Реконструкция музея на Хортице за 70 млн грн: что известно о тендере и подрядчике

В тендере на реконструкцию здания Музея истории Запорожского казачества, расположенного на острове Хортица в Запорожье победила киевская компания ООО "Геос-УКБ" с уставным капиталом в 20 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные системы государственных закупок Prozorro. В подробностях тендера разбирались "Комментарии".



Презентация проекта реставрации музея на острове Хортица. Фото: Запорожская ОГА

Информация об объявлении тендера была обнародована 5 апреля 2021 года. За контракт на реконструкцию здания Музея истории Запорожского казачества соревновались три участника — ООО "Интерпромстрой" (г. Запорожье), ООО НПФ "Вогнетривавтоматикасервіс" (г. Запорожье) и ООО "Геос-УКБ" (г. Киев). Первые две компании зарегистрировались на участие в тендере 22 и 23 апреля, третья — 14 мая, в последний день подачи тендерного предложения.

Подробности тендера и о компании-победителе

Аукцион был проведен 17 мая, а 21 мая ООО "Геос-УКБ" объявлен победителем по цене — почти 69 млн 290 тыс. грн. Другие два участника от указанной стоимости в 70 млн грн не отступали. Работы должны быть выполнены до 16 августа 2021 года.



Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, учредителем ООО "Геос-УКБ" с вкладом в уставный капитал в размере 19,8 тыс. грн является Сергей Уманец. Еще один учредитель предприятия с вкладом в 200 грн — Богдан Окольничий. Фирма зарегистрирована в Соломенском районе Киева по адресу: ул. Петрозаводская, д. 2 "А". Интересно, что уставный капитал другого участника тендера ООО "Интерпромстрой" составляет 10 млн грн.

Подрядчик-победитель и связанные с ним лица

Основной вид деятельности ООО "Геос-УКБ" — строительство жилых и нежилых зданий. Среди дополнительных — монтаж водопроводных сетей, систем, отопления и кондиционирования, электромонтажные работы, консультирование по коммерческим вопросам и организация строительства зданий.



Согласно Единому реестру судебных решений, ООО "Геос-УКБ" фигурирует в более сотни судебных дел в хозяйственных, административных и уголовных производствах. Некоторые тяжбы длятся годами. В частности, с 2019 года в Киеве продолжается рассмотрение уголовного производства по строительству жилого дома без надлежащих разрешительных документов. Заказчиком строительства объекта архитектуры выступает ООО "Юникарго Украина", подрядчик — ООО "Геос-УКБ".

"Строительство организовано вопреки генеральному плану г. Киева и требованиям земельного законодательства, а в факте выдачи Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА градостроительных условий и ограничений ООО "Юникарго Украина" усматриваются признаки злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами", — говорится в судебном постановлении о продлении срока досудебного расследования.

ООО "Юникарго Украина" было основано в 2003 году двумя владельцами по 50% акций у каждого с уставным капиталом в 800 тыс. грн. Один из учредителей — действующий народный депутат Украины Андрей Герус, однако в декларациях политика за последние годы предприятие не фигурирует.

С судебной волокитой по строительству в Киеве ЖК на ул. Казимира Малевича, 44, 46, где фигурирует ООО "Юникарго Украина", связана еще одна фирма — "Геос Девелопмент". Согласно открытым данным, учредители этого предприятия — Вячеслав Фарук и Михаил Голица. СМИ также связывают эту строительную компанию с бывшим депутатом Киевского городского совета Николаем Негричем.

Что именно будут реконструировать на острове Хортица

Проект реставрации и открытия Музея истории Запорожского казачества и обновления Кургана единства Украины был презентован в апреле. Он предусматривает реконструкцию здания, благоустройство, строительство смотровой площадки и дорожек, озеленение и обновление Кургана. На музейной площади должно появиться общественное пространство.

28 мая министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что деньги в размере 77,3 млн грн для финансирования работ на объектах Национального заповедника "Хортица" выделены. Деньги потратят на реконструкцию здания Музея истории Запорожского казачества и строительство площади "Казацкое Коло" в рамках президентского проекта "Большая реставрация".

Напомним, "Укрпочта" решила построить автоматизированный сортировочный центр за 50 млн долл., а Министерство здравоохранения начало беспокоится о представителях ЛГБТ-сообщества и потратит на исследования 10 млн грн.







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