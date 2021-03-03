Инвестиционные няни от Зеленского: преимущества и недостатки закона для земельной отрасли

В феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "Инвестиционных нянях". Данным законом предусматривается предоставление поддержки со стороны государства украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 миллионов евро. В частности предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов. Какие преимущества и недостатки закона для земельной отрасли и будущего рынка земли? Сможет ли этот закон привлечь больше реальных инвестиций в отрасль? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Закон о "Инвестиционных нянях" будет эффективен совместно с программой "Большой приватизации"

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов уверен, что закон о "Инвестиционных нянях" сначала будет эффективно работать только совместно с программой "Большой приватизации".

"Во время карантина решением Верховной Рады приватизация крупных объектов стоимостью свыше 250 млн грн (Большая Приватизация) была приостановлена. Но 4 февраля Рада предварительно возобновила работу программы, что коснется принятого закона №3760 (про гос. поддержку инвестиционных проектов). Он предусматривает предоставление инвестору контактного лица для облегчения получения государственных льгот", — отмечает Адриан Пантюхов.

Он напоминает, что для инвестиций размером свыше 20 млн евро в проекты, которые создадут не менее 80 рабочих мест, со средней зарплатой, которая превышает среднюю в отрасли (регион) минимум на 15%, государство оказывает финансовую поддержку, которая может осуществляться через следующие каналы:

- освобождение от уплаты налогов;

- освобождение от ввозной пошлины;

- строительство за средства государственного или местного бюджетов средств смежной инфраструктуры (дорог, средств связи, и т.д.);

- предоставление преимущественного права использования земельных участков, с дальнейшим правом приоритетного выкупа участка.

Это предоставляется в учет государственной поддержки проекта, которая не может превышать 30% от вложенного инвестором капитала.

В 2021 году маловероятен приток инвесторов в новые проекты

"В 2021-м маловероятен приток инвесторов в новые проекты. Продаваться в этом году будут объекты, которые уже были выставлены на продажу. Предварительно, речь идет про Киевский Машиностроительный завод, "Объединенная горно-химическая компания" и "Президент Отель", новые земельные участки для которых по понятным причинам не нужны, — поясняет эксперт. — Запуск новых проектов пока ограничен сложностью логистических поставок, и замедленной деловой активностью из-за карантинных ограничений. Даже инвесторы, которых не смущает не однозначность верховенства права, и коррупционная составляющая Украины, могут начать "заходить" ближе к концу 2021 — начала 2022".

По мнению Адриана Пантюхова, пока что обозначенных государственных льгот в размере 30% от стоимости проекта в налоговых льготах или предоставлении участка достаточно, чтобы повысить привлекательность Украины в среднесрочной перспективе.

"В законе нет ничего, что могло бы поставить под риск защищенность земельных участков населения, — отмечает эксперт. — Кроме того, положительный эффект от закона, будет измеряться сотнями рабочих мест. Во-первых, это обеспечит новым инвесторам гарантированный участок земли под проект, по стоимости, которая отвечает нормативным оценкам. Во-вторых, исчезнет риск того, что владелец земли откажется продлевать контракт долгосрочной аренды, и кроме того, инвесторы приобрести участок, который для них "арендовали" после окончания срока аренды".

Адриан Пантюхов резюмирует: "Принят важный законопроект для привлечения новых длинных промышленных инвестиций в Украину. Он никак не повредит балансу спроса и предложения на новом рынке земли, который сначала откроется только для физлиц. В результате, инвесторы начнут заходить в Украину, ведь таким способом – предоставления "преимущественного" права на покупку участка после окончания действия договора, де-факто обходится ограничение на продажу земли юридическими лицами в первые несколько лет существования рынка земли".

Инвестиционная активность в мире вернулась на уровень 1975 года

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает малоэффективным стимулирование иностранных инвестиций, которое предложил Зеленский и поддержала Рада. А уж тем более под вопросом инвестиции "в землю". "Все годы независимости у нас шла речь о том, что нужно создать программу стимулирования иностранных инвестиций. Использовать опыт других стран, в том числе РФ, где со средины 90-х подписывали соответствующие соглашения с инвесторами. И лишь сейчас у нас что-то решили, опоздав на годы и выбрав не лучший момент. Мы видим общемировые проблемы, связанные с пандемией. Инвестиционная активность в мире вернулась на уровень 1975 года. К тому же, Украина точно не рассматривается как инвестиционный оазис. Мы остаемся страной, которую обходят мировые финансовые потоки", — подчеркивает Алексей Плотников. По словам эксперта, виной тому недостаточная правозащищенность и огромная коррупционность, которыми печально славится Украина. "Учитывая это, я не вижу каких-то инструментов, которые позволили бы привлечь серьезные иностранные инвестиции, в том числе в аграрную сферу, — поясняет Алексей Плотников. – Тем более, что в законодательстве по рынку земли в данный момент прописан прямой запрет на деятельность иностранцев. И это, и прочие риски, и то, что рынок земли еще только создается, правила работы не до конца прописаны и многим непонятны, заставляет меня скептически относиться к возможности вливания солидных средств в украинские земли". Ранее портал "Комментарии" писал, почему, по мнению эксперта, рынка земли не может быть априори.

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