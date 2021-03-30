Как изменятся цены на овощи и фрукты в Украине с апреля – эксперт

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Таисия Ерохина
До лета 2021 года
в Украине могут прибавить в цене капуста, лук, свекла и морковь. Такой прогноз
сделал руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр
Хореев. Об оптовых ценах от производителей он рассказал в беседе с изданием
"Комментарии".
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По его словам, на
данный момент в Украине хранятся все основные овощи борщового набора: лук,
свекла, морковь, капуста и картофель. Также, по его словам, есть в хранилищах и
яблоки. Но по остаточным объемам — цифры разнятся.
Что касается свеклы, которая
сейчас обходится в среднем в 6,5 грн/кг, то она, по прогнозу эксперта, может прибавить в апреле-мае на
более 20%. Потому как в прошлом году ее собрали на 50-60 тыс тонн меньше,
чем годом ранее, а это — 8-9% от всего валового сбора.
Вслед за свеклой,
10-15% может прибавить и морковь, считает Александр Хореев.
Ранее сообщалось,
когда в Украине подешевеет
сахар.
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