Кредиты Украины: сколько взяли, на что тратим и насколько это оправдано

Внешние займы играют важную роль в поддержании стабильности экономики Украины. В мире существует несколько международных организаций, которые одалживают крупные суммы различным государствам. С ними наша страна тесно сотрудничает долгие годы.



Кредит. Фото из открытых источников

Среди крупнейших внешних кредиторов Украины — Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Канадское экспортное агентство, Японское агентство международного сотрудничества, Европейский инвестиционный банк и т.д. Есть еще и страны-кредиторы (например, США, Польша, ФРГ), которые занимают Украине деньги из собственных резервов.





Стоит ли беспокоиться





Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая во время VII Киевского международного экономического форума, сообщил, что совокупный государственный долг Украины по состоянию на начало октября 2021 года составляет 90 млрд долларов. В то же время, по словам главы правительства, есть планы по изменению его структуры путем увеличения собственных внутренних займов и уменьшения процента внешних.

По словам Шмыгаля, фонд украинского бюджета в следующем году профинансируют госсзаймами на сумму более 545 млрд гривен. При этом внутренние займы составят около 420 млрд гривен, а внешние — более 125,5 млрд гривен.

Также глава Кабмина сообщил, что в 2022 году объем платежей для погашения государственного долга составит более 393 млрд гривен.

Есть мнение, что официальный Киев набрал слишком много кредитов и теперь гражданам Украины весьма непросто будет расплачиваться. Это подчеркивают некоторые политики, экономисты и аналитики. Интересно, что особенно рьяно "беспокоятся" за состояние экономики Украины российские СМИ, где то и дело появляются статьи с заголовками вроде "Украина задолжала более 90 миллиардов долларов", "Экономика Украины на грани краха", "Привычка клянчить" и т.п. Причем в масс-медиа РФ материалы о долгах Украины появляются гораздо чаще, чем о российских. Больше всех стараются журналисты типа Соловьева, Киселева и Скабеевой – именно на их телепередачах регулярно присутствуют особенно "сердобольные" эксперты, которые не устают напоминать о кредитах нашей страны.

Давайте же проанализируем, много ли действительно долгов в Украины по сравнению с другими государствами мира, насколько это нам выгодно и как долговая нагрузка отражается на экономике нашей страны.





У кого долг больше





Стоит отметить, что не только Украина, но и большинство других стран мира имеют дефицитные государственные бюджеты. То есть, расходы основного количества держав обычно выше, чем доходы. Если сравнить нашу страну, например, с Турцией, то цифры нашего внешнего долга совсем не выглядят устрашающими. Так, турецкий долг в первом квартале 2021 года составлял 448,4 млн долларов, а украинский – 123,1 млн долларов. Лидеры здесь американцы – 21,7 млрд долларов, а также немцы (6,6 млрд), итальянцы (2,7 млрд) и испанцы (2,6 млрд). Как видим, это развитые страны и накопление большого внешнего долга не мешает им оставаться таковыми.

Глядя на статистику, мы видим среди главных "должников" как богатые страны, так и бедные. Также совершенно разные государства имеют и низкий внешний долг: Перу – 79,2 млн долларов, Армения – 13,09 млн долларов, Болгария – 44,4 млн долларов, Грузия – 20,6 млн долларов, Исландия – 19,4 млн долларов (данные также на 1 квартал 2021 года).

Российская Федерация, чьи власти и масс-медиа, как мы помним, очень "заботятся" об Украине, имела в первом квартале 2021 года долг в размере 464, 2 млн долларов, что почти вчетверо больше, чем у нас. Правда, этот долг составил всего 31,5% от валового внутреннего продукта РФ, в то время как в Украине он равен 81,2% от ВВП.

Однако эти цифры тоже нельзя рассматривать как показатель развития и успешности экономики, поскольку в Австралии за аналогичный период долг составлял 119,2% от ВВП, в Австрии — 171,2%, в Бельгии — 279,5%, а у Норвегии вообще 1964% (!). Тем не менее, никто и не думает называть эти страны экономически неразвитыми.





С кем сотрудничали и сколько заняли





Займы от международных финансовых организаций имеют разные формы предоставления. Например, от Международного валютного фонда транш может быть направлен на бюджетные цели (программа stand-by). В свою очередь, Всемирный банк предоставлял Украине программный займ на политику развития, а ЕС оказывал макрофинансовую помощь. Эти средства дают Киеву только при условии проведения четко определенных мероприятий и реформ, которые направляются на финансирование общего фонда госбюджета.

