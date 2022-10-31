«Банкопад-2022»: состояние и перспективы развития банковской системы Украины

Тектонические изменения, которые происходят в Украине в результате российского вторжения, вызвали в обществе опасения: будет ли в Украине новый банкопад, подобный тому, котрый произошел 2014-2017 годы? "Комментарии" рассказывают, какой запас прочности имеет отечественная банковская система, какие изменения ждут крупнейшие банки и чем был прошлый банкопад, учитывая специфику украинского банковского дела.

НБУ намерен вывести несколько банков с рынка: банкопад-2022

"Детские травмы" украинской банковской системы

Считается, что после краха СССР в Украине построена банковская система западного образца, но то, как создавался и развивался украинский банковский сектор, наложило отпечаток на дальнейшее существование системы. Символично, что первый коммерческий банк в новейшей украинской истории открылся в 1988 году в Феодосии – это был банк Таврия. Он возник на волне начала эксперимента советских спецслужб по превращению Крыма в анклав под управлением подконтрольных Москве бандитских группировок с сохранением для этого декоративной украинской государственности на полуострове – эксперимент под события 2014 года.

С марта 1991 г. в Украине было создано правовое поле для функционирования государственных и частных банков. Предполагалось, что это будет классическая система западного типа с нацбанком, который осуществляет эмиссии национальной валюты и влияет на макростабильность с помощью учетной ставки, и другими государственными или частными банками, которые будут зарабатывать предоставлением услуг бизнесу и гражданам и конкурировать между собой в рамках закона. Но в 1990-е годы в Украине происходило огромное перераспределение собственности, было несколько волн приватизации, в результате которых значительная часть советской собственности оказалась под контролем финансово-промышленных групп (ФПГ). "Истории успеха" лидеров этих ФПГ могут вдохновить Голливуд на создание чего-то вроде фильма "Крестный отец".

Итак, украинский финансовый рынок изначально оказался в ситуации, когда его участникам нужно было конкурировать друг с другом за обслуживание очень своеобразных операций. Также участвовать в выводе заграницу, в том числе в оффшоры, денег, которыми завладели лидеры ФПГ и наиболее лояльные к ним высокопоставленные должностные лица во время приватизации и перераспределения активов. Кроме того, Украина была де-факто лишена энергетической самостоятельности и находилась в зависимости от российских энергоносителей. Поэтому банковская система Украины активно была привлечена к обслуживанию интересов российских авторитетных бизнесменов и разнообразных оффшорных сделок в энергетической сфере.

Ядро украинской банковской системы, которая "в детстве" получила много травм во время событий 90-х, создали представитель советской финансовой школы Владимир Стельмах, министр финансов Виктор Пинзеник, финансист Вадим Гетьман и третий президент Украины Виктор Ющенко. Стельмаху в укор ставили то, что он привязал гривну к российскому рублю. Это хорошо видно при анализе истории курсовых колебаний в Украине и в РФ. С Ющенко, Гетманом и Стельмахом также связана история, как на заре украинской независимости из государственных украинских денег было перечислено в Москву 2 млрд руб в качестве "взноса в программу экономического развития РРСФР", а затем вообще, в результате серии закулисных договоренностей был уничтожен мощнейший Украинский государственный банк "Украина". Было и много других скандальных историй с банкротством банков и исчезновением значительных сумм в рублях, гривне и валюте. Но главные основатели и вожди украинской банковской системы до сих пор выглядят как "каста неприкасаемых", несмотря на существование в украинском правовом поле однозначного толкования подобных событий.

Поэтому, когда мы анализируем банкопад времен Порошенко и Гонтаревой, или ситуацию в банковской системе сейчас, во время войны с РФ, следует помнить, о своеобразной "корпоративной культуре" банковского сектора.

Банкопад как инструмент политической борьбы

К началу 2014 года в Украине было зарегистрировано 180 банков, к началу 2015 года – 163, к началу 2016 – 117, к началу 2017 – 96. События 2014-2017 годов в СМИ называют "банкопад Порошенко-Гонтаревой".

