Цены на кофе существенно изменятся в 2022 году: какой будет стоимость

Стоимость кофе продолжает оставаться очень изменчивой. По прогнозам Всемирного банка, в 2022 году арабика подешевеет примерно на 2% в годовом исчислении, и ее цена составит 4,2 доллара за килограмм. Робуста наоборот подорожает до 2 долларов за килограмм, то есть на 2%. Об этом пишет UkrAgroConsult.

Цены на кофе существенно изменятся в 2022 году - фото из открытых источников

Отмечается, что стоимость арабики упадет в связи с ожидаемым увеличением производства в Бразилии. А подорожание робусты связывают с повышенным спросом, появившимся после поиска многими потребителями бюджетных альтернатив более дорогой арабике.

Стоимость арабики за год в среднем выросла на 36% до 4,51 долларов за килограмм, а цены на робусту в 2021 году подскочили на 31% до 1,98 долларов за кило.

В 2020 году мировой экспорт необжаренного (зеленого) кофе несколько сократился — до 6,7 млн тонн, что приблизтельно соответствует уровню прошлого года. В стоимостном выражении поставки выросли до 16 млрд долларов.

Главным экспортером в 2020 году являлась как раз Бразилия, которая поставила в другие страны 2,4 млн тонн кофе. Этот показатель равен порядка 35% от всего мирового оборота.

На втором месте Вьетнам, имеющий долю от общего оборота в 18%, а затем Колумбия — 10% от оборота.

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Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что продажи популярного алкогольного напитка — коньяка — в мире взлетели практически на треть. Основным потребителем коньяка стали Соединенные Штаты, которые закупили больше половины всего произведенного напитка.

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