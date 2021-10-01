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Эксперты прогнозируют рекордный урожай гречки: повлияет ли это на цену

Урожай этого года удовлетворит спрос украинцев лучше, чем в прошлом

сегодня, 10:41
Автор:

Елизавета Черных

Согласно прогнозам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), в этом году в стране может быть собран рекордный для последних трех лет урожай гречки и целиком удовлетворить потребности потребителей внутреннего рынка. Об этом пишет ТСН. 

Эксперты прогнозируют рекордный урожай гречки: повлияет ли это на цену

Гречневая крупа - фото из открытых источников

В УКАБ отмечают, что по предварительным оценкам, валовый сбор гречихи в 2021 году ожидается на уровне 114 тыс.т. Это на 16% больше чем в аналогичный период прошлого года. Таких объемов удастся достичь вследствие увеличения площади посевов, а также за счет увеличения урожайности. 

По словам аналитика ассоциации Светланы Литвин, роста цен на гречневую крупу в 2021 и начале 2022 года ожидать не стоит, поскольку урожай этого года удовлетворит спрос украинцев лучше, чем в 2020-м.

Отметим, что в Международной ассоциации гречки озвучили несколько иной прогноз цен на гречку. В организации отметили, что до конца 2021 года стоимость крупы может вырасти на треть. В частности, гречка на украинских рынках может подняться в цене на 20-30%. Основной причиной таких изменений специалисты называют большое количество крупы производства РФ в Украине. 

Напомним, что ранее эксперты для интернет-издания "Комментарии" озвучили прогноз цен на октябрь в стране. В частности, специалисты рассказали, какие продукты питания могут вырасти в цене, а какие наоборот уменьшатся или останутся стабильными. Специалисты отмечают, что в результате роста стоимости газа, пойдет в рост цена на хлебобулочные изделия, на отдельные виды мяса. Также могут подорожать овощи.                 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/ukraina-mozhet-sobrat-samyy-bolshoy-urozhay-grechki-za-poslednie-3-goda-povliyaet-li-eto-na-ceny-1878418.html
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