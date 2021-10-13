Цены на землю в Украине существенно изменились: сколько стоит гектар

С 1 июля в Украине заработал рынок земли. Таким образом был снял мораторий на продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, и за это время в стране продали уже более 70 тысяч гектаров. Как изменились цены на землю, рассказали журналисты ТСН.

Цены на землю существенно изменились: сколько теперь стоит гектар - фото из открытых источников

Отмечается, что с момента запуска земельной реформы, участки подорожали в два раза. Средняя стоимость гектара выросла практически до 44 тысяч гривен. При этом в Министерстве аграрной политики отмечают, что это результат стодневной работы открытого рынка земли.

Дороже всего земля стоит в Киевской области. В частности, фиксируют сделки, в которых стоимость гектара порядка 240 тысяч гривен. При этом дешевле всего земля обойдется покупателю в Кировоградской области — в среднем порядка 3,5 тысяч гривен. Однако это еще не предел, отмечают сторонники рынка земли. Черноземы в Украине будут расти в цене и в дальнейшем.

Глава Минагро Роман Лещенко также считает, что цена на землю в Украине вырастет. Чиновник прогнозирует, что украинская земля будет расти в стоимости каждый год, ежегодно не менее 7-10% прироста.

Ранее в материале издания "Комментарии", что в Украине с целью оптимизации рынка земельных отношений создали специальный Земельный штаб. В состав специального штаба вошли представители депутатского корпуса, Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Нотариальной палаты Украины, Независимой ассоциации банков Украины, а также ряда других профильных ассоциаций.

Также заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук рассказал журналистам портала, какие тенденции более четко определяются, а какие вопросы еще предстоит решить.





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