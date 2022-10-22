Стягфляция мировой экономики: перспективы и риски для Украины



















Война в Украине не причина, а следствие страшного для современной экономической системы типа кризиса. Но события в Украине будут иметь важное значение для восстановления мировой экономики и вообще очень вероятного изменения мировой экономической модели.

стагфляция мировой экономики и Украина

Почему наступил экономический кризис

"Происходящее сейчас – имело место много раз в прошлом. – говорит американский экономист, инвестор-миллиардер Рэй Далио. – Прошлое является ключом к тому, что происходит сейчас. Мы приближаемся к изменению мирового порядка. Все валюты дешевеют, начинается сдвиг парадигмы. В мире началась новая рецессия, на пороге начало стагфляции".

Начало стагфляции в 2022 году – логическое развитие существующей мировой экономической системы. История повторяется, разница в том, что жизнь за 100 лет стала гораздо быстрее – все процессы тоже происходят гораздо быстрее.

Началось с того, что при смене технологических укладов 1910-1930 гг. реальная власть окончательно перешла от промышленных производственных элит к финансовым. Это отразилось образованием Федеральной резервной системы США (ФРС США).

В те годы, в рамках смены технологических укладов, был реализован проект "Пандемия "Испанка". Изменение укладов не произошло безупречно, в 1929 году начался первый современный глобальный мировой экономический кризис – Великая Депрессия. Интересно, что именно в 1929 г. получил статус государства, субъекта международных отношений Ватикан. Не духовный центр, а самая богатая организация мира, центр закулисной политики, главный банк мира, в котором церкви, мечети, синагоги – это разветвленная сеть банковских отделений для беспошлинного оборота средств.

Затем в 1933 году в США для населения был отменен золотой стандарт, золото лишили статуса платежного средства. Кстати, эти события имели признаки мошенничества – золото у населения скупили по курсу 20 долларов за унцию, а после запрета использования золота в качестве платежного средства установили курс 35 долларов за унцию золота.

В основном системные противоречия того изменения технологических укладов разрешили во время Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Следствием этого стало образование в 1944 году Бреттон-Вудской мировой финансовой системы, согласно которой главной и единой мировой валютой стал доллар США, а ФРС и новообразованный Международный валютный фонд превратились в главных администраторов новой системы. При этом на уровне межгосударственных отношений сохранялся золотой стандарт – то есть доллар США и другие весомые мировые валюты были обеспечены золотом.

В 1971 году президент США Никсон отказался менять доллар и другие валюты на золото по фиксированному курсу. В результате начался новый кризис, который закончился, точнее сказать, был заморожен в 1976 году образованием на базе Бреттон-Вудской мировой финансовой системы условно новой Ямайской мировой финансовой системы. С 1976 года была отменена привязка доллара и других мировых валют к золоту. Деньги во всем мире стали полностью фиатными – обеспеченными только доверием жителей планеты к правительствам стран и международным финансовым институтам. То есть доллар США как универсальное платежное средство – это мировой общественный договор, который жители планеты заключили по умолчанию, даже не задумываясь над смыслами. Вот эта Ямайская мировая финансовая система сейчас находится в глубоком кризисе, что проявилось в виде стагфляции-2022.

Причиной этому – системное противоречие. ФРС США – это частное учреждение, выполняющее функции госбанка. Соединенные Штаты, как государство, берут в долг деньги у ФРС под процент, что привело к росту государственного долга в 2022 году до 31 трлн долларов США. Большие долги перед ФРС и МВФ имеют практически все государства мира, На 2019 год совокупный долг стран мира составлял 244 трлн долларов США. Нет долгов только у трех стран: Бруней, Макао и Палау.

