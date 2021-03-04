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Инвестиции в земельную отрасль: эффективность нового закона

Закон никак не повредит балансу спроса и предложения на новом рынке земли, который сначала откроется только для физлиц

сегодня, 13:30
Автор:

Елизавета Черных

В феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "Инвестиционных нянях". Данным законом предусматривается предоставление поддержки со стороны государства украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 миллионов евро. В частности предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов.

Инвестиции в земельную отрасль: эффективность нового закона

Инвестиции в земельную отрасль: эффективность нового закона - фото из открытых источников

Экономический эксперт  в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов уверен, что закон о "Инвестиционных нянях", сначала будет эффективно работать только совместно с программой "Большой приватизации". По его словам, во время карантина решением Верховной Рады приватизация крупных объектов стоимостью свыше 250 млн грн (Большая Приватизация) была приостановлена. Но 4 февраля Рада предварительно возобновила работу программы, что коснется принятого закона №3760 (про гос. поддержку инвестиционных проектов). Он предусматривает предоставление инвестору контактного лица для облегчения получения государственных льгот. 

По мнению Адриана Пантюхова, пока что обозначенных государственных льгот в размере 30% от стоимости проекта в налоговых льготах или предоставлении участка достаточно, чтобы повысить привлекательность Украины в среднесрочной перспективе.

"В законе нет ничего, что могло бы поставить под риск защищенность земельных участков населения, — отмечает эксперт. — Кроме того, положительный эффект от закона, будет измеряться сотнями рабочих мест. Во-первых, это обеспечит новым инвесторам гарантированный участок земли под проект, по стоимости, которая отвечает нормативным оценкам. Во-вторых, исчезнет риск того, что владелец земли откажется продлевать контракт долгосрочной аренды, и кроме того, инвесторы приобрести участок, который для них "арендовали" после окончания срока аренды".

Специалист отмечает, что новый закон никак не повредит балансу спроса и предложения на новом рынке земли, который сначала откроется только для физлиц. В результате инвесторы начнут заходить в Украину, ведь таким способом – предоставления "преимущественного" права на покупку участка после окончания действия договора, де-факто обходится ограничение на продажу земли юридическими лицами в первые несколько лет существования рынка земли

Ранее "Комментарии" рассказывали, сколько стоит аренда пая в Украине. 




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Источник: https://money.comments.ua/news/investments/investicionnye-nyani-ot-zelenskogo-preimuschestva-i-nedostatki-zakona-dlya-zemelnoy-otrasli-672972.html
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