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Елизавета Черных
В феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "Инвестиционных нянях". Данным законом предусматривается предоставление поддержки со стороны государства украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 миллионов евро. В частности предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов.
Инвестиции в земельную отрасль: эффективность нового закона - фото из открытых источников
Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов уверен, что закон о "Инвестиционных нянях", сначала будет эффективно работать только совместно с программой "Большой приватизации". По его словам, во время карантина решением Верховной Рады приватизация крупных объектов стоимостью свыше 250 млн грн (Большая Приватизация) была приостановлена. Но 4 февраля Рада предварительно возобновила работу программы, что коснется принятого закона №3760 (про гос. поддержку инвестиционных проектов). Он предусматривает предоставление инвестору контактного лица для облегчения получения государственных льгот.
По мнению Адриана Пантюхова, пока что обозначенных государственных льгот в размере 30% от стоимости проекта в налоговых льготах или предоставлении участка достаточно, чтобы повысить привлекательность Украины в среднесрочной перспективе.
Специалист отмечает, что новый закон никак не повредит балансу спроса и предложения на новом рынке земли, который сначала откроется только для физлиц. В результате инвесторы начнут заходить в Украину, ведь таким способом – предоставления "преимущественного" права на покупку участка после окончания действия договора, де-факто обходится ограничение на продажу земли юридическими лицами в первые несколько лет существования рынка земли
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