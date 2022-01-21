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Цены на кофе существенно изменятся в 2022 году: какой будет стоимость

Стоимость арабики за год в среднем выросла на 36%

сегодня, 17:25
Автор:

Елизавета Черных
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Стоимость кофе продолжает оставаться очень изменчивой. По прогнозам Всемирного банка, в 2022 году арабика подешевеет примерно на 2% в годовом исчислении, и ее цена составит 4,2 доллара за килограмм. Робуста наоборот подорожает до 2 долларов за килограмм, то есть на 2%. Об этом пишет UkrAgroConsult. 

Цены на кофе существенно изменятся в 2022 году: какой будет стоимость

Цены на кофе существенно изменятся в 2022 году - фото из открытых источников

Отмечается, что стоимость арабики упадет в связи с ожидаемым увеличением производства в Бразилии. А подорожание робусты связывают с повышенным спросом, появившимся после поиска многими потребителями бюджетных альтернатив более дорогой арабике. 

Стоимость арабики за год в среднем выросла на 36% до 4,51 долларов за килограмм, а цены на робусту в 2021 году подскочили на 31% до 1,98 долларов за кило. 

В 2020 году мировой экспорт необжаренного (зеленого) кофе несколько сократился — до 6,7 млн тонн, что приблизтельно соответствует уровню прошлого года. В стоимостном выражении поставки выросли до 16 млрд долларов. 

Главным экспортером в 2020 году являлась как раз Бразилия, которая поставила в другие страны 2,4 млн тонн кофе. Этот показатель равен порядка 35% от всего мирового оборота. 

На втором месте Вьетнам, имеющий долю от общего оборота в 18%, а затем Колумбия — 10% от оборота. 

Напомним, что в Украине изменится цена сливочного масла: какой будет стоимость. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что продажи популярного алкогольного напитка — коньяка — в мире взлетели практически на треть. Основным потребителем коньяка стали Соединенные Штаты, которые закупили больше половины всего произведенного напитка. 


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Источник: https://ukragroconsult.com/news/czeny-na-kofe-snizyatsya-posle-rosta-bolee-chem-na-30-v-2021-godu-prognoz/
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