"С 2004 года в Украине был период, когда наши банки покупали нерезиденты за сумасшедшие деньги. Появились банки с иностранным капиталом, европейские банковские продукты, — говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Затем кризис 2008-2009 гг. Но к 2014му система полностью успела возродиться. Последующий банкопад — это сугубо политическое решение. Порошенко знал, кто и как именно финансировал Майдан, и какую роль в этом играли банки, он отдал приказ главе НБУ Гонтаревой зачистить систему, поскольку боялся, что следующего Майдана. Украинская экономика в результате тех событий потеряла примерно 120 млрд долларов".

Вообще "банкопад 2014-2017" косвенно подтверждает точку зрения, что Крым был сдан россиянам по тайным договоренностям, а события на Донбассе были продолжением этого плана. Глава НБУ Валерия Гонтарева по данным из многих открытых источников была одновременно связана и с Порошенко, ставшим президентом Украины в 2014, и с так называемым "семейством Януковича" — скандальное дело Franklin Templeton и другие. Кроме того, Гонтарева много лет сотрудничала с замглавы российского государственного ВТБ-банка Юрием Соловьевым.

Поскольку, под шумок "банкопада" удалось лишить украинскую экономику и банковскую систему миллиардов "лишних" по мнению отдельных "специалистов" денег, это выглядит как уплата отдельным деятелям времен Януковича и времен Порошенко "гонораров" за участие в событиях 2014 года, их подготовку и дальнейшую реализацию каких-либо тайных договоренностей. В качестве примера — банкротство "Брокбизнесбанка" братьев Буряков. В этом кейсе большие убытки понесли не только вкладчики – физические и юридические лица, но и государственные предприятия.

Более того, при Гонтаревой, в Украине не было никаких проблем у российских банков, их "дочек", что довольно странно в условиях российской оккупации Крыма и военного вторжения в Донбасс.

Отдельный элемент "банкопада" – обвал гривны к доллару США, что удивительным образом совпадало с падением курса российского рубля к доллару США. С 8 гривен за доллар США в начале 2014 года до 35 гривен за доллар США в наиболее кризисные моменты. После этого курс гривны по отношению к доллару колебался в диапазоне 24-27 гривен за доллар США. С экономической точки зрения это выглядело как дерзкое ограбление украинцев и создание условий для того, чтобы снизить влияние обычных граждан, малого и среднего бизнеса на экономику Украины и увеличить возможности для лояльных властям ФПГ, иностранных транснациональных корпораций, крупного сетевого бизнеса. А также для лояльного российского криминалитета, который, по данным многих журналистских расследований, активно отмывает деньги в Украине, и вообще, несмотря на войну, продолжает контролировать значительную часть украинской инфраструктуры.

На фоне этих событий также происходило криминальное перераспределение собственности в Украине, события с банками здесь играли одну из ведущих ролей. Это и убийство главы банка "Аркада" Сергея Сущева, которого связывали с бывшим министром энергетики Украины Эдуардом Ставицким. Очень показательна и история банкротства "Дельта банка", из которого перед введением временной администрации забрали свои деньги родственники главы НБУ Гонтаревой. А наказание виновных в финансовых преступлениях с участием Дельта-банка и возвращение украденного пострадавшим от банкротства этого учреждения так и не произошло.

Фактически за большинство скандальных махинаций и событий банкопада расплатились обычные украинцы: из уплаченных налогов наполнялся Фонд гарантирования вкладов, через который происходили выплаты потерпевшим от банкротства банков.

Наиболее резонансной была история с Приватбанком, имеющим в Украине статус одного из образующих систему учреждений.

"Коломойского "зачистил" Порошенко, – говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Потому что у Порошенко с Коломойским были достаточно хорошие отношения в 2014 году, значительная часть финансирования Майдана шла именно через Приватбанк Коломойского. Порошенко снова исключил даже возможность, что Приватбанк используют для финансирования Майдана. Коломойский пытался договориться с Порошенко, заключить соглашение: отдать банк в обмен на неприкосновенность предприятий. Порошенко дал слово, что так и будет, а через неделю нарушил собственное слово. Потом были всем известные события. Кстати, сейчас активы Коломойского арестованы, но не изъяты у него. Он борется, потому что, если он проиграет эту борьбу, то останется вообще ни с чем. И борется он сейчас не за Приватбанк. Тот ему больше не нужен. Он борется за производственные активы".

