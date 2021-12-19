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К Новому году в Украине подорожает один из видов мяса

Со второй половины декабря в Украине ожидается повышение цен на свинину

19 декабря 2021, 18:45
Автор:

Денис Подставной
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В преддверии Нового года в стране начинают расти цены на некоторые продукты, пользующиеся большим спросом. В их число также вошла свинина. Аналитики отмечают, что ценник на мясо станет выше со второй половины декабря. Об этом сообщается на сайте АСУ. 

К Новому году в Украине подорожает один из видов мяса

Свинина. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам аналитиков Ассоциации "Свиноводы Украины", в связи с традиционной активизацией торговли в предпраздничный период, уже на следующей неделе стоимость одного килограмма свинины будет составлять 46-47 гривен. 

В материале отмечается, что в первой половине декабря произошло снижение цен на закупку свиней убойных кондиций. Таким образом, средняя отметка потеряла 2,8%. Итоговая цена одного килограмма свинины составила 44,80 гривны. 

На прошлой неделе переговоры между заготовителями и производителями свинины завершились снижением стоимости на закупки. В итоге операторы продали большую часть товарных партий дешевле на несколько гривен, нежели неделей ранее, то есть по 44-46 гривен за килограмм. Также аналитики подчеркнули, что многочисленные запросы на дополнительные объемы, которые появлялись в течение недели, удовлетворить не удалось.

К слову, розничная цена на сало в супермаркетах в начале текущего месяца составила 149 гривен за один килограмм. А месяцем ранее килограмм сала обошелся бы покупателю в 134 гривны за килограмм. За месяц ценник вырос на 15 гривен. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине резко выросла цены на популярный овощ. Стоимость подняли сразу на несколько гривен. Подробнее читайте в нашей статье

Также издание информировало, что в Украине цена на чеснок выросла на 10 гривен всего за месяц. В ноябре этого года стоимость килограмма чеснока составляла 94,51 гривны.


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Источник: http://asu-ua.org/uk/news/1044/?type=asu&fbclid=IwAR1nnMVEryeMdwtJ__VIrfoiTlVh477JxTcMtbsbUqXOMFTwWys8WzcYzh8
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