Война и бизнес в Украине: предпринимателям бросили спасательный круг или подарили очередную иллюзию

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую реформу со значительными послаблениями для бизнеса. Среди прочего предлагается: отмена НДС и налога на прибыль, вместо которых вводится ставка 2% от оборота; упрощенный учет; для 1 и 2 группы ФЛП (ФОП) – добровольная оплата ЕСВ; упраздняют проверки предпринимателей. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предложенные шаги, а также назвали дополнительные меры, которые могли бы помочь бизнесу выстоять в это сложное время.



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О корнях проблем, популизме и балансе интересов

Адвокат, кандидат экономических наук, собственник медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский, комментируя то, что ФЛП 1 и 2 групп могут не платить ЕСВ, пояснил:



"Тут изначально проблема в том, что идею функционирования ФЛП каждый юзал, как хотел. В классическом варианте, что кстати заложено и в самом названии ФОП (физ.лицо-предприниматель – фізична особа-підприємець) – такой субъект экономической деятельности работает самостоятельно сам на себя, не имеет штата работников и не должен платить никакие ЕСВ. При этом государство не обеспечивает такого предпринимателя гарантиями при болезни и в старости. То есть, такие физические лица не могут рассчитывать на получение пенсии. Отсюда и низкая ставка налога на их деятельность. Паритет интересов соблюден: ФЛП сам себя обеспечивает, а у государства не возникает социальных обязательств. Все остальные группы ФЛП должны быть реорганизованы в партнерства или другие формы юрлиц, для которых функционируют другие нормы фискального законодательства".

А вот что надо было бы действительно сделать, считает эксперт, так это для ФЛП 1-й группы убрать ограничения по объемам годовых доходов.

"Все люди разные – и если один пашет, как Папа Карло, то пусть он и зарабатывает соответственно", – отмечает Виктор Гольдский.

Единый налог для крупного бизнеса он считает популизмом, лоббизмом или непрофессионализмом.



"Называйте, как хотите. Всегда должен быть соблюден баланс интересов. В данном же случае мы получим колоссальный дефицит госбюджета, который непонятно за счет каких ресурсов должен быть покрыт. Видимо, опять Запад нам должен помочь. Безусловно, необходимо поддержать бизнес во время войны. Но поддержка должна отображать возможность государственного восстановления, – акцентирует Виктор Гольдский. – Правки могли бы выглядеть, например, так: единый налог – да, но его ставка меняется от суммы оборота компании и, что самое главное, от количества работающих сотрудников. Условно, если бизнес генерит 10 млн грн оборота и обеспечивает работой 20 сотрудников, то он имеет право на единую ставку налогообложения в размере 7%. Если бизнес генерит 10 млрд грн и дает работу 100 людям, то ставка может составлять 2%. Если бизнес не выполняет эти требования, то он остается на старой системе налогообложения".

По мнению Виктора Гольдского, что могло бы конкретно помогло бизнесу уже сейчас, так это возмещение НДС.



"Проблема не новая, но нехватка оборотных средств, зачастую, и составляет главное препятствие для развития. Понятно, что во время войны невозможно проверить обоснованность налогового кредита. Но вся подтвержденная задолженность по НДС по состоянию на 01.01.2022 года могла бы быть выплачена", – резюмирует эксперт.

Есть позитив, но смущает ряд моментов

Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко считает, что с принятием предложенных изменений произойдут реальные позитивные изменения для бизнеса, упрощение его ведения. Но есть, по ее словам, сопутствующие вопросы, которые нужно будет в дальнейшем решать.



"Позитивные моменты: прекращение проверок, замена ряда налогов 2% с оборота для предприятий, оборот которых не превышает в год 10 млрд грн. Но из вопросов, которые надо будет дальше прояснять – почему не наложен мораторий на фактические проверки. То есть, документальные проверки (плановые и внеплановые) проводить запретили, а фактические – остались. Для малого и микро-бизнеса это несет негативные последствия, потому что в любое время такая проверка может нагрянуть", – отмечает Елена Хотенко.