Ситуация такова, что оплатить свой долг сейчас сможет не очень много стран. Да и сам прецедент выплаты внешнего долга, или даже появление этого вопроса в дискурсе, вызывает эффект домино. Вся мировая экономическая система сейчас построена таким образом, что все государства имеют большие внешние долги и вместо уплаты этих долгов лишь постоянно платят ссудные проценты по этим долгам. Время от времени берут новые ссуды для преодоления каких-то форс-мажоров или под реализацию новых проектов. С точки зрения юридической науки практически все мировые государства находятся в кабальной зависимости от администраторов мировой финансовой системы и международных финансовых институтов.

Здесь и есть системное противоречие, угрожающее существованию современной финансовой модели. Ямайская финансовая система и модель кабальной ссудной зависимости государств от МВФ, ФРС и других международных финансовых институтов предполагает, что человечество живет как некая математическая модель завода замкнутого цикла. То есть условно берут взаймы у будущего, будущих поколений, с расчетом на то, что люди будут больше производить и потреблять и таким образом смогут постоянно платить растущие регулярные процентные платежи по внешним долгам стран. Но человечество, социум – это живые системы, а не завод.

Постоянно возникают какие-то кризисы, конфликты, войны. Создаются условия, когда некоторые страны не могут платить проценты, например, дефолт Шри-Ланки. Поэтому МВФ, ФРС и другие международные финансовые институты вынуждены постоянно вмешиваться – кому списывают долги, кому реструктуризируют или рефинансируют. Любая система – это соблюдение единых для всех правил. Но в мировой финансовой системе каждый год все больше исчезают единые правила для государств, все жестче становится ручное регулирование с локальными изменениями правил под тот или иной случай: так накапливаются противоречия. Когда объем противоречий станет критическим, современная мировая финансовая система не сможет существовать дальше.

"В современной мировой финансовой системе деньги потеряли соотношение с реально производимым продуктом. – говорит "Комментарии" эксперт "Украинской фабрики мысли" Юрий Гаврилечко. – У нас сейчас планета Земля с фальшивыми деньгами, на которые в реальности нельзя ничего приобрести, потому что эмитенты денег фальшивомонетчики. То есть главные фальшивомонетчики – это монетные дворы. Состоялся переход к кредитному финансированию любых проектов – от технологических до бытовых, от построения адронного коллайдера к покупке автомобиля для частного использования. Это привело к изменению культуры потребления – вместо накоплений стали использовать кредиты. К 2010 году мы проели ресурсы будущего на 30 лет вперед – объем мирового финансового сектора тогда был в 30 раз больше мирового ВВП. Сейчас объем мирового финансового сектора в 60 раз больше объема мирового ВВП. За эти виртуальные ресурсы платят простые граждане – мы с вами. Из-за попыток вытащить из населения деньги для обеспечения кредитных обязательств виртуальной сферы – средний класс беднеет. В противном случае придется признать, что за этими огромными мировыми долгами ничего не стоит, придется их обнулить. На межгосударственном и надгосударственном уровнях никто ничего не зарабатывает. Если эти долги не отдавать, никто не пострадает. Если раньше, в эпоху золотого стандарта для выдачи кредита нужно было найти золото, чтобы обеспечить вам кредит – сейчас вам просто выдали кредит и сказали, что вы должны. Мировая финансовая система превратилась в очень странный гибрид ужа с ежом. Но никто не желает признавать ошибки".

Современное состояние мировой экономики

После мирового экономического кризиса 2008 года мировые финансовые элиты с целью решения вопроса роста государственных и корпоративных долгов сделали ставку на переход к шестому технологическому укладу. Это изложено в книге главного публичного идеолога этого проекта, главы Всемирного экономического форума Клауса Шваба "Ковид 19: большая перезагрузка" .

Но если после мероприятия "пандемия Испанка" 1918-1920 годов мировой экономический кризис "Великая Депрессия" начался через 9 лет, то в современном гораздо более быстром мире большая мировая рецессия началась сразу после краха проекта "пандемия ковид-19" и краха проекта перехода к шестому технологическому укладу. Кстати, по мнению экспертов, мы наблюдаем не провал проекта перехода – у этого проекта изначально не было шансов.

