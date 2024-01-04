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В Украине хотят изменить шкалу налогов с граждан: кому придется платить больше

В Украине хотят изменить шкалу налогов с граждан

сегодня, 14:45 comments1019
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Кравцев Сергей
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Национальная стратегия доходов Украины предусматривает возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы. Как передает портал "Комментарии", об этом во время мероприятия Центра экономической стратегии (ЦЭС) заявила замминистра финансов Светлана Воробей.

В Украине хотят изменить шкалу налогов с граждан: кому придется платить больше

Налоги. Фото: из открытых источников

Замминистра объяснила, что в основе лежит европейский принцип, который кратко звучит так: "Богатые платят больше".

"Это такой сленговый принцип, который закладывают наши европейские партнеры", — отметила она.

В то же время Воробей признала, что сейчас до перехода на прогрессивную шкалу, которая предусматривает более высокие ставки по большим доходам, из-за проблем с администрированием доходов.

"Чтобы у нас при введении такой шкалы одновременно все не стали "бедными". Это не наша цель. Поэтому, когда сможем контролировать доходы, мы будем переходить на дифференцированную шкалу", — сообщила чиновница.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко заявил, что о конкретных ставках говорить пока рано, но "прогрессивная шкала в той или иной степени обязательно будет введена" из-за общественного запроса на справедливость.

Отметим, в настоящее время налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%. Он не зависит от суммы доходов. Прогрессивная шкала подразумевает более высокие ставки для больших доходов.

Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом. Она предусматривает, в частности, изменение системы налогообложения ФОПов и внедрение дифференцированной системы.

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