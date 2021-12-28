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Цены на свинину в Украине подскочили перед праздниками: какая стоимость

Средняя цена на закупку увеличилась до 46,2 гривен за килограмм

сегодня, 12:07
Автор:

Елизавета Черных
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Закупочные цены на свиней убойных кондиций в Украине выросли до 45-47 грн/кг. Среднерыночный показатель прибавил 3% к отметке прошлой недели, сообщает Agroportal со ссылкой на Ассоциацию свиноводов Украины.

Цены на свинину в Украине подскочили перед праздниками: какая стоимость

Цены на свинину в Украине подскочили перед праздниками - фото из открытых источников

Отмечается, что средняя цена на закупку увеличилась до 46,2 гривен за килограмм. 

Многие представители мясопереработки отмечают предпраздничную активизацию торгов, а также ждут рост спроса на мясо свиней со стороны конечных потребителей накануне новогодний праздников. Кроме того, переработчики ожидают, что закупочные цены на свинину будут расти и дальше в связи с отсутствием ажиотажного предложения. 

"Пятничные торги на прошлой неделе завершились пересмотром закупочных цен на свинину живой массой в сторону повышения. Так, оживленная закупочная активность позволила производителям свинины "расписать" товарные партии на 1-2 грн/кг дороже недели ранее", — отметили специалисты. 

Напомним, что накануне Нового года в Украине значительно выросли цены на грибы. Всего за день стоимость увеличивается на гривну, а за неделю подорожание составляет до 6 гривен. Основной причиной изменения цены на популярный продукт называют увеличение спроса перед праздничными днями, при том, что предложение на рынке не так высоко. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, сколько семье из четырех человек в Украине придется заплатить за новогодний стол. Заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук отметил, что цена уже поднялась на 20%. Что подорожало больше всего и будет дорожать в дальнейшем — читайте в материале портала. 


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Источник: https://agroportal.ua/ru/news/zhivotnovodstvo/zakupivelni-cini-na-svininu-povzut-uverh-pered-svyatami
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