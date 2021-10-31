По данным анализа Офиса эффективного урегулирования, стоимость порции борща на четверых человек, который приготовлен по традиционному рецепту, составляет 65, 16 гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, цена борщевого набора выросла на 5,52%.

Индекс борща: как изменились цены на продукты в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что больше всего подорожала свекла (на 62,43%), капуста (34,87%) и морковь (35,01%). Другие продукты также увеличились в стоимости, однако не так значительно.

Также зафиксировано снижение цены на картофель — на 8,05% и на сметану — 8,04%.

Кроме того, увеличилась стоимость и на мясо. Цена свинины, по сравнению с октябрем 2020 года, увеличилась на 4,49%, и в среднем составила 114 гривен.

Напомним, что несмотря на рекордные урожаи в Украине, цены на продукты питания не останавливают свой рост. Причинами тому, по словам заместителя главы ВАР Дениса Марчука, является увеличение цен на природный газ и электричество. Также стоимость зависит от той, что диктует мировой рынок. В результате, как показывают отчеты Государственной службы статистики, за 10 месяцев уже выросли цены на растительное масло, овощи и сахар на 30%, а на крупы, муку и хлеб – на 13%. Детальнее о причинах подорожания — в материале издания.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось о причинах подорожания растительного масла в Украине, и что будет с ценами на него в ближайшее время.

Кроме того известно, что в стране выросли цены на молоко, однако это еще не предел, считают специалисты. Качество продукции в Украине продолжает улучшаться, что связано с увеличением ее стоимости.

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