готовят налоговый удар: детали

Минфин планирует перекроить правила для предпринимателей по упрощенной системе. Часть ФЛП могут перевести в другую группу, а после определенного оборота заставить регистрироваться плательщиками НДС

10 августа 2026, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские предприниматели могут ожидать серьезных изменений в правилах налогообложения. Министерство финансов готовит законопроект, предусматривающий пересмотр условий работы для ФЛП 2-й и 3-й групп. В результате для части предпринимателей налоговая нагрузка может существенно увеличиться.

В Украине бизнесу готовят налоговый удар: детали

Налоги. Фото: из открытых источников

В частности, отдельные виды деятельности планируют перевести со 2-й в 3-ю группу единого налога. Одновременно для части предпринимателей могут повысить ставку единого налога до 10%.

Еще более масштабные изменения могут работать с 1 января 2028 года. Именно тогда ФЛПы на упрощенной системе могут обязать регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость после превышения определенного порога дохода.

Ожидается, что предельный показатель будет составлять не более 85 тысяч евро. После его превышения предприниматель вынужден будет перейти на модель работы по НДС.

Больше всего это может ударить по ФЛП 3-й группы, которые сейчас работают без НДС и уплачивают 5% единого налога. В случае введения предложенных изменений ставка может возрасти до 10% – то есть фактически удвоиться.

Таким образом, предпринимателям придется либо закладывать дополнительные расходы в стоимость товаров и услуг, либо мириться с уменьшением собственной маржи. Для бизнеса с оборотами вблизи установленного порога может стать принципиальным изменением финансовой модели.

В то же время речь идет именно о планах Минфина и подготовке законопроекта. Окончательные характеристики реформы могут поменяться при рассмотрении документа.

Если предложенные правила будут приняты, наибольший вопрос для малого бизнеса состоит в том, где именно пройдет граница между "упрощенной" системой и новой налоговой нагрузкой.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему бизнес массово покидает Украину: будет ли критический дефицит товаров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости