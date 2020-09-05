Коррупция, набсоветы и корпоративный шпионаж: что общего у этих понятий в Украине

Каждая новая власть негатив внутренней экономической политики списывает на требования "европейских партнеров" и кредиторов, одним из основных среди которых является Международный валютный фонд (МВФ). Однако граждане, которые и будут выплачивать эти долги, не видят не только текстов соглашений, но и отчетов по освоению траншей. На что влияют транши МВФ и что происходит на госпредприятиях в Украине, разбирались "Комментарии".



Для кого деньги МВФ

Проследить движение траншевых средств непросто. Только по последнему траншу, по краткосрочной программе Stand-by, в украинской экспертной среде уже столкнулись как минимум три трактовки.

Представитель Фонда Джерри Райс сказал, что деньги пойдут на поддержку резервов и платежного баланса.





Представитель МВФ Джерри Райс



Премьер Денис Шмыгаль и министр финансов Андрей Марченко подчеркивают, что транш пойдет в бюджет. А третья версия – что деньги уйдут на оплату долгов тому же МВФ из расчета соотношения сумм долга и кредита, почти равных друг другу.

Противоречиво. Но разобраться можно по определенным маякам, заданным в договоренностях. Официальный документ соглашения между Украиной и МВФ ограничивается довольно лаконично:

- смягчение экономического влияния от кризиса, в том числе путем поддержки населения и бизнеса;

- обеспечение постоянной независимости Национального банка и гибкого обменного курса;

- обеспечение финансовой стабильности при возмещении расходов по решениям банка;

- продвижение ключевых мер в борьбе с коррупцией с целью сохранения и укрепления последних достижений.

Давайте сверим слова и реалии.

Что касается экономического смягчения, если почти все страны в адаптивный период насыщают свои экономики новыми купюрами, то Украина обязуется перед МВФ сохранить третированную инфляцию на уровне 5%, что не повысит покупательскую способность и не даст ощутимого толчка для восстановления нашей экономики.

Декларируемая поддержка бизнеса оборачивается сокращением ФОПов через налоги и лоббирование интересов Европейской бизнес ассоциации в Украине.

Независимость Нацбанка по факту демонстрирует только независимость от своего же государства и его фискальных интересов, что уже обговорено в медиа неоднократно.

Остается только ключевое положение, которое еще не скомпрометировано – это борьба с коррупцией.

Борьба с украинской коррупцией

Именно этот фетиш продолжают использовать как таран в процессе экономического Soft War – мягкого захвата украинских активов.

Процесс осуществляется через обязательное внедрение наблюдательных советов в госпредприятиях. Это правило протолкнул ЕБРР, от которого мы регулярно получаем кредиты, суммарно не меньшие чем от МВФ, и который, в отличие от МВФ, не ограничивается только условиями. Кредиты ЕБРР подкреплены обязательствами. Как раз именно ЕБРР (в отличие от остальных кредиторов) выразил обеспокоенность состоянием корпоративного управления в Украине.

Если конкретнее, то кризисом для ЕБРР считается вмешательство Офиса президента Украины в систему корпоративного управления (например, "Нафтогаза") и желанием корректировать их зарплаты и статусность.





Управляющий директор ЕБРР Маттео Патроне



Напомним, что управляющий директор ЕБРР Маттео Патроне является и членом комиссии по украинским назначениям на руководящие должности госпредприятий в составы их набсоветов. Именно он предупредил новую власть Украины не вмешиваться в эту кухню по внутреннему управлению в стране: "Реформы все равно продолжатся при любой власти, потому что Украина тесно связана с международными финансовыми институтами. А если произойдет попытка пересмотреть отношения с корпоративным управлением и набсоветом "Нафтогаза" – будут приняты не очень приятные для Украины меры", – предупредил Патроне.





Это каждый раз звучит как последние китайские предупреждения для каждых новых руководителей страны. А для рядовых граждан еще сохраняется "легитимная" схема борьбы с коррупцией: ваши госпредприятия убыточны, потому что их грабят недобросовестные украинские руководители. Их лучше сменить, но новым тоже нельзя доверять – они пронизаны наследственной украинской коррупцией. За этими руководителями безопаснее поставить наблюдателей, которые будут по-настоящему независимы и не заинтересованы воровать. Независимыми могут быть только иностранцы. А не заинтересованными – только те, кто получает очень немаленькие зарплаты. Они будут за всем следить и двигать Украину в правильном реформаторском направлении.

А поскольку кредиты таким госпредприятиям чаще всего дает ЕБРР ("Ощадбанк", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Нафтогаз", "Ильичевский порт", "Укрэнерго" и т.п.), то, как раз его руководители заинтересованы во внедрение "своих" людей в управление набсоветов этих же структур.

Один только ветеран ЕБРР, турок Шавки Аджунер занимает сразу несколько должностей в нескольких набсоветах Украины. И это, в общем, логично для хозяина денег – беспокоиться об их использовании. Это с одной стороны.

С другой стороны, такое вложение средств – далеко не инвестиция в экономику Украины. Это переустройство этой самой экономики под новый формат иностранной интервенции.







Шавки Аджунер



Получая доступ к наблюдательным советам госпредприятий, иностранный фактор получает доступ и ко всем резервам этих компаний. По сути – они переходят под иностранное управление.



Это не домысел. В отличие от классической формы набсоветов, те, которые внедряются в Украине с 2016 года на основе закона Бойцуна №1405, имеют полномочия конкретно управлять предприятием. Решения, правда, принимаются совещательно, но это уже формальности.

Формально государство остается собственником своих предприятий, но по закону о корпоративном управлении не имеет права вмешиваться в управление. Опять же под брендом коррупции.

Надо согласиться, что имеет место украинский опыт кумовства еще со времен первых президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. Этот негативный опыт используют для нового имиджа новой реформы в корпоративном управлении. То есть, если госчиновник (президент\премьер) вмешается в работу набсовета, он обязательно есть (или станет) представителем коррупции и олигархата.

Такое позиционирование создает черно-белое восприятие реальности. Как будто иностранцы все, как один, независимые. А украинские управленцы все напрочь коррумпированы. Звучит преувеличенно? Но именно так и прописано в законе. Зависимый член набсовета – это украинский гражданин, работавший на данном предприятии, а независимый – иностранец.

Это нарушение Конституции Украины, где четко сказано, что госпредприятиями и объектами коммунальной собственности Украины могут управлять только украинцы.

По факту же, во-первых, граждане Украины (из налогов которых складывается очень большая зарплата для иностранцев) не могут проверить чистоту дел и помыслов не ими назначенных наблюдателей и не ими назначенной реформы.

Во-вторых, если потрудиться и изучить историю развития, взлетов и падений корпораций в Европе и Америке, можно печально удивиться размеру "непреоборимой" коррупции, царящей в гоструктурах и предприятиях ведущих государств мира, которые учат нас жить и корпоративно управлять нашими прибыльными и социально ориентированными активами.

Олигархи и коррупционеры цивилизованного мира

В основном члены набсоветов в Украине распределены по таким странам влияния: США, Франция, Британия, Голландия, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Швейцария, Польша, страны Балтии.

Наиболее чистой в отношении коррупции среди перечисленных стран классически значится Дания и страны Нидерландского ареала.

Но лучше смотреть не на уровень коррупции в этих странах, а на результативное соотношение заинтересованных представителей этих стран. Например, наиболее лоббируются интересы США, Британии, Франции. О чем мы уже рассказывали.

Не так агрессивно, но можно заметить интересы и ближайших соседей Украины.

Коррупция в Польше

Например, руководители из Польши – не новость в менеджменте наших госпредприятий. И коррупция в Польше также очень импонирует украинской классике жанра. Как, например, тендерный сговор на закупку униформы и экипировки для солдат, а также военных палаток в Быдгоще. И это не когда-то в период адаптации к ЕС, а в 2019-м.

В том же году, 28 января сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали шесть влиятельных лиц, которые обвиняются в коррупции в Министерстве национальной обороны. В результате их деятельности был нанесен урон компании Polska Grupa Zbrojeniowa (Польская оружейная компания).

Уже в этом году начато расследование против польского сенатора, обвиняемого в коррупции в польском Управлении Мелиорации.

Польская компания Personnal Service получает доход непосредственно от заработка украинцев в Польше и принадлежит польскому коррупционеру Томашу Миссиаку.

И совсем неизвестные у нас "пленки Кульчика" рассказывают, как прекрасно сотрудничают польские и украинские олигархи. Конкретно – Ринат Ахметов, который своими взятками "развратил мальчиков из Polskie Sieci Elektroenergetyczne".

Коррупция в Германии

Мэр немецкого города Ингольштадта Альфред Леманн нанес ущерб своей стране на 380 000 евро, спекулируя на строительных проектах и приобретая квартиры по договорной цене. Химический концерн BASF также постоянно подвержен внутренней коррупции.

Мэр города Ингольштадта Альфред Леманн



Классическим примером германской коррупции остается концерн Siemens, который доплачивал управляющим китайских и греческих больниц за покупку их медицинского оборудования. Казалось бы, дело Siemens тянется с 2006 года и должно научить украинцев. Но вышло наоборот.

Сейчас хотят отдать "Укрзализныцю" в концессию Deutsche Bahn. Но ни украинцы, ни сами немцы ни слова не говорят о том, что Deutsche Bahn погрязла в коррупции.

Также регулярно обвиняется в коррупции менеджмент Deutsche Bank.

В исследовании, проведенном Кельнским институтом экономических исследований, подсчитали, что 6,2% продаж в стране теряются из-за коррупции. Ущерб составляет около 412 млрд евро в год.

Коррупция во Франции

Эта страна – особый случай, так как социальный эксперимент над населением там начался намного раньше Украины. Увеличение рабочего времени, повышение пенсионного возраста, сокращение льгот и социальных выплат, новое трудовое законодательство, которые дает преференции только работодателям и все больше льгот для беженцев. Это началось еще при Николя Саркози, продолжилось при Франсуа Олланде и усугубляется при Эммануэле Макроне. В результате ситуация переросла в нетерпимость желтых жилетов и неизвестно, чем бы окончилась, если бы не "спасительный" коронавирус. Что же так возмущает французов? Предвыборные обещания, которые противоречат реальным законодательным действиям каждого избранного президента, идущего на соглашение с олигархатом и продвигающего выгодные для таких работодателей законы. Оправдывается это реформирование аналогичными в Украине фразами о "наибольших налогоплательщиках страны".

В 2018 году из правительства Макрона показательно, в прямом эфире, ушел в отставку министр экологии Николя Юло, обвинив власть в коррупционном сговоре с высокопоставленными охотниками, проталкивающими выгодные поправки в законы об охоте.





Министр экологии Франции Николя Юло



Но в отношении Франции даже нет смысла приводить примеры каких-то конкретных коррупционных случаев, которые имеют место. Французская коррупция вышла на законодательный уровень власти над всем народом.

"Истеблишмент победил, доказав французам, что с демократией и республикой в обычном понимании покончено. На смену республиканскому правительству пришла настоящая олигархия" – пишет французский обозреватель в статье "Франция. От республики к олигархии".

Коррупция в Британии

Если нужно приютить незаконно выведенные средства или получить политическое убежище – тогда вам в Британию. Британской коррупции посвящена даже целая книга под редакцией Дэвида Уайта, где рассматриваются ее различные случаи: спекуляции с пенсиями, мошенничество с ипотечными фондами, аферы со страхованием защиты платежей, инсайдерская торговля и торговля влиянием. Многие примеры анализируются как по факту прямого обворовывания британцев, так и по случаю обычной реализации бизнес-модели. "Ничего личного, только бизнес".

У нас замалчивается громкое дело лорда Стивена Грина – исполнительного директора британского банка HSBC и министра торговли от консерваторов. Конкретно, женевская дочерняя компания этого банка под руководством Грина открывала счета для торговцев наркотиками и вступала в сговор с состоятельными клиентами, чтобы скрыть незадекларированные "черные счета".





Лорд Стивен Грин



По классической коррупционной схеме этот министр опять вернулся в банк после выполнения своих министерских обязанностей. А помощник генпрокурора Ларри Брейер сказал, что уголовное преследование в этом банке стоило бы потере многих рабочих мест и дестабилизировало бы всю банковскую систему Британии.

Известны коррупционные скандалы в строительной сфере в северном Лондне. В столице Британии до сих пор расследуют дело о высокопоставленных VIP-педофилов в Dolphin Square в Вестминстере.

По этому поводу репортер Guardian резюмирует: "Обвинения в сокрытии информации в Скотланд-Ярде показывают, что британцы так же склонны к должностным преступлениям, как и любая другая нация".

И в то же время у нас немало представителей Великобритании в набсоветах, что настораживает. Можно возразить, что не все зарубежные высокопоставленные лица являются коррупционерами. Нет, не все. Как и везде в мире есть порядочные, есть не порядочные.

Так чем же тогда отличается Украина от остального мира? Как вычленить хороших от плохих? Об этом тоже позаботились, создав Transparency International, которая составляет ежегодный рейтинг коррупции по странам и даже иногда по персоналиям. Организация позиционируется как НКО (не коммерческая организация). А НКО финансируются за счет пожертвований. Список жертводателей представлен на сайте Transparency. Среди них и Госдеп США (читай ФРС), и ЕБРР, а также правительства разных стран и частные лица. Из чего следует ежегодный уровень рейтинга каждой отдельно взятой страны.

Кто же создал эту независимую международную организацию? Сейчас список участников намного шире, чем первоначальное ядро: бывшие сотрудники Всемирного Банка Митер Эйген, Майкл Киэн, Франк Фогл. Все они американцы.

Коррупция в США

В Соединенных Штатах Америки все намного лаконичнее, чем в других странах – там принят закон о лоббизме, который узаконивает мелкую коррупцию и оставляет недосягаемой коррупцию на высшем уровне. Корреспондент CNN Дрю Гриффит заявил в эфире передачи АС360, что члены семей 78-ми конгрессменов являются официально зарегистрированными лоббистами.

Кроме того, принятие закона о снижения налогов для богатых говорит о подкупе правительства и руководства страны американскими миллиардерами, дающими средства на их избирательные компании.

Закон "Cromnibus", продвинутый в парламенте Джейми Димоном – генеральным директором JPMorgan Chase, предусматривает право банков делать масштабные инвестиции со счетов вкладчиков в опасные активы (торговлю деривативами). А если дело прогорит – списывать убытки на налоги тех же граждан США.

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Димон



И, кроме всех прочих примеров коррупции, неоднократно освещаемой в специализированной прессе, вопиющей остается ситуация с внутренней оффшорной зоной в США. Это штат Дэлавер, который за ваши деньги создаст множество каких угодно подставных компаний для отмывания средств. Расценки начинаются от 100 долларов

"Именно Америка и является новой Швейцарией, – говорит Джевид Уилсон, партнер швейцарской юрфирмы Schellenberg Wittmer. – В течение более 90 лет правительство США поощряло иностранцев вкладывать свои деньги в банки США, освобождая эти депозиты от налогов и отчетности".

"США – это олигархия, а не демократическая страна" – сказал бывший президент США Джимми Картер в своем интервью для Тома Хартмана.





Экс-президент США Джимми Картер



Роль иностранцев в борьбе с коррупцией в Украине

Как видим из примеров и свидетельств, тезис о незапятнанности репутации и благие намерения иностранцев в набсоветах только потому, что они иностранцы, теряет всякий смысл. Если они не доверяют коррупционной системе в Украине, то почему мы должны доверять их национальным коррупционным схемам?

Поскольку украинская коррупция и олигархат никуда из Украины не испарились, смысл приобретает совсем другой тезис – о международной войне коррупционеров, когда одни международные коррупционеры подвигают от управления других национальных коррупционеров.

По факту, под видом реформ и борьбы с коррупцией внедряется внешнее управление в ключевых предприятиях отдельно взятого государства (та же Soft War по захвату экономического каркаса страны).

Если вы думаете, что это делается с целью получения прибыли от успешной эксплуатации этих предприятий – вы ошибаетесь. К сожалению, ключевое намерение – продать или уничтожить эти предприятия и сделать Украину окончательно не конкурентной. Именно приватизация или сокращение обозначены как конечная цель реформы корпоративного управления в Украине. Ну, в крайнем случае – концессия.

Наших коррупционеров мы и сами знаем. А как же распознать иностранного интервента? По главному признаку коррупционера – магнетической тяге к дармовым деньгам. И эта тяга никак не соотносится с богатством и благосостоянием отдельно взятого иностранного управленца. Каждый иностранный член набсовета украинских госпредприятий имеет богатый шлейф доходов в мировых и частных национальных компаниях. Это их репутация и послужной список, благодаря которому они становятся членами тех самых набсоветов.

Президент Украины Владимир Зеленский с началом карантина попытался ограничить влияние иностранцев в набсоветах. Учитывая сложную экономическую ситуацию, с 1 апреля они получали не более 47 тыс. грн – 10 минимальных зарплат.

Однако "…страдают 36 руководителей очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения", – сказал гендиректор госконцерна "Укроборонпром" и один из активных инициаторов реформы корпоративного управления Айварас Абромавичус.

Четыре месяца без сверхдоходов "из воздуха" заставили этих персоналий обратиться не столько к президенту Украины, как к своим коллегам в МВФ, Всемирном банке, ЕБРР и вынести требование восстановить финансовый стимул для иностранцев (если Украина хочет получить очередной транш). К этому добавились новые условия расширения полномочий набсоветов и внедрение их во всех, без исключения, госпредприятиях и украинских банках. Так, чтобы уже "насовсем". Что и было проголосовано в Раде в июле.

Условия нового транша, конечно, намного шире как раз в графе об иностранных наблюдателях. Они будут контролировать процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия, и открывать расследования против судей, которых уличат в нечестных решениях. Набсовет предприятия по госзакупкам медпрепаратов тоже должен состоять из иностранцев.

Кто должен войти в набсоветы

В первую очередь необходимо сравнить законы и правила о корпоративном управлении в развитых экономиках и в Украине. Скорее всего, даже невооруженным глазом станут заметны множественные расхождения. Одно из главных – это принципы, по которым начисляются деньги для членов набсоветов. В цивилизованных странах они привязаны к успешности и прибыльности предприятия. У нас же, судя по "Укрзализныце", с точностью до наоброт. Набсовет этого госпредприятия первым вышел в информационное поле с жалобой на лишение их дармовых денег.

Если эта вопиющая разница в законодательстве о набсоветах авторства Андрея Бойцуна будет подтверждена, то следует даже не отменять закон (в идеале), а внести в него поправки и подзаконные акты.

К слову, в зарубежных набсоветах очень редко допускается присутствие иностранцев. Обычно половину членов наблюдательного совета составляют представители акционеров, другую – представители работников. Все они граждане одной (своей) страны. Потому соответствие украинского варианта закона о корпоративном управлении с Конституцией Украины первично.

