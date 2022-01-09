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Цены на сахар в Украине существенно изменятся: названы причины

Энергетическая составляющая может достигать 60-70% в себестоимости

сегодня, 16:46
Автор:

Елизавета Черных
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В 2021 году стоимость сахара в Украине увеличилась с 13,1 гривен до 25,4 гривен за килограмм. Однако руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в 2022 году цена на продукт не остановит свой рост, поскольку для сахарных заводов нужны газ и уголь для производства. Цены на которые в свою очередь существенно повысились. Об этом пишет Agroter.

Цены на сахар в Украине существенно изменятся: названы причины

Цены на сахар в Украине существенно изменятся - фото из открытых источников

По словам эксперта, стоимость сахара будет увеличиваться не только в связи с удорожанием энергоносителей, а и мировым трендом. Отмечается, что наше государство — не только экспортер, но и импортер этого продукта, потому цены на прилавках украинских магазинов зависят от ценовой ситуации в мире. 

В 2022 году украинцам следует готовиться к очередному подорожанию сахара, которое составит порядка 20%. Главными причинами специалисты называют высокие цены на мировых рынках и увеличение себестоимости производства. 

Энергетическая составляющая может достигать 60-70% в себестоимости. Плюс ко всему, в наступившем году эксперты прогнозируют подорожание минеральных удобрений, строительных материалов, что влечет увеличение расходов на выращивание сахарной свеклы и производство готового продукта. 

Отметим, что рост цен на энергоресурсы может привести к росту цен на овощи или вовсе закрытию тепличных хозяйств и комбинатов. Из-за увеличения тарифов производители будут вынуждены повышать стоимость и отечественная продукция не сможет конкурировать с импортной, более дешевой. 

Ранее "Комментарии" также писали, что рост цен на газ и электроэнергию может повлечь закрытие птицефабрик и сворачивание производства мяса птицы. Детальнее — в материале издания. 


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Источник: https://agroter.com.ua/2022/01/09/v-ukrayini-rizko-zminyatsya-cziny-na-czukor/#
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