"Ситуация действительно тяжелая, из-за пандемии мировая экономика в ужасном состоянии, разорвалось много экономических цепочек. – говорит доктор экономических наук, народный депутат Верховной Рады V - VI созывов Алексей Плотников. – Война, развязанная РФ против Украины, это простимулировала. Вообще в мире наблюдается не только стагфляция, но и дефистагфляция – то есть в мире появился дефицит чипов, электроники. Но мир не в первый раз сталкивается с кризисами. Получится с другим соотношением сил, с другими центрами воздействия".

При рассмотрении современной рецессии мы видим общие черты в стагфляции 1970-1980 годов с кризисом-2022. Тогда она состоялась в основном из-за объявления нефтяного эмбарго странами ОПЕК против США и союзников в ответ на итоги "Войны Судного дня" между Израилем и Египтом. Нефть подорожала с 3 до 12 долларов, что было очень болезненно для экономики США. До этого, после отмены золотого стандарта президентом Никтосом, ФРС по договоренности с Правительством США напечатала много необеспеченных денег, что подтолкнуло инфляцию. Экономика падала, росла безработица. Дальше дефицит товаров увеличивался, инфляция росла, экономика еще больше приходила в упадок – практически ужасный замкнутый круг.

Этот кризис решил глава ФРС тех времен Пол Волкер, который жестко повышал процентную ставку, в результате чего инфляция в США упала до 3%. Расплатились за это благополучием всего населения США, уровень безработицы тогда вырос до 11%.

Сейчас мы наблюдаем то же самое – в 2020-2021 годах ФРС по договоренности с Правительством США напечатала большое количество необеспеченных денег в рамках проекта "пандемия ковид-19". Также из-за этого проекта были подорваны логистические цепочки в мире, в ручном режиме многие отрасли мировой экономики были на время приостановлены. Начался дефицит, отраслевые кризисы, что в дальнейшем привело к началу упадка экономики США и мировой экономики в целом.

Поэтому с точки зрения экономической истории и экономической науки стагфляция не могла не начаться в 2022 году.

В 1979–1983 Волкер победил стагфляцию в условиях, когда в мире не происходило жестких мер по изменению технологических укладов, более того, не в условиях, когда проект изменения технологических укладов провалился. Современный глава ФРС Джером Пауэлл пока в борьбе со стагфляцией действует по рецептам Волкера – ФРС в течение 2022 года собирается рекордно повысить процентную ставку до 3,75-4%.

Есть еще одно совпадение – вследствие удорожания нефти в США в 1970-1980 годы фактически была разрушена большая часть американской автомобильной промышленности, что повлияло и на смежные отрасли – появился "ржавый пояс" США, депрессивный постиндустриальный регион. Так произошло потому, что до кризиса 1970-х жители США любили мощные отечественные автомобили с большими двигателями. Во время кризиса они для экономии были вынуждены покупать японские малолитражки. На этом тренде рынок США заполонили другие дешевые японские товары, что было болезненно для кризисной экономики США того времени. Произошла торговая война между Японией и США, закончившаяся в пользу экономики США заключением Плазского соглашения 1985 года.

Торговая война между США и Китаем во времена Трампа и сейчас – то же, что и торговая война между Японией и США 1970-1980 годов. Более того, оба раза этим вопросом занимались одни и те же американские чиновники – Роберт Лайтайзер и Ларри Кудлов.

Следовательно, несмотря на заявления некоторых экономистов, война в Украине не является причиной мировой рецессии, которая происходит в наиболее жесткой форме стагфляции, а следствием.