Второе – обратиться к тому же закону, где четко прописан собственник госпредприятий и его полномочия. Собственник – Украинское государство в лице правительства. Его полномочия заключаются в том, чтобы отстранять членов набсоветов и назначать новых. И ничего правительству за это не будет. Даже если отстраненные члены набсоветов подадут в суд. Закон сейчас на стороне собственника. Как пример: Олег Гез был назначен на должность главы правления по настоянию правительства и без проведения конкурса перед иностранным набсоветом. Формально утвердил это решение, конечно, набсовет, но данный акт демонстрирует реальную власть собственника. И уже не важно, по каким каналам.

Потому все предыдущие выступления того же экс-премьера Владимра Гройсмана против главы правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрея Коболева – элементарный "развод" для тех, кто не в курсе законодательства по данному вопросу. Правительство, как представитель собственника, не имеет никакого права менять управляющего или директора – его назначает и меняет набсовет. А вот сменить сам набсовет государство имеет полное право.

Правда, теперь, при новом условии о контроле иностранцами отечественных судов, статус нашего государства как правового – под большим вопросом.

Третье – необходимо проанализировать состав специальной комиссии по отбору независимых членов наблюдательного совета госучреждения, которые и решают, кого продвинуть на конкурс в набсовет того или иного предприятия. Главное, чтобы у членов этой комиссии не было конфликта интересов. Показательно, что комиссию возглавляет гражданин США Джейсон Пелмар –руководитель Международной финансовой корпорации (IFC) и в прошлом управляющий портфелем энергетических активов Дженерал Электрикс (GE) в Стэмфорде, штат Коннектикут, США.





Руководитель Международной финансовой корпорации Джейсон Пелмар



Сейчас в комиссии находится 4 иностранца, которые заинтересованы давать Украине кредиты и получать проценты по ним. Это представители IFC, ЕБРР, МВФ и один представитель Польши. Не сложно догадаться, какие назначения в Набсоветы они будут благословлять. От Украины там только министр экономики и министр финансов, которые полностью зависят от этих внешних кредиторов и потому не имеют права собственного субъективного голоса. В любом случае, утверждать состав этой комиссии уполномочен только Кабмин, опять же, как представитель собственника.

Четвертое – провести аудит в плоскости финансирования и конфликта интересов самого инициатора реформ управления в лице офиса RDO, который также причастен к формированию состава комиссии по назначениям. Это нужно сделать потому, что новый формат комиссии по назначениям – это часть реформы корпоративного управления. Первоначальная цель создания комиссии – отодвинуть от конкурса сами профильные министерства, т.е. отодвинуть государство. А точнее, отстранить национальных профессионалов каждой отрасли, которая переформатируется под иностранные набсоветы.

Пятое – хорошо бы добраться до Директората публичной администрации Секретариата Кабинета министров Украины, который обеспечивает работу Комиссии по назначениям.

Шестое – провести аудит персоналий офиса реформ Кабинета министров.

Конечно, заинтересованные особы будут сопротивляться такому действию со стороны государства как собственника. Но в данном случае власть государства первична. В свое время Порошенко не дал иностранцам войти в "Укроборонпром", и как-то это пережили. Так что вопрос государственного контроля над явным конфликтом интересов в Набсоветах – это вопрос экономической целесообразности и элементарной политической воли.

И седьмое – изучить и адаптировать соответствие деятельности набсоветов в Украине с законами Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" и "О защите экономической конкуренции". Такие законы в тех странах, откуда прибыли "наши иностранцы", обычно называются статьями о корпоративном шпионаже.

В итоге первичный вопрос "для кого деньги МВФ?" получает логический, хотя и образный ответ: конечно же, для наблюдательных советов.

Ранее "Комментарии" писали, что в служебных помещениях "Укрзализницы" в Виннице и Киеве обыски, которые осуществляют представители полиции и СБУ. Следствием было установлено, что в течение прошлого и текущего года филиал "Укрзализницы" выделила более 60 млн гривен для закупки материалов с целью ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендеров стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализниця" перечислила всю сумму денег.

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