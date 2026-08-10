В Україні бізнесу готують податковий удар: деталі

Українських підприємців можуть очікувати серйозні зміни у правилах оподаткування. Міністерство фінансів готує законопроєкт, який передбачає перегляд умов роботи для ФОПів 2-ї та 3-ї груп. У результаті для частини підприємців податкове навантаження може суттєво зрости.

Податки. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, окремі види діяльності планують перевести з 2-ї до 3-ї групи єдиного податку. Одночасно для частини підприємців можуть підвищити ставку єдиного податку до 10%.

Ще більш масштабні зміни можуть запрацювати з 1 січня 2028 року. Саме тоді ФОПів на спрощеній системі можуть зобов'язати реєструватися платниками податку на додану вартість після перевищення визначеного порогу доходу.

Очікується, що граничний показник становитиме не більше 85 тисяч євро. Після його перевищення підприємець буде змушений перейти на модель роботи з ПДВ.

Найбільше це може вдарити по ФОПах 3-ї групи, які зараз працюють без ПДВ та сплачують 5% єдиного податку. У разі запровадження запропонованих змін ставка може зрости до 10% — тобто фактично подвоїтися.

Таким чином, підприємцям доведеться або закладати додаткові витрати у вартість товарів і послуг, або миритися зі зменшенням власної маржі. Для бізнесу з оборотами поблизу встановленого порогу це може стати принциповою зміною фінансової моделі.

Водночас наразі йдеться саме про плани Мінфіну та підготовку законопроєкту. Остаточні параметри реформи можуть змінитися під час розгляду документа.

Якщо запропоновані правила будуть ухвалені, найбільше питання для малого бізнесу полягатиме у тому, де саме пройде межа між "спрощеною" системою та новим податковим навантаженням.

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