По официальным данным, политическое противостояние между Порошенко и Коломойским обошлось всем гражданам Украины более чем в 150 миллиардов гривен. Это сумма, которую государство из бюджета, то есть из денег налогоплательщиков, сразу потратило на национализацию ПриватБанка в 2016 году. Расходы на юридические конфликты, скандалы вокруг активов, затраты по возвращению выведенных за границу активов банка (об успехах на этом направлении не слышно) – это также серьезные суммы, которые тратятся из госбюджета. Более того, после окончания каденции Порошенко и отъезда Гонтаревой в Лондон, в Украине Верховный суд начал регулярно признавать действия Гонтаревой во время банкопада незаконными – это банкротство "Златобанка", это и " Радикал-банк " и другие подобные решения. Более того, по решению судов с Нацбанка взимаются компенсации. То есть за незаконные решения Гонтаревой снова расплачиваются рядовые украинцы.

Интересно, что сейчас Нацбанк Украины возглавляет один из ведущих функционеров банковской системы времен Порошенко. Это глава государственного Сбербанка в 2014-2020 годах Андрей Пышный, кум известного "стеной Яценюка" экс-премьер-министра времен Порошенко Арсения Яценюка.

Призрак банкопада-2022: Альфа-банк и другие

Итак, мы выяснили, что "банкопад-2014-2017 годов" был обусловлен, в первую очередь, политическими причинами. Поэтому, чтобы понять риски для банковской системы Украины в 2022 году во время российского вторжения, нужно учитывать и политическую составляющую.

К примеру, намерение мэра Киева Виталия Кличко купить за деньги столичного бюджета обанкротившийся банк "Сич", который Нацбанк Украины в 2022 году уже после начала активной фазы войны вывел с рынка. Это может говорить о том, что у Кличко есть амбиции на следующие президентские выборы и он хочет иметь для этой кампании банк. Тем более, до начала нового этапа войны, несмотря на партнерские отношения членов команды Кличко с главой ОП Андреем Ермаком, в обществе активно обсуждали конфликт мэра Киева с президентом Зеленским.

В целом, в 2022 году эксперты не видят оснований для повторения в Украине банкопада.

"Банкопад 2015-2016 годов был связан с тем, что банковская система Украины к тому времени более напоминала систему моек, откатов, непрозрачных схем, – говорит "Комментарии" экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. – После 2016 года банки либо стали нормальными, либо были нормальными, например "дочки" иностранных банков".

"В результате войны многие кредиты стали "токсичными". Некоторые предприятия остановили работу, некоторые оказались под оккупацией, другие из-за войны перестали генерировать прибыль, — продолжает Тарас Козак. — Несмотря на это, современная банковская отчетность выглядит нормально. Даже увеличились активы и ликвидность. Но реальная ли это картина или просто красивая обертка полностью оценить пока сложно. Относительно надежности — гражданам возмещение вкладов гарантируется Фондом гарантирования вкладов. Кроме того, большинство системных украинских банков — государственные. Сегодня банки хорошо зарабатывают на долларе – покупают по 36,5 – продают по 40,5. Также хорошие доходы получают по обслуживанию депозитов и депозитных сертификатов".

В НБУ заявили, что в результате событий 2022 года украинские банки потеряют 20% своих кредитных портфелей, а в целом украинская экономика упадет на 32%, после чего в 2023 году начнет расти на 4-5% за год.

Несмотря на это, по мнению экспертов, сейчас у украинской банковской системы есть запас прочности.

"При очистке банковской системы в 2015-2017 годах было разработано несколько алгоритмов действий на случай нестандартных обстоятельств, — говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. — Те наработки использовались и во время начала полномасштабного российского вторжения: банкоматы, работающие карты, украинцы без проблем могут рассчитываться за границей украинскими карточками. Стабильность системы обеспечена. Гражданам 100% гарантировано возмещение вкладов через Фонд гарантирования вкладов. Поэтому никак не может быть банкопада сейчас".