Причина в том, что Китай с его системой "социального кредита" был полигоном для "новой нормальности" шестого технологического уклада, а РФ являлась сырьевым придатком Китая. Не имея своих проектов будущего после провала проекта Шваба, Китай и Россия потеряли все. Поэтому вторжение РФ в Украину – это война Китая и России против Украины как носителя здравых смыслов будущего, несовместимых со старыми и новыми провальными моделями. Их война против Запада в целом. В целях как максимум уничтожить Запад, как минимум – хоть о чем-то договориться с ним.

Также война против Украины и мировая стагфляция – это реакция на крушение глобального мирового проекта. Глобализация – это стандартизация, унификация. Одним из стандартов этого проекта было доминирование китайского ширпотреба и его разрушающее влияние на национальные экономики, существование которых не предполагалось проектом шестого технологического уклада. Китайский проект "Один пояс – один путь", включавший в себя как элемент инфраструктуры Крымский мост, который также являлся одним из его фрагментов. За совокупностью всех факторов, Китай, пока по статистике — вторая экономика мира по ВВП в 18 трлн долларов по состоянию на 2021 год, оказался в 2022 году в ситуации невозможности дальнейшего существования.

























































































"Финансовое положение Китая имеет все признаки приближающейся катастрофы. – говорит российский аналитик Анатолий Несмиян. – "Плохих" ипотечных долгов у Китая накопилось около 3 трлн долларов. ВВП всей РФ меньше, чем объем "плохих" ипотечных долгов у Китая. Второй квартал 2022 г. для китайского ВВП стал катастрофическим: его рост составил лишь 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для Китая 5% – это мало, а 0,4% – это уже ни в какие ворота".



То есть Китай уже не может обслуживать внешний долг, который еще до начала банковского кризиса и неудовлетворительного роста ВВП по состоянию на начало 2022 года составлял 265% ВВП. Соответственно, съезд компартии Китая – это не переизбрание Си Цзиньпиня вождем на третий срок. Это совещание как решить то, что решения не имеет, на фоне российского вторжения в Украину, на которое у Китая большие надежды.

Кстати, скандальные заявления Илона Маска – это дополнительно подтверждают. Маск вырос как бизнесмен благодаря использованию дешевого труда на китайских фабриках и доступу к редкоземельным металлам из китайского района экологической катастрофы Баян-Обо. Это очень важные составляющие успехов Маска, которые он получил благодаря установлению хороших отношений с компартией Китая. Поэтому Маск и выступает с заявлениями, играющими в пользу Китая и его сырьевого придатка — России. Более того, рекордная капитализация компаний Маска – это спекулятивный пузырь, который очень чувствителен к мировому финансовому кризису.

Итак, вероятно, что скоро одна из наиболее мощных экономик мира – Китай, рухнет. В первую очередь это повлияет на страну-агрессора РФ, которая сейчас является сырьевым придатком Китая, и Беларусь, которая, по словам Лукашенко, превратилась в цех по сборке различных товаров из китайских комплектующих. Да и вообще, несмотря на угасание экономических связей между Китаем и другими странами мира после 2020 года, кризис и крах Китая повлияют на большинство государств.

"Я не думаю, что Китай рухнет, потому что эту экономику нечем заменить, – говорит "Комментарии" эксперт "Украинской фабрики мысли" Юрий Гаврилечко. – Европа перенесла в Китай много производств, чтобы комфортнее жить и снизить затраты. Европейским работникам нужно было платить больше, китайским меньше. Поэтому если сейчас прекратить производство, европейцам даже нечего будет носить из одежды. Сейчас только Швейцария обеспечивает себя всем необходимым собственного производства, кроме автомобилей. Президенту США Трампу не очень удалось вернуть производство в США. Не было консенсуса в элитах, потому что такое решение предполагало серьезное изменение социальных проектов. Вместо содержания бомжей нужно было их отправлять на работу. Согласились ли бы бомжи вместо "жизни на халяву" идти работать? И что делать с теми, кто не согласится? Утилизировать? Да это гражданская война. Готовы ли США пойти на такую войну внутри страны? Но очень вероятно, что Трамп вернется в Белый дом и попытается снова как-то решить внутренние экономические вопросы. Потому что внутренняя повестка дня в США все хуже. Байдену не простят инфляцию в 9%. То, что доллар крепнет – это создает спокойную гавань для внешних и внутренних финансовых агентов, но это печально для граждан США, потому что все дорожает. Это фактор, который делает вероятным возвращение Трампа в Белый дом".

