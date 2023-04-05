Аграрный рекорд: Украине удалось экспортировать в марте больше продукции

Комитет аграрной и земельной политики Верховной Рады сообщает о рекордном количестве сельскохозяйственной продукции, которую удалось экспортировать с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишут "Комментарии".



В марте Украина экспортировала рекордное количество агропродукции с начала войны

В марте 2023 г. Украине удалось экспортировать 7,8 млн. т продукции АПК, что на 12% больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Это рекордный показатель с начала войны. Чуть более половины — 51%, экспорт в марте 2023 года был осуществлен с помощью "зернового коридора", остальные – альтернативными экспортными маршрутами.

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Рост продемонстрировали абсолютно все экспортные группы продукции агропромышленного комплекса (АПК), что является абсолютно положительной тенденцией нашей страны, находящейся в состоянии войны.

Продолжение действия "зернового коридора" дает надежду украинским аграриям реализовать остатки продукции урожая 2022 года и получить средства для продолжения хозяйственной деятельности, начиная с весенней посевной, которая уже в разгаре. В настоящее время аграрии во всех регионах засеяли более 500 тысяч гектаров. Запланировано в целом засеять более 13 миллионов гектаров.

Напомним, "Комментарии" писали, что урожаи этих земель могли бы накормить более 80 млн человек во всем мире. Особенно в странах, страдающих от голода.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, смогут ли россияне продолжить зерновой шантаж. Страна-агрессорка пытается затащить еще и Китай в свою зерновую игру.

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