"Действительно, есть и проблемы у банковской системы, поскольку российским вторжением уничтожено много инфраструктурных объектов, производств – это были клиенты украинских банков, – добавляет Илья Несходовский. – Поэтому война повлияла на банковскую систему, как и на все в Украине. Но вообще, банковская система Украины достаточно прогрессивна и развита. Сейчас многие украинцы побывали за границей и своими глазами увидели, что украинские банки лучше банков Германии, Италии, Франции. У нас более качественные услуги Сейчас один из коммерческих банков проходит лицензирование для работы за рубежом Если он сможет, то и другие наши банки выйдут на международный рынок и будут там конкурировать с другими международными банками. Ожидаю усиление украинской банковской системы".

На сегодняшний день в банковской сфере одной из важнейших является история с системным "Альфа-банком", принадлежащим российским олигархам. 6го октября 2022 года Верховная Рада приняла "Проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения". Существует точка зрения, что это подготовка к национализации "Альфа-банка". Важно, что в проекте Закона есть норма, что "возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству Украины от РФ и исключительно за счет таких средств" .

"Действительно сейчас много обсуждают возможную национализацию Альфа-банка, – говорит экономический эксперт Тарас Козак. – Но по анализу законопроектов мы не видим доказательств, что новые законопроекты касаются именно Альфа-Банка. Это больше о национализации вообще. Тем более, в стране много других крупных системных банков. Если бы было желание НБУ забрать лицензию у Альфа-банка и передать его Минфину, это можно было бы раньше сделать. Вопросы Альфабанка — это не вопрос к НБУ, а вопрос к СНБО. Владельцы Альфа-Банка говорили, что хотят помогать Украине. Давать оценку этому будет СНБО. Проблемы здесь в том, что у нас достаточно размытое законодательство по решениям в банковской сфере. К сожалению, многое зависит от чиновников, которые очень коррумпированы. Возможно, дело все же дойдет до решения вопроса Альфа-банка. Скорее всего, под формализацией в виде решения СНБО с этим вопросом будут разбираться в Офисе президента".

В то же время появляется информация, что владелец Альфа-банка, российский олигарх Михаил Фридман обратился к властям Монако с просьбой снять с него санкции, чтобы он мог произвести докапитализацию украинского Альфа-Банка на 1 миллиард долларов. Это происходит одновременно с введением против него санкций в Украине.

Поэтому в экспертной среде есть мнения, что вопрос Альфа-банка уже, скорее всего, решен.

"Российские владельцы Альфа-банка приближены к Путину, они финансировали российскую оборонку, поэтому национализация вполне обоснована, – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Я полностью поддерживаю эту национализацию. Уверен, что она точно состоится. Но здесь нужно различать два моменты – администрация банка и владельцы банка. Национализация в этом случае – это смена собственника при сохранении администрации. Потому что сам по себе банк сильный, имеет ликвидность. Имеет новые банковские продукты".

Одновременно с ситуацией с Альфа-банком в обществе обсуждаются попытки Коломойского вернуть себе ПриватБанк. За 9 дней до начала полномасштабного российского вторжения Коломойский публично заявил, что "банк мы себе вернем". Здесь эксперты имеют одну точку зрения.

"Коломойский уже 6 лет пытается вернуть банк, но он его не вернет, – говорит Илья Несходовский. – Шансов у Коломойского нет. Тем более четкая позиция по этому вопросу Лондонского суда и суда США. Не исключаю, что по мелким судам Коломойский может отстоять хоть какие-нибудь мелкие активы".

Также украинскую банковскую систему ожидает испытание во время восстановления Украины после нашей победы над РФ, поскольку через банки будут проходить очень мощные финансовые потоки во время восстановления украинских инфраструктуры и промышленности.

"У нас прогрессивная банковская система, которая справится с нагрузкой во время восстановления Украины, – говорит Илья Несходовский. – Что касается вопроса о конкуренции за контроль над финансовыми потоками во время послевоенного восстановления, то этот вопрос не к самим банкам".

В принципе, те события, которые происходили вокруг украинских банков в 1990-е и в 2014-2017, это также не столько вопрос самих банков, сколько того, что они стали важным фактором в политической борьбе. Пока, как минимум до момента полной победы Украины над РФ, в стране не видно серьезных политических движений, намекающих на турбулентность в украинской банковской системы.

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