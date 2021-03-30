Как изменятся цены на овощи и фрукты в Украине с апреля – эксперт

До лета 2021 года в Украине могут прибавить в цене капуста, лук, свекла и морковь. Такой прогноз сделал руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хореев. Об оптовых ценах от производителей он рассказал в беседе с изданием "Комментарии".

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

По его словам, на данный момент в Украине хранятся все основные овощи борщового набора: лук, свекла, морковь, капуста и картофель. Также, по его словам, есть в хранилищах и яблоки. Но по остаточным объемам — цифры разнятся.

"Ввиду того, что еще в марте в хранилищах начала проводиться переборка заложенных овощей — на рынке расширился диапазон цен по всем без исключения позициям, — поясняет эксперт. — Минимальными остаются цены капусту и лук, предложение которых пока превышает спрос, 3-5 грн/кг капуста (по 1,8-2 -некондиция), лук 2,5-4 грн/кг. Причем перспектива процентов на 20 подорожать есть, скорее, у капусты. Лука еще много закрыто в хранилищах — в ожидании роста цен".

Что касается свеклы, которая сейчас обходится в среднем в 6,5 грн/кг, то она, по прогнозу эксперта, может прибавить в апреле-мае на более 20%. Потому как в прошлом году ее собрали на 50-60 тыс тонн меньше, чем годом ранее, а это — 8-9% от всего валового сбора.

Вслед за свеклой, 10-15% может прибавить и морковь, считает Александр Хореев.

"Но дорожать если и будет — то только качественная продукция. Некондицию или сдадут по минимальным ценам или выбросят. Яблоки и так сейчас дорогие — 10-22 грн/кг. И их очень мало. Так что дешеветь они будут вряд ли, но сильного скачка вверх не прогнозируется", — считает эксперт.

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