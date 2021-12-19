К Новому году в Украине подорожает один из видов мяса

В преддверии Нового года в стране начинают расти цены на некоторые продукты, пользующиеся большим спросом. В их число также вошла свинина. Аналитики отмечают, что ценник на мясо станет выше со второй половины декабря. Об этом сообщается на сайте АСУ.

Свинина. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам аналитиков Ассоциации "Свиноводы Украины", в связи с традиционной активизацией торговли в предпраздничный период, уже на следующей неделе стоимость одного килограмма свинины будет составлять 46-47 гривен.

В материале отмечается, что в первой половине декабря произошло снижение цен на закупку свиней убойных кондиций. Таким образом, средняя отметка потеряла 2,8%. Итоговая цена одного килограмма свинины составила 44,80 гривны.

На прошлой неделе переговоры между заготовителями и производителями свинины завершились снижением стоимости на закупки. В итоге операторы продали большую часть товарных партий дешевле на несколько гривен, нежели неделей ранее, то есть по 44-46 гривен за килограмм. Также аналитики подчеркнули, что многочисленные запросы на дополнительные объемы, которые появлялись в течение недели, удовлетворить не удалось.

К слову, розничная цена на сало в супермаркетах в начале текущего месяца составила 149 гривен за один килограмм. А месяцем ранее килограмм сала обошелся бы покупателю в 134 гривны за килограмм. За месяц ценник вырос на 15 гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине резко выросла цены на популярный овощ. Стоимость подняли сразу на несколько гривен. Подробнее читайте в нашей статье





Украине цена на чеснок выросла на 10 гривен всего за месяц. В ноябре этого года стоимость килограмма чеснока составляла 94,51 гривны. Также издание информировало, что в

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!