Возможный крах Китая и роль локализации в преодолении экономического кризиса

Даже без фактора Трампа вероятность краха Китая, учитывая тяжелый кризис мировых финансовых и экономических систем, в которых Китай был важной неинтеллектуальной частью, все же достаточно вероятна. Такое развитие событий можно рассматривать как один из кардинальных вариантов решения современного мирового кризиса.

"Если рухнет Китай, другие страны очень быстро развернут собственное производство, – продолжает Юрий Гаврилечко. – Возникнет новая система разделения труда. Разные страны возьмут на себя производство разных групп товаров. Окончательно свалится Ямайская финансовая система, ей на смену придет новая система. Надо будет сразу решить, кто и за что будет покупать. Появятся новейшие схемы оплаты труда и стоимости рабочей силы. Появится новая система распределения богатств. Снова начнут обсуждать такие идеи как налогообложение транзакций и базовый безусловный доход. У денег в этой новой реальности обязательно будет привязка. Я сомневаюсь в возвращении золотого стандарта, но привязка обязательно будет – чтобы обезопаситься от гиперинфляции, как в Веймарской республике или Зимбабве. Наиболее логичной была бы привязка объема эмиссии к объему производства. К примеру, машина стоит 1000 условных единиц – из них 30 идет государству, 970 другим участникам процесса. Но относительно такой привязки сомневаюсь. Очень вероятно, что появятся энергоденьги – привязка денег к объему производимой электроэнергии".

Даже без фактора Китая, локализация производства – это сейчас, по мнению экспертов, лучший вариант решения экономических вопросов.

"Рецепт для всех стран фактически одинаков – "приземлить" на собственную территорию производства с привязкой к собственным природным и трудовым ресурсам. – говорит экономический эксперт Андрей Гарнат. – Заранее обдумать логистические маршруты на рынки потребления товаров".

Курсы валют и экономическая ситуация в Европе в формате стагфляции

В условиях, когда в мире началась стагфляция, а условно вторая экономика мира по основным показателям в состоянии катастрофы, происходит ослабление главных мировых валют, в частности евро и фунт стерлингов по отношению к доллару США. Наблюдается усиление кризиса в странах ЕС. По мнению экспертов, если Украина уже столкнулась с войной из-за мирового финансового кризиса, то развитые страны Запада это ожидает в будущем.

Однако в ослаблении валют есть и позитив. Товары становятся дешевле, повышается их конкурентоспособность. Однако в Европе особо нет национального производства. Это следствие того, что Европа и США перенесли большинство производств в страны Третьего мира в рамках борьбы за экологию. Но это работает до тех пор пока страны Третьего мира готовы получать "фантики".

Учитывая, что происходит глобальный финансовый кризис, а Ватикан – это самая богатая организация и самый богатый банк, есть точка зрения, что создание условий для войн в Европе и война в Украине являются реакцией на мировой кризис со стороны двух наиболее влиятельных в прошлом эпохе групп.

"Россия, Армения, Иран, Китай, Германия, Франция – это проекты Ватикана, против них сейчас США и Великобритания. Украина стала местом приложения усилий англо-саксонских элит против Ватикана, чтобы разрушить гегемонию Ватикана в Европе в пользу США и Великобритании, и в рамках глобальной игры за контроль над логистическими путями мира, – говорит президент канадского аналитического центра Consultations on international policy and economy Фикрет Шабанов. – По этому сценарию Евросоюз в его современном виде будет разрушен, а Украина при поддержке США и Великобритании станет новым лидером Европы. Именно поэтому сейчас Германия и Франция за кулисами действуют не в пользу Украины, а США и Великобритания оказывают серьезную помощь".