Кроме того, некоторые финансовые организации (МБРР, ЕБРР, ЕИБ, Немецкое Кредитное учреждение для восстановления (KfW) и т.д.) одалживают нашему государству средства для финансирования проектов социального и экономического развития, причем на льготных условиях. Эти МФО финансируют проекты строительства дорог, обновления транспорта и материальной базы медицинских учреждений. Подобное адресное финансирование является очень важным, поскольку Украина имеет доставшуюся по наследству от СССР уже изношенную инфраструктуру, а на ее обновление часто не хватает бюджетных средств.

Согласно официальным данным портала реестра проектов МФО (IFIs projects), текущий портфель включает более 40 проектов общей стоимостью свыше 4 млрд долларов США и 9 млрд евро, привлеченных в качестве займа государством или под государственные гарантии. Среди них 10 проектов, финансируемых ЕБРР (один из них совместно с Euratom), 12 проектов от Всемирного банка, 15 проектов ЕИБ, а также несколько проектов от других МФО.

Международный банк реконструкции и развития, входящий в структуру Всемирного банка, является крупнейшим кредитором среди МФО, предоставляющих Украине адресные займы на финансирование проектов экономического и социального развития. Доля МБРР составляет почти 33% от общего числа подобных ссуд.

В настоящий момент у нас в стране на этапе реализации проекты МБРР в сферах здравоохранения, энергетики, инфраструктуры, а также соцполитики.

Всего за годы сотрудничества с Украиной Всемирный банк утвердил 59 займов общим объемом около 13 млрд долларов, из которых на сегодняшний день получено около 10 млрд долларов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) кредитует как госсектор Украины, так и частный. Каждый год этот банк перечисляет Киеву от 0,5 до 1 млрд евро. Общий объем выделенных Украине средств составляет свыше 14,5 млрд евро.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) по состоянию на 1 сентября 2021 года выделил Украине более 7,5 млрд евро в рамках 50 проектов. Среди них развитие автодорог, железных дорог, энергетика, поддержка малого и среднего бизнеса, а также восстановление инфраструктуры подконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей. Проектный портфель этой финансовой организации в госсекторе насчитывает 24 проекта на общую сумму свыше 5 млрд евро.

Отдельно стоит упомянуть и Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) — государственный банк Правительства Германии. В сферу его деятельности входят общие займы, поддержка среднего и малого предпринимательства, строительство, энергосбережение, а также охрана окружающей среды и ряд других направлений.

Украина успешно завершила три проекта в рамках сотрудничества с KfW на общую сумму 217 млн евро, причем выбрала эти средства полностью. Также продолжается реализация еще трех проектов объемом 207,5 млн евро, из которых выбрано пока меньше половины средств.

Что касается сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, то "Комментарии" останавливались на нем в отдельной статье.

В 2010 году было заключено с МВФ соглашение на сумму более 15 млрд долларов, но из-за невыполнения Киевом условий средства не были выбраны полностью.

В 2014 году после событий Евромайдана Украина и Фонд договорились о новой программе на сумму около 15,1 млрд долларов. В 2015 году наше руководство попросило дополнительные средства, причем на еще большую рекордную сумму. Однако получено было меньше половины (8 млрд долларов) из-за невыполнения условий договора. МВФ осуществил четыре транша, затем приостановил перечисление средств. После этого деньги поступили только в августе 2021 года — 2,7 млрд долларов в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда.

Продолжаются споры в отношении суммы в 3 млрд долларов, которые перечислила Россия в декабре 2013 года в качестве займа на покупку облигаций по льготным условиям. Официальный Киев называет тот кредит взяткой бывшему президенту Виктору Януковичу. На данный момент не прекращаются судебные разбирательства. Украина признает перед РФ только долг в размере 0,61 млрд долларов.

По подсчетам разных организаций, всего в 2021 году Украина должна отдать внешним кредиторам от 16 до 21 млрд долларов.





Выгодно ли сотрудничество?





Некоторые эксперты подчеркивают, что на обслуживание и погашение кредитов Украина тратит от 20 до 40% своего бюджета, что является непосильной нагрузкой для экономики страны. Однако с этим согласны не все. Например, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает текущую долговую нагрузку приемлемой для страны.