Смущает ее и такой момент. Тот большой бизнес, которые работает по общей системе налогообложения, и объемы которого более 10 млрд (то есть, он не попадает под упрощенную систему налогообложения) — если начинает работать с поставщиками, которые работают по упрошенной системе налогообложения (на 2% с оборота, без уплаты НДС), теряет возможность налогового кредита. И со всех объемов продаж будет платить НДС.



"То есть, крупному бизнесу, если как-то не будет урегулирована эта ситуация, придется платить огромный НДС. Или будет вынужден поднимать стоимость своих услуг. Иначе он окажется не конкурентоспособен", – поясняет эксперт.

Также Елена Хотенко обращает внимание, что бизнес хотя бы на время военного положения надеялся на запрет фискализации. На то, что будет, как минимум, мораторий на нормы, при которых микробизнес, малый бизнес, все формы предпринимательства должны применять РРО. Как были надежды и на то, что примут норму касательно налога на выведенный капитал. И этот налог будет применен вместо налога на прибыль. Но ничего этого пока нет.

"Думаю, что ВР должна подумать над этими вопросами. Потому что после победы нам нужно будет отстраивать предприятия, предпринимательство. И соответствующие изменения в налогообложении позволили бы нам восстановиться быстрее", – уверена Елена Хотенко.

Человек с философией фискала не может помочь бизнесу

Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич сожалеет, что анонсированные шаги не были сделаны еще, как минимум, два года назад.

"Тогда бы экономика Украины была в разы мощнее, предпринимательство более развито, а государство – лучше подготовлено к войне. А так – время потеряно. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда", – отмечает эксперт.

У него вызывает серьезные опасения, что этими спасительными для бизнеса нововведениям занимаются те люди, к которым доверия от предпринимательского сообщества нет.



"Особенно это касается председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева . Он уже представил инициативу, анонсированную президентом, как чуть ли не Гетманцевым предложенную. Но доверия к нему нет, потому что он неоднократно под красивым лозунгами детенизации, напротив, вводил тенизацию. В том числе печально известными кассовыми аппаратами (РРО), которые никакого отношения к детенизации не имеют. Лишь еще более зарегулируют легальный бизнес. Все инициативы, которые продвигал Гетманцев, приводили к давлению на предпринимателей, к уничтожению украинской бизнес-инициативы, к разочарованию и оттоку инвестиций. Человек с философией фискала, который получает некое садистское удовольствие, унижая и уничтожая бизнес, не может реализовать позитивные меседжи, которые озвучил Владимир Зеленский", – говорит Сергей Доротич.

Он также сообщил, что в расширенных предложениях, которые ему вчера сбросили с профильного Комитета, всё же есть пункт о проверках предпринимателей. Тогда как глава государства говорил об отсутствии всяких проверок.



"Нет в предложениях и важного момента, который касается среднего бизнеса. А именно – разблокирования налоговых накладных. У предприятия нет налогового кредита, зато есть фактически замороженные средства, – акцентирует эксперт. – Не затронут и больной вопрос для микробизнеса – однозначное упразднение фискализации в виде введения РРО. Речь пока идет лишь об отсрочке санкций за не установку кассового аппарата. Не увидел я также снятия административных барьеров. У предпринимателей остается огромное количество отчетности. И это во время, когда многие женщины-бухгалтеры эвакуированы. Нужен один-два отчета, элементарно простые, чтобы предприниматель мог сам их заполнить и сдать. Всё это наталкивает на мысль, что в команде Зеленского так и не появились реформаты, готовые реально упростить систему налогообложения, сделав ее более четкой и прозрачной. И пока такие люди как Гетманцев не будут отстранены от данных процессов, бизнес в Украине продолжат душить, а не развивать".

Как сообщал портал, государство должно помочь бизнесу, а бизнес должен подставить плечо армии, тем самым, приблизив победу над агрессором. Как это сделать обьяснили эксперты.



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