Украина в условиях стагфляции и после войны

Во время смены эпох, в условиях огромного мирового кризиса Правительство Украины пока реагирует на это достаточно сомнительным решением провести новую крупную приватизацию, а Нацбанк принимает меры, чтобы забрать у населения наличную валюту и побуждать открывать безналичные депозиты.

"Я не согласен, что стагфляция сейчас во всем мире. Пока ее признаки есть в экономиках США и Германии. А потому рано комментировать политику Нацбанка, потому что там сейчас новое руководство. – говорит директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. – Политика еще не согласована. К бывшему руководства Нацбанка было много вопросов, а внутри НБУ существовал конфликт интересов, который заключался в сочетании функций регулятора макростабильности и банковского сектора".

По мнению Анатолия Амелина, достаточно рискованной выглядит и идея Нацбанка Украины позволить гражданам покупать безналичные доллары США по фиксированному курсу НБУ при условии, что они эти деньги три месяца будут держать на специальных счетах, а только после этого могут использовать.

Со стороны это выглядит как разрешение от государства гражданам заработать по 4-5 гривен с каждого доллара при использовании депозитной программы. Эта инициатива достаточно популярна среди украинцев – новые безналичные долларовые депозиты в Украине по состоянию на 5 октября открыты на 300 млн долларов США. Бывшее руководство Нацбанка объясняло это тем, что таким образом стремится снизить спрос на долларовую наличность и повысить спрос на безналичный доллар.

"Это шаг Нацбанка по аккумуляции валютных ресурсов, – объясняет Анатолий Амелин. – Субсидируют такие процессы экспортеры, поэтому у этого решения есть признаки несправедливого подхода. Но сейчас военное время, поэтому могут использоваться разнообразные нестандартные подходы к решению проблем. Риск того, что не все смогут забрать деньги с фиксированных трехмесячных долларовых депозитов есть. Степень непредсказуемости в экономике сейчас очень высока".

Вообще, при сохранении современной политики и смыслов, которыми руководствуется нынешняя украинская власть, ситуация для Украины достаточно пессимистическая. Всемирный банк прогнозирует рост бедности в Украине до 55%. Это несмотря на то, что кейс восстановления инфраструктуры Украины интересен инвесторам.

"По состоянию на данный момент, в Украину инвесторы вкладывать деньги не будут, хотя их действия могут выглядеть как инвестиции в Украину, – говорит эксперт Юрий Гаврилечко. – Помогать будут отчасти. Строить мосты и дома будут их компании. Работать будет их техника. Нам останутся долги и артефакты материального характера. Тем более с 2014 года, несмотря на разговоры предыдущей власти о децентрализации, у органов местного самоуправления согласно бюджетного кодекса нет прав создавать фонды для местных программ развития. То есть, даже нет механизма принять деньги от Запада, в случае, если они будут предоставляться на восстановление инфраструктуры. Поэтому первая задача – соответствующие изменения на законодательном уровне".

Кроме того, восстановление и развитие собственного производства – одна из главных задач для Украины в нынешних обстоятельствах.

"Нужно перераспределять ресурсы множество раз, при этом удовлетворять максимум потребностей потребителей, – говорит эксперт Андрей Гарнат. – Таким образом, можно подняться на вершины цепочек добавленной стоимости, укрепить собственное благосостояние на долгий период, а также усилить экономическую безопасность и субъектность. В итоге, занять самый лучшее место за столом нового технологического уклада".

Итак, после победы над российским нашествием украинцам еще предстоит много труда, чтобы жить в той стране, за которую они воевали. Кстати, украинский президент Леонид Кучма говорил: "Как будет в Украине – так будет и в мире", поэтому, возможно, от того, как произойдет возрождение Украины, зависит больше, чем кажется на первый взгляд.

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