"Сейчас, в отличие от периода 2016-2017 годов, нагрузка серьезных угроз для национальной экономики и бюджета Украины не представляет. Но в то же время страна работает фактически в интересах внешних кредиторов, потому что главная расходная статья государственного бюджета — не армия и война, а возвращение разных долгов", — подчеркивает он.

В свою очередь, Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment, считает, что нашей стране сейчас просто необходимо сотрудничать с международными финансовыми организациями:

"Учитывая финансовые проблемы страны, сотрудничество с внешними заказчиками является единственным выходом из трудной ситуации. Долгие годы ведутся дискуссии на тему оправданности сотрудничества с МВФ, но они бессмысленны".

Эксперт подчеркивает, что кредиты являются гарантией оздоровления экономики, на которую обращают внимание прочие инвесторы.

"Схема проста: деньги МВФ выделяются под определенные требования к правительству, которое обязуется провести реформы. Эти средства идут в золотовалютные резервы. Иными словами, они не могут тратиться на бюджетные цели, а служат подушкой безопасности — НБУ расходует их на поддержку курса, также они используются для выплаты внешних долгов", — добавляет он.

По словам Сергея Сарояна, в идеале усилия правительства должны создавать условия для развития рыночной экономики и спокойного ведения бизнеса, что уменьшает риски инвестирования в страну. Это привлекает внимание других крупных кредиторов и инвесторов, которые начинают выделять деньги, идущие либо в бюджет (например, деньги Всемирного банка и ЕС), либо в экономику (агропромышленность, развитие "зеленой" энергетики и т.д.).

"Все это в конечном счете снижает стоимость привлечения кредитов через традиционные для страны инструменты — долговые бумаги и как следствие позволяет меньше тратить на обслуживание долга. Например, в 2020 году Минфин разместил евробонды под самые низкие проценты за всю историю Украины — 4,375%. Это, кстати, все еще выше, чем процент по кредитам от МВФ (средний процент по кредитам порядка 2,5%). ОВГЗ же размещаются под примерно 11%, тогда как еще совсем недавно эта ставка превышала 20%", — подчеркивает аналитик.

По его словам, посчитать положительный эффект количественно не представляется возможным. Но можно сказать одно — если бы не сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями, то Украина бы попросту не пережила хронический дефицит бюджета.

"До тех пор, пока расходы будут превышать доходы, у страны нет никакого другого выхода, кроме как брать новые кредиты. Конечно, можно сократить расходы или поднять налоги, но это крайне непопулярные действия, которые к тому же еще и будут сдерживать экономический рост", — резюмирует Сергей Сароян.





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Итак, большинство экспертов считают, что сотрудничество с МФО Украине на данном этапе очень важно. Это помогает экономике страны преодолевать различные кризисы.

И все же украинцы получают коммунальные платежки и видят там довольно большие цифры. Также они приходят в магазины, на рынки и наблюдают рост цен, который происходит гораздо быстрее, чем рост уровня заработных плат. Поэтому если мы скажем, что США, Швейцария и Япония имеют внешний долг в разы больший, чем у нашей страны, их это, естественно, не удовлетворит. Они ответят, что там высокий уровень жизни, чего, к сожалению, нельзя пока сказать о нашей стране.

Очередной рост тарифов на услуги ЖКХ, низкие зарплаты, рост безработицы и другие экономические "неурядицы" невольно наводят на мысль, что наша власть, по-видимому, что-то неправильно делает. И все же нельзя сказать, что официальный Киев занимает слишком много денег и нужно прекратить брать кредиты. На наш взгляд, здесь проблема в другом: власть меняется, а воровство и коррупция как были, так и остались. И какие бы ни поступали средства в Украину, никто не даст гарантии, что все они будут использованы по назначению, а не осядут в чьих-то бездонных карманах.

Эта проблема была актуальной при Кучме, усугубилась при Януковиче, не была устранена ни при Порошенко, ни при Зеленском. И на войну все списывать не следует, как это любят делать многие политики, находящиеся при власти. Та правящая команда, которая не на словах, а на деле прекратит коррупцию и воровство в высших эшелонах власти, получит стабильную поддержку граждан Украины. Пока же мы видим совершенно другое.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главном финансовом документе Украины и чем он является на самом деле: бюджетом развития или бюджетом проедания.

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