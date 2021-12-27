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До 6 гривен за неделю: в Украине перед Новым годом дорожает популярный продукт

Подорожание грибов связано с ростом спроса на продукт при невысоком его предложении

сегодня, 21:22
Автор:

Елизавета Черных
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Накануне новогодних праздников в Украине взлетели цены на грибы. Всего за день цена за килограмм продукции увеличилась на гривну, а за неделю — до 6 гривен. Украинские супермаркеты продают шампиньоны по цене до 55 гривен за кило. Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на профильное агентство УМДИС. 

До 6 гривен за неделю: в Украине перед Новым годом дорожает популярный продукт

В Украине перед Новым годом подорожает популярный продукт - фото из открытых источников

По словам специалистов, подорожание грибов связано с ростом спроса на продукт при невысоком его предложении. При этом стоимость в разных областях Украины отличается — больше всего растут цены на грибы в Киеве и Львове.

Эксперты отмечают, что стоимость увеличивается в среднем на гривну за день: 

"В понедельник формула такова: в среднем на одну гривню выше от цены в выходные. Грибовод, который отгружал гриб в воскресенье по 42 грн, сегодня выставляет своим клиентам 43 грн". 

Несмотря на то, что производители грибов сообщают о спросе на продукцию перед Новым годом, все же надеются, что стоимость не будет снижаться и после празднования. 

Напомним, что новогодний стол в Украине для семьи из четырех человек обойдется примерно в 2000 гривен. Если сравнивать с 2020-м годом, его стоимость увеличилась по меньшей мере на 20%. На протяжении всего 2021 года в Украине наблюдалась тенденция к росту цен на продукты питания, которая будет продолжаться и в праздничный период. Впрочем, украинцы уже ощутили подорожание многих товаров. Так, традиционно увеличилась стоимость яиц — цена подскочила на 10-15% по сравнению с ноябрем. Как минимум на 25% подорожала курятина в текущем году.  

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - в Украине вырос индекс оливье. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/plyus-grivnya-za-den-v-ukraine-pered-novyim-godom-vzletayut-tsenyi-na-gribyi.htm?_ga=2.136446642.366120362.1640614222-227395441.1620644266&_gl=1*1gg96ps*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MDYyNDQ
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